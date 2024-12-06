大雪「3生肖」根本財神親生！意外之財、投資獲利　好運連旺16天

今（6）是24節氣中的「大雪」，也是冬天的第3個節氣，意味著降溫更加明顯。「艋舺青山王」揭示，肖羊、肖虎及肖鼠3生肖，大雪前後轉運。猶如財神爺親生般，不是天降意外之財，就是投資獲利，財運連旺16天。
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「艋舺青山宮」位於台北萬華，建於1856年（咸豐6年），至今已有168年歷史，主祀青山靈安尊王。廟方今在臉書「艋舺青山王」表示，大雪從12月6日開始，至12月21日結束。古語云：「大者，盛也，至此而雪盛也。」此節氣適合沉靜身心，蓄養能量，以迎接來年的新氣象。分享以下3生肖在大雪前後轉運。
屬羊的朋友在大雪期間迎來一波好運。工作中，你細膩的特質使你成為團隊的靈魂人物，無論是規劃還是協調，都能獲得同事的信賴。社交場合，你的善解人意吸引貴人靠近，有助於拓展新的人脈資源。同時，這也是反思自我與調整方向的最佳時期，為未來奠定穩固基礎。
🟡生肖虎
生肖虎在大雪節氣期間，事業和人際運都有大幅提升的可能。你將展現出非凡的領導能力與決策力，贏得他人的信賴。財運方面，投資計畫有望獲得收益，記得趁機擴展社交圈，為來年儲備更多的資源與人脈。
🟡生肖鼠
屬鼠者在大雪節氣中轉運明顯，特別是事業方面。你靈敏的洞察力和冷靜的決策能力，讓你在團隊中脫穎而出。此外，這段時間你的理財觀念更加成熟，可能會迎來一筆意外之財。感情方面，屬鼠者有機會透過朋友聚會或社交場合認識到心儀的對象，建議多參與活動，提升自身魅力。
大雪賴床有益身心 別緊閉門窗！注意通風
此外，科技紫微網創辦人、命理老師張盛舒也在臉書提醒，大雪過後是全年最陰冷的時候，古人認為等日出後再起床，能避嚴寒，涵養陰氣。也就是說，適當的賴床是有益身心的。至於外出運動活動最好等太陽出來後再進行，減少寒邪入侵。不過，切勿緊閉門窗開暖氣，通風不良，反而引發身體不適喔。
張盛舒建議，冬令進補對身體也有實質幫助，有外套遮掩，暫時不要顧慮太多。而此時的東北季風強勁，冷空氣易刺激呼吸道，讓氣管收縮，導致咳嗽和氣喘發作，做好保暖可是重中之重的功課。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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「艋舺青山宮」位於台北萬華，建於1856年（咸豐6年），至今已有168年歷史，主祀青山靈安尊王。廟方今在臉書「艋舺青山王」表示，大雪從12月6日開始，至12月21日結束。古語云：「大者，盛也，至此而雪盛也。」此節氣適合沉靜身心，蓄養能量，以迎接來年的新氣象。分享以下3生肖在大雪前後轉運。
🟡生肖羊
屬羊的朋友在大雪期間迎來一波好運。工作中，你細膩的特質使你成為團隊的靈魂人物，無論是規劃還是協調，都能獲得同事的信賴。社交場合，你的善解人意吸引貴人靠近，有助於拓展新的人脈資源。同時，這也是反思自我與調整方向的最佳時期，為未來奠定穩固基礎。
🟡生肖虎
生肖虎在大雪節氣期間，事業和人際運都有大幅提升的可能。你將展現出非凡的領導能力與決策力，贏得他人的信賴。財運方面，投資計畫有望獲得收益，記得趁機擴展社交圈，為來年儲備更多的資源與人脈。
🟡生肖鼠
屬鼠者在大雪節氣中轉運明顯，特別是事業方面。你靈敏的洞察力和冷靜的決策能力，讓你在團隊中脫穎而出。此外，這段時間你的理財觀念更加成熟，可能會迎來一筆意外之財。感情方面，屬鼠者有機會透過朋友聚會或社交場合認識到心儀的對象，建議多參與活動，提升自身魅力。
大雪賴床有益身心 別緊閉門窗！注意通風
此外，科技紫微網創辦人、命理老師張盛舒也在臉書提醒，大雪過後是全年最陰冷的時候，古人認為等日出後再起床，能避嚴寒，涵養陰氣。也就是說，適當的賴床是有益身心的。至於外出運動活動最好等太陽出來後再進行，減少寒邪入侵。不過，切勿緊閉門窗開暖氣，通風不良，反而引發身體不適喔。
張盛舒建議，冬令進補對身體也有實質幫助，有外套遮掩，暫時不要顧慮太多。而此時的東北季風強勁，冷空氣易刺激呼吸道，讓氣管收縮，導致咳嗽和氣喘發作，做好保暖可是重中之重的功課。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。