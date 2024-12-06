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▲周杰倫在演唱會上拜託歌迷幫忙，請淡水阿給老闆換好看一點的照片，隔日立馬有歌迷幫忙達成心願。（圖／記者徐銘穗攝）

▲淡水「文化阿給」老闆娘喊話周杰倫「回來看看唄」，但下一秒馬上後悔，擔心周董一來會引發暴動。（圖／記者徐銘穗攝）

▲周杰倫淡水文化阿給小吃店「周杰倫套餐」。（圖／記者徐銘穗攝）

▲周杰倫「淡江高中時期常客」的文化阿給在地飄香46年，平日下午生意依舊火熱。（圖／記者徐銘穗攝）

淡水阿給闆娘真的換照片了！天王周杰倫昨（5）日登上台北大巨蛋開唱，和台下歌迷聊到淡水阿給，脫口拜託對方「幫我跟老闆說把那個照片換好看一點」。《NOWnews》稍早直擊周董回憶滿滿的淡水「文化阿給」，冰箱上的照片果真已經換上粉絲提供的周杰倫帥照，老闆娘喊話周杰倫說：「回來看看唄！」但下一秒馬上後悔，笑說：「回來會引起騷動，還是不要好了。」45歲的周杰倫高中就讀私立淡江中學第一屆音樂科，2007年的電影《不能說的秘密》也在母校取景。而周杰倫學生時期經常光顧的「文化阿給」，視周杰倫為淡水之光，在招牌上放上周杰倫、伍佰、吳宗憲、陳美鳳等名人照片宣傳，其中周杰倫蓄鬍吐舌照最大、最顯眼，點餐處的冰箱側面也貼著同款照，標註「淡江高中時期常客」，同版面名人還有莎莎，以及「真理大學時期常客」陳漢典與蔡昌憲。周杰倫昨在演唱會和現場歌迷聊到淡水阿給，脫口拜託對方「如果你下次有去吃淡水阿給，幫我跟老闆說把那個照片換好看一點」，他幽默地表示一直想請老闆換照片，但不知道該如何聯絡老闆，沒想到隔日就有粉絲火速幫忙達成心願，被讚效率第一名。對於周杰倫的換照片要求，文化阿給老闆娘稍早告訴《NOWnews》說，「粉絲有拿來換，你們喜歡就拿你們喜歡的（照片）來換」。至於牆面橫幅招牌上的照片，闆娘也笑說：「歡迎想換的就拿來換，我們沒時間去找照片啦。」如果周杰倫想換指定照片，她也很歡迎。被問到有沒有什麼話想和周杰倫說，文化阿給老闆娘笑笑說：「回來看看唄！」但甫一脫口就馬上後悔，直呼「回來會引起騷動，還是不要好了」、「他現在這麼紅，他回來都不用做生意了，大家圍著他就好了」，反應相當可愛。文化阿給在地飄香46年，即使是平日非用餐時段的下午，人潮還是滿滿的，第三代老闆點餐、出餐手都沒停過，其中不乏來自中國、韓國遊客，生意火熱。而文化阿給在Google上也有超過5500則評論，獲4.1顆星（滿分5顆星）高評價，饕客紛紛留言「最愛這家阿給，來淡水玩時都會先來吃一顆再去逛，他們的醬特別好吃，加辣更是讚！」、「我從小吃到大。每次來淡水玩，必定要來這裡吃上一碗阿給。」營業時間： 周一至周五 06:30–18:00周六至周日 06:30–19:00必點美食：阿給 45元、魚丸湯35元、包子16元周杰倫套餐（阿給+魚丸湯+包子）95元地址：251新北市淡水區真理街6-4號