美式賣場好市多（Costco）「2024黑色購物節」開跑了，即起至12月1日起，賣場周一至周四提早至9點開門、周五至周日更是8點就營業，好市多官方臉書、IG前一天下午4點會釋出隔天的優惠商品。《NOWnews》直擊多項家電優惠，LG空氣清淨機限省3600元、WINIX除濕機限折3000元、DYSON無線吸塵器免萬元，而買除濕機只要申請貨物稅減免，還可以再省1200元，是入手的最佳時間。
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🟡 好市多黑五購物節資訊
◾檔期時間：11月25日至12月1日
◾營業時間：11/25-11/28 09:00-21:30
11/29-12/1 08:00-21:30
◾優惠公告：好市多官方臉書（每天下午4點公布隔天優惠商品）
好市多官方IG（每天下午4點公布隔天優惠商品）
《NOWnews》直擊，好市多黑五首日釋出多項家電優惠，三星（Samsung）85吋4K QLED顯示器限省2萬8000元最狂，原價11萬7999元的電視只要8萬9999元；LG Puricare 360度空氣清淨機原價1萬7899元，限省3600元，優惠價1萬4299元；DYSON（戴森） SV18無線吸塵器原價1萬599元，特價9538元、萬元有找。
此外，韓國WINIX 清淨除濕機（15公升）原價1萬1699，限省3000元，優惠價8699元就能入手。該機型為260瓦功率變頻壓縮機，適用坪數約20坪，濕度設定可調35-70%，運轉聲音最低38~最高48.7分貝，日除濕力為15公升。具備360度萬向轉輪、大提把，接上配件可烘鞋、烘被。關機時面板還會自動闔上，不易堆積灰塵。
而購買一級能效除濕機，還可申請貨物稅減免，一台再省1200元，相當於入手價只要7499元，只要而且沒有限制申請台數。貨物稅減免申請至明年6月14日止。
🟡 如何申請除濕機貨物稅減免？申請進度查詢
◾線上申請：民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
◾填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
◾申請進度查詢：可上財政部稅務入口網⭢購買節能電器退還減徵貨物稅專區⭢消費者進度查詢。
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◾檔期時間：11月25日至12月1日
◾營業時間：11/25-11/28 09:00-21:30
11/29-12/1 08:00-21:30
◾優惠公告：好市多官方臉書（每天下午4點公布隔天優惠商品）
好市多官方IG（每天下午4點公布隔天優惠商品）
《NOWnews》直擊，好市多黑五首日釋出多項家電優惠，三星（Samsung）85吋4K QLED顯示器限省2萬8000元最狂，原價11萬7999元的電視只要8萬9999元；LG Puricare 360度空氣清淨機原價1萬7899元，限省3600元，優惠價1萬4299元；DYSON（戴森） SV18無線吸塵器原價1萬599元，特價9538元、萬元有找。
此外，韓國WINIX 清淨除濕機（15公升）原價1萬1699，限省3000元，優惠價8699元就能入手。該機型為260瓦功率變頻壓縮機，適用坪數約20坪，濕度設定可調35-70%，運轉聲音最低38~最高48.7分貝，日除濕力為15公升。具備360度萬向轉輪、大提把，接上配件可烘鞋、烘被。關機時面板還會自動闔上，不易堆積灰塵。
而購買一級能效除濕機，還可申請貨物稅減免，一台再省1200元，相當於入手價只要7499元，只要而且沒有限制申請台數。貨物稅減免申請至明年6月14日止。
🟡 如何申請除濕機貨物稅減免？申請進度查詢
◾線上申請：民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
◾填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
◾申請進度查詢：可上財政部稅務入口網⭢購買節能電器退還減徵貨物稅專區⭢消費者進度查詢。