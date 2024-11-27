韓國影帝鄭雨盛近日醜聞連環爆，除了私生子的母親文佳菲外，傳出他還和一名人妻會計師及一名26歲的女模交往，腳踏3條船讓他形象完全崩壞。不少人關注鄭雨盛可能會因此賠上廣告天價違約金，但其實鄭雨盛疑似早有預感自己的花心醜聞會被爆出來，他從2022年最後一個代言結束後，就沒有再接任何廣告代言，甚至在今年7月辭去擔任長達9年的聯合國難民署（UNHCR）親善大使一職，顯然早就做好自保打算。
鄭雨盛靠2動作自保！醜聞滿天飛也不用賠錢
鄭雨盛被踢爆劈腿、私生子醜聞，感情生活放蕩不羈，這也讓他形象大受打擊，過往爆出類似醜聞的男明星都會被粉絲抵制、遭廣告商解約，還需賠償天價違約金，但鄭雨盛不用，因為他目前身上沒有任何一條代言。鄭雨盛從2022年結束NHN韓遊代言人的工作後，就沒有再接拍廣告，甚至還在今年7月辭去聯合國難民署親善大使的職務，這是他擔任長達9年之久的工作，現在卻突然做出切割，疑似和醜聞危機有關。
鄭雨盛的2大自保動作，讓他雖然名譽掃地但不用賠錢，也不會發生任何合約糾紛，相當聰明。至於鄭雨盛為何不跟文佳菲結婚，據傳恐怕也和錢有關，因為鄭雨盛名下資產上看600億韓元（約新台幣14億元），他如果和文佳菲結婚就等於要面臨日後可能會離婚的風險，到時文佳菲恐「母憑子貴」，分手鄭雨盛一半財產，因此韓國有律師認為，鄭雨盛是有這方面考量才決定不結婚的。
鄭雨盛3劈醜聞超精彩！不敢出席青龍獎了
統整鄭雨盛一連串醜聞，他先是被韓媒踢爆和模特兒出身的文佳菲有私生子，鄭雨盛坦承小孩確實在今年3月出生，他會對孩子負責後，又被爆出和一名人妻會計師有婚外情，鄭雨盛和該人妻疑交往10年之久。不僅如此，鄭雨盛還跟另一名26歲女模有多張親密照，在韓網瘋傳，兩人疑似私下交往1年了。除此之外，鄭雨盛還傳出經常搭訕貌美女子，主動約對方出去，看來在談戀愛這塊他非常有手腕。
尷尬的是，鄭雨盛今年憑藉電影《12.12：首爾之春》入圍第45屆青龍獎，將跟同部作品的男星黃晸珉及《找死凶宅》李聖旻、《絕地逃生》李帝勳、《破墓》崔岷植等實力派演員搶影帝。他本來打算要出席典禮，現如今卻因醜聞遭受砲轟；經紀公司表示已經向青龍獎主辦單位表達鄭雨盛不參加的意願，但雙方疑似還在協調中，因為鄭雨盛原先還是其中的頒獎嘉賓，如今不出席恐讓場面更僵了。
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鄭雨盛被踢爆劈腿、私生子醜聞，感情生活放蕩不羈，這也讓他形象大受打擊，過往爆出類似醜聞的男明星都會被粉絲抵制、遭廣告商解約，還需賠償天價違約金，但鄭雨盛不用，因為他目前身上沒有任何一條代言。鄭雨盛從2022年結束NHN韓遊代言人的工作後，就沒有再接拍廣告，甚至還在今年7月辭去聯合國難民署親善大使的職務，這是他擔任長達9年之久的工作，現在卻突然做出切割，疑似和醜聞危機有關。
鄭雨盛的2大自保動作，讓他雖然名譽掃地但不用賠錢，也不會發生任何合約糾紛，相當聰明。至於鄭雨盛為何不跟文佳菲結婚，據傳恐怕也和錢有關，因為鄭雨盛名下資產上看600億韓元（約新台幣14億元），他如果和文佳菲結婚就等於要面臨日後可能會離婚的風險，到時文佳菲恐「母憑子貴」，分手鄭雨盛一半財產，因此韓國有律師認為，鄭雨盛是有這方面考量才決定不結婚的。
鄭雨盛3劈醜聞超精彩！不敢出席青龍獎了
統整鄭雨盛一連串醜聞，他先是被韓媒踢爆和模特兒出身的文佳菲有私生子，鄭雨盛坦承小孩確實在今年3月出生，他會對孩子負責後，又被爆出和一名人妻會計師有婚外情，鄭雨盛和該人妻疑交往10年之久。不僅如此，鄭雨盛還跟另一名26歲女模有多張親密照，在韓網瘋傳，兩人疑似私下交往1年了。除此之外，鄭雨盛還傳出經常搭訕貌美女子，主動約對方出去，看來在談戀愛這塊他非常有手腕。
尷尬的是，鄭雨盛今年憑藉電影《12.12：首爾之春》入圍第45屆青龍獎，將跟同部作品的男星黃晸珉及《找死凶宅》李聖旻、《絕地逃生》李帝勳、《破墓》崔岷植等實力派演員搶影帝。他本來打算要出席典禮，現如今卻因醜聞遭受砲轟；經紀公司表示已經向青龍獎主辦單位表達鄭雨盛不參加的意願，但雙方疑似還在協調中，因為鄭雨盛原先還是其中的頒獎嘉賓，如今不出席恐讓場面更僵了。