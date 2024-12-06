2024大雪節氣到了！「大雪不寒明年旱、意思、禁忌」一文速懂　

今（6）是24節氣中的「大雪」，也是冬天的第3個節氣，意味著仲冬的來臨，降溫更加明顯。2024年的大雪這一天，台灣平地最低溫出現在苗栗三灣，只有11.3℃。有句天氣俗諺「大雪不寒，明年旱」是真的嗎？《NOWnews》整理大雪節氣意思、禁忌等重點，一文快速搞懂。
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🟡 大雪節氣意思、代表什麼？
12月6日23時17分迎來大雪節氣，是冬季的第三個節氣，意味着仲冬的來臨，降溫會更加明顯，要注意做好防寒保暖工作。大雪到了，代表離新年也不遠了。
中央氣象署資料指出，今（6）清晨受到輻射冷卻影響，苗栗三灣鄉出現攝氏11.3度低溫，截至今晨5時33分，各地平地最低氣溫約14至16度。今日各地區氣溫，北部攝氏15至24度、中部攝氏14至28度、南部攝氏16至29度、東部攝氏14至30度。
🟡 「大雪不寒，明年旱」是什麼意思？
氣象粉專「林老師氣象站」指出，「大雪不寒，明年旱」這句氣象俗諺，它的意思是說，氣候規律週期的不正常，有時溫度上的變化，也會直接反應在降雨上的可能趨勢。
「大雪不寒，明年旱」是真的嗎？林老師去年大雪時，也曾在臉書分享，揭露2023年大雪「本島平地最低溫出現在苗栗公館的攝氏11.5度；高山最低溫出現在玉山北峰的攝氏零下6.1度；離外島最低溫則是出現在金門金湖的攝氏11.7度」，表示「在在都呼應『大雪』節氣的精神意涵」。
回推2022年大雪氣溫，根據當年天氣資料顯示，2022年大雪（12/7）北部溫度在攝氏17至23度、中部攝氏17至28度、南部攝氏19至30度、東部則是攝氏17至26度。
雖然2023年大雪有冷的感覺，但是根據水利署最新資料顯示，今（2024）年春季的降雨量仍低於往年平均，截至5月13日止，全臺灣水庫蓄水量，有8座水庫水位低於3成，水情拉緊報。
而2023年水情更為嚴峻，台南市甚至亮起紅燈，首先實施減量供水，嘉義縣市、高雄市也亮黃燈減壓供水。不過，天氣俗諺「大雪不寒，明年旱」及「大雪不凍，驚蟄不開」的關聯性，仍須繼續追蹤觀察下去，才能更明瞭。
🟡 大雪6大禁忌：千萬別犯 最重恐猝死
1.不要過度運動：
大雪因天氣寒冷，過度運動容易導致身體能量減少，心血管收縮較快。有心臟疾病的人易在過度運動後，吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。
2.不宜在室內開強烈暖氣：
大雪有許多民眾會開暖氣取暖，但若暖氣溫度太高，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。
3.禁止棉被蓋頭：
不少人會在大雪時，將棉被蓋頭取暖，但棉被蓋頭容易影響運勢、惡夢較多，也容易導致空氣不流通，呼吸不上來，進而引發肺部疾病。
4.老人不宜戶外吹風太久：
大雪天氣嚴寒，尤其冷空氣強烈，若老年人身體不好，容易突發猝死意外。大雪到冬至是老年人死亡率最高的時刻，家中如果有老年人，一定要多加當心留意。
5.不宜到海邊與山上：
大雪要避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。
6.忌晚睡早起：
大雪嚴冬天氣寒冷，若晚睡對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足。隔日又早起導致睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外發生。
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
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🟡 大雪節氣意思、代表什麼？
12月6日23時17分迎來大雪節氣，是冬季的第三個節氣，意味着仲冬的來臨，降溫會更加明顯，要注意做好防寒保暖工作。大雪到了，代表離新年也不遠了。
中央氣象署資料指出，今（6）清晨受到輻射冷卻影響，苗栗三灣鄉出現攝氏11.3度低溫，截至今晨5時33分，各地平地最低氣溫約14至16度。今日各地區氣溫，北部攝氏15至24度、中部攝氏14至28度、南部攝氏16至29度、東部攝氏14至30度。
🟡 「大雪不寒，明年旱」是什麼意思？
氣象粉專「林老師氣象站」指出，「大雪不寒，明年旱」這句氣象俗諺，它的意思是說，氣候規律週期的不正常，有時溫度上的變化，也會直接反應在降雨上的可能趨勢。
「大雪不寒，明年旱」是真的嗎？林老師去年大雪時，也曾在臉書分享，揭露2023年大雪「本島平地最低溫出現在苗栗公館的攝氏11.5度；高山最低溫出現在玉山北峰的攝氏零下6.1度；離外島最低溫則是出現在金門金湖的攝氏11.7度」，表示「在在都呼應『大雪』節氣的精神意涵」。
回推2022年大雪氣溫，根據當年天氣資料顯示，2022年大雪（12/7）北部溫度在攝氏17至23度、中部攝氏17至28度、南部攝氏19至30度、東部則是攝氏17至26度。
雖然2023年大雪有冷的感覺，但是根據水利署最新資料顯示，今（2024）年春季的降雨量仍低於往年平均，截至5月13日止，全臺灣水庫蓄水量，有8座水庫水位低於3成，水情拉緊報。
而2023年水情更為嚴峻，台南市甚至亮起紅燈，首先實施減量供水，嘉義縣市、高雄市也亮黃燈減壓供水。不過，天氣俗諺「大雪不寒，明年旱」及「大雪不凍，驚蟄不開」的關聯性，仍須繼續追蹤觀察下去，才能更明瞭。
🟡 大雪6大禁忌：千萬別犯 最重恐猝死
1.不要過度運動：
大雪因天氣寒冷，過度運動容易導致身體能量減少，心血管收縮較快。有心臟疾病的人易在過度運動後，吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。
2.不宜在室內開強烈暖氣：
大雪有許多民眾會開暖氣取暖，但若暖氣溫度太高，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。
3.禁止棉被蓋頭：
不少人會在大雪時，將棉被蓋頭取暖，但棉被蓋頭容易影響運勢、惡夢較多，也容易導致空氣不流通，呼吸不上來，進而引發肺部疾病。
4.老人不宜戶外吹風太久：
大雪天氣嚴寒，尤其冷空氣強烈，若老年人身體不好，容易突發猝死意外。大雪到冬至是老年人死亡率最高的時刻，家中如果有老年人，一定要多加當心留意。
5.不宜到海邊與山上：
大雪要避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。
6.忌晚睡早起：
大雪嚴冬天氣寒冷，若晚睡對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足。隔日又早起導致睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外發生。
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟