2024世界棒球12強賽在24日圓滿落幕，中華隊勇奪冠軍後，所有教練團、球員光榮歸國，更在26日舉辦英雄遊行，場面非常熱鬧。然而這一波12強賽的熱潮也引爆了許多話題，帶動很多平常沒在看棒球的民眾入坑，但卻也延伸出許多亂象，被網友笑稱是「12強賽的試煉」！《NOWnews》也特別整理整個12強賽系列出現幾大話題，其中政客連應援的「Team Taiwan」都拼錯，采盟免稅店幹部亂入接機畫面等，熱度都非常高。
采盟免稅店幹部接機卡位拍照！遭砲轟到二度道歉
中華隊的球員在25日晚間歸國，有許多去球迷接機，結果采盟免稅店幹部接機卡C位拍照還拉布條，被球迷砲轟是「黃巾之亂」，事後采盟在臉書發布道歉聲明，但球迷並不買單還是持續開砲，讓采盟又二度發布道歉聲明，公司承諾提撥新台幣3000萬元，全數作為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金，這才讓風波稍為平息下來。
政客應援複製貼上遭抓包！Team Taiwan集體拼錯超糗
而在12強賽程期間，最糗的就是許多政客為了要幫中華隊應援，結果在臉書留言或者貼文當中，把「Taiwan」拼成「Tiwan」、「Tawian」等字，名單中的政客包括黃瓊慧、李柏毅、陳素月、鄭孟洳等人，在PTT政黑版被砲轟表示「怎麼可能全部會拼錯....複製貼上也檢查一下」、「超明顯是小編公版訊息打錯....全部都直接複製沒在看，英文死當了啦！」
林昱珉遭記者追問日本有賣檳榔嗎？記者遭炎上道歉
這次在12強冠軍賽擔任先發投手的林昱珉，雙手有特色的刺青加上在場上紅紅的嘴巴也備受討論，結果在25日晚間回台時，被記者追問「玉米！日本有沒有賣檳榔？網友很想知道」，事後記者遭到起底，本人發文向林昱珉以及球迷致歉，希望大家不要針對公司、同事以及自己的親朋好友，自己將深刻反省。
蹭12強蹭到出事！喜傑獅電腦優惠恐怕胎死腹中
在中華隊奪冠之後，喜傑獅為了慶祝，在臉書、IG及Threads發文，表示累積讚數到中華隊歸國那時，有幾個讚就折幾元，結果貼文流量爆炸，最後總計有1.7萬讚，等於民眾購買電腦就可以現折1.7萬元，後續喜傑獅開始打迷糊仗，先是說網站遭駭客入侵，後來又直接說「目前會直接結束這個活動」，讓大批網友超傻眼灌爆臉書表示：「愛蹭就不要說大話，翻車出事了才在反悔！」
以上事件無論是好是壞，其實某方面來說也是可以看出所有人對12強賽的關注度有多高，台灣棒球可以讓更多對此領域陌生的人產生興趣，帶動話題也未必是壞事，如果你也是看了這次12強對棒球有更多想要的了解，未來也可以進球場看看這些球員在場上的表現，給予他們行動的支持囉！
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中華隊的球員在25日晚間歸國，有許多去球迷接機，結果采盟免稅店幹部接機卡C位拍照還拉布條，被球迷砲轟是「黃巾之亂」，事後采盟在臉書發布道歉聲明，但球迷並不買單還是持續開砲，讓采盟又二度發布道歉聲明，公司承諾提撥新台幣3000萬元，全數作為期五年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金，這才讓風波稍為平息下來。
政客應援複製貼上遭抓包！Team Taiwan集體拼錯超糗
而在12強賽程期間，最糗的就是許多政客為了要幫中華隊應援，結果在臉書留言或者貼文當中，把「Taiwan」拼成「Tiwan」、「Tawian」等字，名單中的政客包括黃瓊慧、李柏毅、陳素月、鄭孟洳等人，在PTT政黑版被砲轟表示「怎麼可能全部會拼錯....複製貼上也檢查一下」、「超明顯是小編公版訊息打錯....全部都直接複製沒在看，英文死當了啦！」
林昱珉遭記者追問日本有賣檳榔嗎？記者遭炎上道歉
這次在12強冠軍賽擔任先發投手的林昱珉，雙手有特色的刺青加上在場上紅紅的嘴巴也備受討論，結果在25日晚間回台時，被記者追問「玉米！日本有沒有賣檳榔？網友很想知道」，事後記者遭到起底，本人發文向林昱珉以及球迷致歉，希望大家不要針對公司、同事以及自己的親朋好友，自己將深刻反省。
蹭12強蹭到出事！喜傑獅電腦優惠恐怕胎死腹中
在中華隊奪冠之後，喜傑獅為了慶祝，在臉書、IG及Threads發文，表示累積讚數到中華隊歸國那時，有幾個讚就折幾元，結果貼文流量爆炸，最後總計有1.7萬讚，等於民眾購買電腦就可以現折1.7萬元，後續喜傑獅開始打迷糊仗，先是說網站遭駭客入侵，後來又直接說「目前會直接結束這個活動」，讓大批網友超傻眼灌爆臉書表示：「愛蹭就不要說大話，翻車出事了才在反悔！」
以上事件無論是好是壞，其實某方面來說也是可以看出所有人對12強賽的關注度有多高，台灣棒球可以讓更多對此領域陌生的人產生興趣，帶動話題也未必是壞事，如果你也是看了這次12強對棒球有更多想要的了解，未來也可以進球場看看這些球員在場上的表現，給予他們行動的支持囉！
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