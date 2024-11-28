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▲采盟免稅店幹部群在25日中華隊歸國時，卡C位拉布條合影，董座率領幹部們鞠躬道歉。（圖／翻攝采盟臉書）

▲許多政客在幫中華隊加油時，把「Taiwan」的英文拼錯被網友抓包，引起熱議。（圖/PTT）

▲中華隊金牌戰先發投手林昱珉，回國時被記者追問「日本有沒有賣檳榔」，記者遭炎上出面道歉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲喜傑獅發出1讚折抵1元活動，結果在達到1.7萬讚後收官，沒想到接著聲稱官網一直遭受駭客攻擊，讓大批網友傻眼。（圖／翻攝喜傑獅臉書）

2024世界棒球12強賽在24日圓滿落幕，中華隊勇奪冠軍後，所有教練團、球員光榮歸國，更在26日舉辦英雄遊行，場面非常熱鬧。然而這一波12強賽的熱潮也引爆了許多話題，帶動很多平常沒在看棒球的民眾入坑，但卻也延伸出許多亂象，被網友笑稱是「12強賽的試煉」！，事後采盟在臉書發布道歉聲明，但球迷並不買單還是持續開砲，讓采盟又二度發布道歉聲明，而在12強賽程期間，最糗的就是許多政客為了要幫中華隊應援，、「超明顯是小編公版訊息打錯....全部都直接複製沒在看，英文死當了啦！」這次在12強冠軍賽擔任先發投手的林昱珉，雙手有特色的刺青加上在場上紅紅的嘴巴也備受討論，結果在25日晚間回台時，在中華隊奪冠之後，喜傑獅為了慶祝，在臉書、IG及Threads發文，表示累積讚數到中華隊歸國那時，有幾個讚就折幾元，，讓大批網友超傻眼灌爆臉書表示：「愛蹭就不要說大話，翻車出事了才在反悔！」以上事件無論是好是壞，其實某方面來說也是可以看出所有人對12強賽的關注度有多高，台灣棒球可以讓更多對此領域陌生的人產生興趣，帶動話題也未必是壞事，如果你也是看了這次12強對棒球有更多想要的了解，未來也可以進球場看看這些球員在場上的表現，給予他們行動的支持囉！