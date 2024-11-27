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▲市售雞蛋有分「水洗蛋」、「散裝蛋」，主要差別是有沒有經過清洗的程序。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲專家建議，雞蛋最好連包裝盒一起放冷藏，可保護雞蛋也能防止雞蛋吸收冰箱裡其他食物的味道。（圖／記者鍾怡婷攝）

到全聯、家樂福買雞蛋時，會發現有的雞蛋放冷藏貨架，有的則放一般貨架、沒有冰，那麼雞蛋買回家後要放冰箱嗎？日本蛋農提醒，雞蛋買回家最好「保留包裝盒」一起冰，千萬別把雞蛋放冰箱門的蛋架，以免因冰箱門開開關關、溫度不穩定，影響雞蛋保鮮，甚至變質，不小心把細菌全吃下肚。全聯限時推出「雞蛋買一送一」優惠，一名網友在社團表示，想買半價雞蛋，但又怕一次20顆量太多，吃不完擺到壞掉很浪費，發問「雞蛋要怎麼保存？」貼文引發討論，過來人分享慘痛經驗，「洗選蛋一定要放冰箱」、「一定要看包裝上寫的賞味日期」。日本蛋農高野昌典在NHK節目《チコちゃんに叱られる！》說明，雖然冰箱蛋架通常都設在冰箱門上，但每次在開合冰箱門間，冷藏保鮮的溫度並不穩定。高野昌典說明，雞蛋表面約有1萬個氣孔，溫差大時蛋殼表面容易出現水珠，就是「結霜」的情況，濕氣蓋住氣孔，讓細菌更容易附著而導致雞蛋變質。他建議，最佳的雞蛋冷藏法是連同雞蛋包裝盒一起放入冰箱冷藏，因為包裝盒不只能在運送過程中保護雞蛋，放進冰箱裡也能防止雞蛋吸收冰箱中其他食物的氣味。，可避免氣室中的空氣，影響雞蛋的新鮮度。事實上，台灣市售雞蛋分「洗選蛋」及「散裝蛋」，散裝蛋多在傳統市場、雜貨店販售，洗選蛋則是經過清洗後裝盒販售。農業部畜牧司家禽產業科代理科長陳志維曾受訪指出，兩者的差別在是否經過清洗，洗選蛋可減少接觸蛋殼上殘留沙門氏菌、大腸桿菌的機率。陳志維表示，洗選蛋在全程冷鏈冷藏保存下，約可放10至20天，如果蛋殼表面有塗上礦物油的話，可延長到30至40多天。非洗選蛋若放置陰涼處，也可以保存10至20天，但在太陽下曝曬等環境因素，也會影響保存期限。