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▲將蛋液過篩，把蛋液內多餘空氣全部排除。（圖／翻攝搜狐號）

「蒸蛋」是大人小孩都愛吃的家常菜，在家也能簡單製作，不過成品漂亮程度，總是與外面便當店的成品有一段差距，也讓許多婆媽苦惱不已。對此，就有內行人分享製作蒸蛋前的「關鍵步驟」，讓成品光滑無坑洞，軟嫩度媲美豆花。日前美食搜狐號《胖開車去看房》分享，很多人在家製作蒸蛋時，總會變成像般坑坑疤疤，自己也深受其害，因此便向擁有30年粵菜經驗的大廚請教「蒸蛋」的製作秘訣。大廚相當不藏私，直接點出兩個關鍵前置步驟，，將雞蛋打入一個碗裡，加入適量鹽調味後，快速攪拌，讓雞蛋微微發起，再，這樣就可以得到一碗絲滑無氣泡的蛋液。，否則就會燙出蛋花，雞蛋和水的比例以1顆:100克的比例進行添加，如果放置2個雞蛋，就需要200克的溫水，並以此類推，這樣可以增添蒸蛋順滑的口感，並且在蒸煮過程中口感不易變老。上述前置作業完成之後，將蛋液放入電鍋中，蒸煮約8分鐘，在悶上2分鐘，就可以起鍋，成功製作出嫩度媲美豆花的軟嫩蒸蛋。製作出完美蒸蛋後，另一個讓許多婆媽苦惱的難題，就是吃完蒸蛋的碗真的好難洗！對此，就有婆媽分享獨門秘訣，，這樣吃完蒸蛋之後，碗就能相當好清洗；若是吃完之後才想起來，則可以泡熱水約30分再洗，也能讓殘渣蒸蛋變得更好清除。