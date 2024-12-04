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▲瓊瑤兒子稍早現身二殯，他戴著口罩，穿著一身黑。（圖／記者李政龍拍攝）

▲大批媒體在相驗室外守候。（圖／記者李政龍拍攝）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家、編劇瓊瑤（本名陳喆）今（4）日下午在淡水住家輕生死亡，身旁留有遺書，享壽86歲。目前大體已經送往第二殯儀館進行相驗，下午瓊瑤兒子趕抵現場，從後門進入相驗室，大批媒體在外守候，從下午等到天黑，據了解，瓊瑤因是輕生過世，為非自然死亡，因此還是必須解剖大體相驗，確認死因。士林地檢署獲報後，外勤檢察官已前往第二殯儀館相驗，確認身分、釐清死因以及發還遺體等程序，並通知家屬到場，瓊瑤兒子、媳婦稍早接連現身二殯，兒子戴著口罩，穿著一身黑，在工作人員的引導下進入相驗室，全程低頭不發一語，氣氛十分哀戚，晚間6時30分開始進行相驗作業。下午1時許，瓊瑤在位於淡水中正東路的住處輕生，警方趕到現場時，發現留下一封遺書，證實瓊瑤身亡，中午瓊瑤的兒媳曾接到一通電話，對方要她到家中看看，沒有想到卻是接到噩耗，家屬目前已經完成筆錄，瓊瑤生前並沒有久病厭世的跡象，輕生原因目前還在釐清中。