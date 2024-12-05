知名作家瓊瑤昨（4）日在淡水家中身亡，享壽86歲，遺體昨晚在二殯相驗後已發還給家屬操辦喪禮。瓊瑤的兒子、兒媳今日也透過瓊瑤臉書發聲，表示感謝所有親友及媒體記者的關心，他們將謹遵瓊瑤的叮嚀和遺囑，「告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情 。」
86歲瓊瑤「翩然離去」 家屬謹遵遺願操辦後事
瓊瑤過世消息曝光後震驚眾人，她的臉書隨後貼出早就準備好的影片和文章向大眾告別，瓊瑤說自己只是「翩然離去」，她認為這是她的心之所願，「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」。
據悉，瓊瑤昨日中午被發現時已經沒有生命跡象，警消到場勘察後就將遺體送到二殯交給法醫相驗。昨晚相驗結果出爐，確定無他殺嫌疑，遺體發還給家屬辦理後事。瓊瑤的兒子陳中維現身二殯時低頭不發一語，神情有些呆滯和哀傷，外界都在關心瓊瑤的告別時將何時舉行，對此，他們今日也透過瓊瑤臉書發聲。
家屬沒曝光告別式確切時間，但強調不會辦公開紀念活動，當天也不設公祭，希望大家給他們一點空間，「我們有著共同的回憶，一樣的哀思，生活依舊前行，阿姨精神永在！祝福大家平安健康自在喜樂。」
早就交代後事從簡 瓊瑤7年前已經寫好遺願
事實上，瓊瑤早在2017年時，就透過一封公開信跟子孫交代了自己的後事，當時瓊瑤就強調，如果她生病的話不希望做任何重大手術或插管急救治療，她若過世最大的心願就是盡早火化，「採取花葬的方式，讓我歸於塵土」。瓊瑤也說，她希望子孫不要用任何宗教的方式來悼念她，包含不發訃文、不公祭、不開追悼會、不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯等，簡單家祭即可，她不需要「死後哀榮」。因此如今憾事發生，家屬也遵照瓊瑤遺願來處理她的後事。
瓊瑤家屬聲明曝光：
致 所有關心瓊瑤阿姨的朋友及各位媒體記者們！
我們最敬愛的母親，祖母以及大家的“瓊瑤阿姨”，已經於2024/12/4 與我們告別。如同她在臉書上所言，她總算等到了這一刻，為自己的生命做主，瀟灑揮別人世，開啟另一段旅程。
身為家屬
我們謹遵她曾經的叮嚀以及在遺書上的囑咐。告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情 。
我們有著共同的回憶，一樣的哀思，
生活依舊前行，阿姨精神永在！
祝福大家平安健康自在喜樂。
陳中維，何琇瓊及孫女們
2024.12.05
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瓊瑤過世消息曝光後震驚眾人，她的臉書隨後貼出早就準備好的影片和文章向大眾告別，瓊瑤說自己只是「翩然離去」，她認為這是她的心之所願，「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」。
據悉，瓊瑤昨日中午被發現時已經沒有生命跡象，警消到場勘察後就將遺體送到二殯交給法醫相驗。昨晚相驗結果出爐，確定無他殺嫌疑，遺體發還給家屬辦理後事。瓊瑤的兒子陳中維現身二殯時低頭不發一語，神情有些呆滯和哀傷，外界都在關心瓊瑤的告別時將何時舉行，對此，他們今日也透過瓊瑤臉書發聲。
家屬沒曝光告別式確切時間，但強調不會辦公開紀念活動，當天也不設公祭，希望大家給他們一點空間，「我們有著共同的回憶，一樣的哀思，生活依舊前行，阿姨精神永在！祝福大家平安健康自在喜樂。」
早就交代後事從簡 瓊瑤7年前已經寫好遺願
事實上，瓊瑤早在2017年時，就透過一封公開信跟子孫交代了自己的後事，當時瓊瑤就強調，如果她生病的話不希望做任何重大手術或插管急救治療，她若過世最大的心願就是盡早火化，「採取花葬的方式，讓我歸於塵土」。瓊瑤也說，她希望子孫不要用任何宗教的方式來悼念她，包含不發訃文、不公祭、不開追悼會、不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯等，簡單家祭即可，她不需要「死後哀榮」。因此如今憾事發生，家屬也遵照瓊瑤遺願來處理她的後事。
瓊瑤家屬聲明曝光：
致 所有關心瓊瑤阿姨的朋友及各位媒體記者們！
我們最敬愛的母親，祖母以及大家的“瓊瑤阿姨”，已經於2024/12/4 與我們告別。如同她在臉書上所言，她總算等到了這一刻，為自己的生命做主，瀟灑揮別人世，開啟另一段旅程。
身為家屬
我們謹遵她曾經的叮嚀以及在遺書上的囑咐。告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情 。
我們有著共同的回憶，一樣的哀思，
生活依舊前行，阿姨精神永在！
祝福大家平安健康自在喜樂。
陳中維，何琇瓊及孫女們
2024.12.05
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