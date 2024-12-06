獨／淡水文化阿給「周杰倫套餐」曝　深圳女粉專程來吃：口感全說

天王周杰倫昨（5）在台北大巨蛋演唱會上，和歌迷幽默對談，讓標榜「淡江高中時期常客周杰倫」的淡水阿給店引發討論。阿給第三代老闆透露，「周杰倫都吃小辣」。果真有來自中國深圳的歌迷，「為了周杰倫而來」，特地到淡水品嘗阿給，大讚「包子好吃、魚丸湯很鮮」。

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45歲的周杰倫高中就讀私立淡江中學第一屆音樂科，2007年的電影《不能說的秘密》也在母校取景。而周杰倫學生時期經常光顧的「文化阿給」，視周杰倫為淡水之光，在招牌上放上周杰倫、伍佰、吳宗憲、陳美鳳等名人照片宣傳，其中周杰倫蓄鬍吐舌照最大、最顯眼。

▲中國深圳粉絲曹小姐和友人預計參加最後一天的周杰倫嘉年華演唱會，今（6）特地為了周杰倫，到淡水文化阿給，品嘗周杰倫套餐。（圖／記者徐銘穗攝）
▲中國深圳粉絲曹小姐和友人預計參加最後一天的周杰倫嘉年華演唱會，今（6）特地為了周杰倫，到淡水文化阿給，品嘗周杰倫套餐。（圖／記者徐銘穗攝）
《NOWnews》今（6）下午2時許實地前往，即使過了用餐時段，店內人潮依舊不斷。來自中國深圳的周杰倫歌迷曹小姐和友人「小張」，預計參加最後一天的周杰倫嘉年華演唱會，特地安排一周的台灣之旅。曹小姐笑說：「就是為了周杰倫而來（吃阿給）。」小張也分享，除看演唱會、吃阿給外，也會到夜市、台北101、西門町等景點。

包含阿給、魚丸湯和包子的「周杰倫套餐」口感如何？小張笑說：「包子好吃、魚丸湯很鮮。」兩人也說，中國沒有類似阿給的食物，對她們來說是很特別的體驗。

▲周杰倫淡水文化阿給小吃店「周杰倫套餐」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲周杰倫淡水文化阿給小吃店「周杰倫套餐」。（圖／記者徐銘穗攝）
阿給第三代老闆：周杰倫都吃小辣　數十年漲幅約33%

文化阿給第三代老闆受訪說，周杰倫來吃時是爺爺和爸爸主要在經營，目前爺爺奶奶已經過世，就連媽媽也是周杰倫高中畢業後才嫁過來的。至於「周杰倫套餐」這些年漲幅多少？他笑說：「那時可能（阿給）30元吧，我出生後就35元了。」而目前阿給一份45元，數十年漲幅約33%，十分佛心。

文化阿給在地飄香46年，即使是平日非用餐時段的下午，人潮還是滿滿的，第三代老闆點餐、出餐手都沒停過，其中不乏來自中國、韓國遊客，生意火熱。而文化阿給在Google上也有超過5500則評論，獲4.1顆星（滿分5顆星）高評價，饕客紛紛留言「最愛這家阿給，來淡水玩時都會先來吃一顆再去逛，他們的醬特別好吃，加辣更是讚！」、「我從小吃到大。每次來淡水玩，必定要來這裡吃上一碗阿給。」

🟡淡水阿給是什麼？怎麼做的？素食能吃嗎？
淡水阿給，是新北淡水的知名小吃，做法是將油豆腐中間挖空，填充炒過的冬粉、浸泡過滷汁，以魚漿封口，再蒸熟，食用前淋上店家特製醬汁，部分店家冬粉沒炒過，各家醬汁都各有特色。因為阿給使用魚漿封口，所以茹素的朋友不能吃喔。

🟡 文化阿給小檔案
營業時間： 周一至周五 06:30–18:00
                   周六至周日 06:30–19:00
必點美食：阿給 45元、魚丸湯35元、包子16元
                  周杰倫套餐（阿給+魚丸湯+包子）95元
地址：251新北市淡水區真理街6-4號

▲周杰倫淡水文化阿給小吃店。（圖／記者徐銘穗攝）
▲周杰倫淡水文化阿給小吃店。（圖／記者徐銘穗攝）

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