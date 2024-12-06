獨／淡水文化阿給「周杰倫套餐」曝　深圳女粉專程來吃：口感全說

天王周杰倫昨（5）在台北大巨蛋演唱會上，和歌迷幽默對談，讓標榜「淡江高中時期常客周杰倫」的淡水阿給店引發討論。阿給第三代老闆透露，「周杰倫都吃小辣」。果真有來自中國深圳的歌迷，「為了周杰倫而來」，特地到淡水品嘗阿給，大讚「包子好吃、魚丸湯很鮮」。
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45歲的周杰倫高中就讀私立淡江中學第一屆音樂科，2007年的電影《不能說的秘密》也在母校取景。而周杰倫學生時期經常光顧的「文化阿給」，視周杰倫為淡水之光，在招牌上放上周杰倫、伍佰、吳宗憲、陳美鳳等名人照片宣傳，其中周杰倫蓄鬍吐舌照最大、最顯眼。
《NOWnews》今（6）下午2時許實地前往，即使過了用餐時段，店內人潮依舊不斷。來自中國深圳的周杰倫歌迷曹小姐和友人「小張」，預計參加最後一天的周杰倫嘉年華演唱會，特地安排一周的台灣之旅。曹小姐笑說：「就是為了周杰倫而來（吃阿給）。」小張也分享，除看演唱會、吃阿給外，也會到夜市、台北101、西門町等景點。
包含阿給、魚丸湯和包子的「周杰倫套餐」口感如何？小張笑說：「包子好吃、魚丸湯很鮮。」兩人也說，中國沒有類似阿給的食物，對她們來說是很特別的體驗。
阿給第三代老闆：周杰倫都吃小辣 數十年漲幅約33%
文化阿給第三代老闆受訪說，周杰倫來吃時是爺爺和爸爸主要在經營，目前爺爺奶奶已經過世，就連媽媽也是周杰倫高中畢業後才嫁過來的。至於「周杰倫套餐」這些年漲幅多少？他笑說：「那時可能（阿給）30元吧，我出生後就35元了。」而目前阿給一份45元，數十年漲幅約33%，十分佛心。
文化阿給在地飄香46年，即使是平日非用餐時段的下午，人潮還是滿滿的，第三代老闆點餐、出餐手都沒停過，其中不乏來自中國、韓國遊客，生意火熱。而文化阿給在Google上也有超過5500則評論，獲4.1顆星（滿分5顆星）高評價，饕客紛紛留言「最愛這家阿給，來淡水玩時都會先來吃一顆再去逛，他們的醬特別好吃，加辣更是讚！」、「我從小吃到大。每次來淡水玩，必定要來這裡吃上一碗阿給。」
🟡淡水阿給是什麼？怎麼做的？素食能吃嗎？
淡水阿給，是新北淡水的知名小吃，做法是將油豆腐中間挖空，填充炒過的冬粉、浸泡過滷汁，以魚漿封口，再蒸熟，食用前淋上店家特製醬汁，部分店家冬粉沒炒過，各家醬汁都各有特色。因為阿給使用魚漿封口，所以茹素的朋友不能吃喔。
🟡 文化阿給小檔案
營業時間： 周一至周五 06:30–18:00
周六至周日 06:30–19:00
必點美食：阿給 45元、魚丸湯35元、包子16元
周杰倫套餐（阿給+魚丸湯+包子）95元
地址：251新北市淡水區真理街6-4號
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45歲的周杰倫高中就讀私立淡江中學第一屆音樂科，2007年的電影《不能說的秘密》也在母校取景。而周杰倫學生時期經常光顧的「文化阿給」，視周杰倫為淡水之光，在招牌上放上周杰倫、伍佰、吳宗憲、陳美鳳等名人照片宣傳，其中周杰倫蓄鬍吐舌照最大、最顯眼。
《NOWnews》今（6）下午2時許實地前往，即使過了用餐時段，店內人潮依舊不斷。來自中國深圳的周杰倫歌迷曹小姐和友人「小張」，預計參加最後一天的周杰倫嘉年華演唱會，特地安排一周的台灣之旅。曹小姐笑說：「就是為了周杰倫而來（吃阿給）。」小張也分享，除看演唱會、吃阿給外，也會到夜市、台北101、西門町等景點。
包含阿給、魚丸湯和包子的「周杰倫套餐」口感如何？小張笑說：「包子好吃、魚丸湯很鮮。」兩人也說，中國沒有類似阿給的食物，對她們來說是很特別的體驗。
阿給第三代老闆：周杰倫都吃小辣 數十年漲幅約33%
文化阿給第三代老闆受訪說，周杰倫來吃時是爺爺和爸爸主要在經營，目前爺爺奶奶已經過世，就連媽媽也是周杰倫高中畢業後才嫁過來的。至於「周杰倫套餐」這些年漲幅多少？他笑說：「那時可能（阿給）30元吧，我出生後就35元了。」而目前阿給一份45元，數十年漲幅約33%，十分佛心。
文化阿給在地飄香46年，即使是平日非用餐時段的下午，人潮還是滿滿的，第三代老闆點餐、出餐手都沒停過，其中不乏來自中國、韓國遊客，生意火熱。而文化阿給在Google上也有超過5500則評論，獲4.1顆星（滿分5顆星）高評價，饕客紛紛留言「最愛這家阿給，來淡水玩時都會先來吃一顆再去逛，他們的醬特別好吃，加辣更是讚！」、「我從小吃到大。每次來淡水玩，必定要來這裡吃上一碗阿給。」
🟡淡水阿給是什麼？怎麼做的？素食能吃嗎？
淡水阿給，是新北淡水的知名小吃，做法是將油豆腐中間挖空，填充炒過的冬粉、浸泡過滷汁，以魚漿封口，再蒸熟，食用前淋上店家特製醬汁，部分店家冬粉沒炒過，各家醬汁都各有特色。因為阿給使用魚漿封口，所以茹素的朋友不能吃喔。
🟡 文化阿給小檔案
營業時間： 周一至周五 06:30–18:00
周六至周日 06:30–19:00
必點美食：阿給 45元、魚丸湯35元、包子16元
周杰倫套餐（阿給+魚丸湯+包子）95元
地址：251新北市淡水區真理街6-4號