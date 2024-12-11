瓊瑤（本名陳喆）4日離世，享壽86歲，今（11）是她的家祭儀式，瓊瑤的遺照露出和靄的微笑，就如同她溫暖的性格，即便是最後舞台，仍照耀著大家，現場布置灑滿白花，花海上還有蝴蝶飛舞，擺設的蠟燭更增添氛圍感，瓊瑤寫盡了世間浪漫情，將最唯美的時刻，留在人生的最後，以《還珠格格》走紅的趙薇、林心如，也都分別送上花籃，到現場致意。
瓊瑤家祭浪漫至極 林心如、趙薇致意
瓊瑤的家祭，在今早於第二殯儀館景仰樓2樓至善四廳僅舉行，火化後將送至陽明山臻善園花葬，與丈夫平鑫濤共長眠，一早6點多，「陳喆女士追思奠禮會場」就開始有工作人員忙著布置，趙薇也送上花籃「流芳千古」，林心如則在6點50分左右抵達現場，全程不發一語。送花籃的還有蔣勤勤、陳建斌夫妻以及劉雪華等。
25歲以《窗外》爆紅 創作經典愛情作品成文壇教母
回顧瓊瑤生平，她的祖籍是湖南衡陽，1938年出生於四川成都，父親陳致平是師大國文教授，母親袁行恕是建中國文老師，家庭文學氛圍濃厚。1949年瓊瑤隨家人移居台灣，定居於台北。她自幼熱愛文學，但求學時期因成績不佳，曾因壓力嘗試輕生。後來，她在16歲開始嘗試寫作，25歲時創作的小說《窗外》獲得關注，但由於故事影射師生戀引發爭議，一度被禁。這段經歷奠定了她作為小說家的基礎。
瓊瑤的寫作風格以細膩、感性的筆觸著稱，內容多聚焦於愛情、親情、女性自我價值的探索，深受大眾喜愛。她的作品量豐質優，自1963年出版首部長篇愛情小說《窗外》後，開啟了輝煌的寫作生涯。代表作包含《一簾幽夢》、《還珠格格》、《煙雨濛濛》，這些大紅大紫的作品讓瓊瑤在華人圈地位難以動搖。並捧紅了「二秦二林」秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞；以及劉雪華、俞小凡、林心如、趙薇、林瑞陽、馬景濤、蘇有朋、范冰冰等。
私下愛情生活也坎坷 曾與平鑫濤8年婚外情
瓊瑤的婚姻生活同樣充滿戲劇性。她與前夫曾德銘結婚後育有一子，恢復單身後又受到皇冠出版社創辦人、已婚的平鑫濤的猛烈追求，兩人維持至少8年的婚外情，直到平鑫濤和前妻離婚後才娶了瓊瑤，最終瓊瑤也與平鑫濤攜手走過多年。無論瓊瑤為人、個性如何，瓊瑤對華語文學及影視的貢獻無可否認，她的作品啟發了無數創作者，也為台灣與中國影視產業的繁榮奠定了基礎。瓊瑤晚年定區在淡水家中，離世前一週才發文思念亡夫平鑫濤，還說「不如歸去」，沒想到一週後就輕生離開。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
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瓊瑤的家祭，在今早於第二殯儀館景仰樓2樓至善四廳僅舉行，火化後將送至陽明山臻善園花葬，與丈夫平鑫濤共長眠，一早6點多，「陳喆女士追思奠禮會場」就開始有工作人員忙著布置，趙薇也送上花籃「流芳千古」，林心如則在6點50分左右抵達現場，全程不發一語。送花籃的還有蔣勤勤、陳建斌夫妻以及劉雪華等。
25歲以《窗外》爆紅 創作經典愛情作品成文壇教母
回顧瓊瑤生平，她的祖籍是湖南衡陽，1938年出生於四川成都，父親陳致平是師大國文教授，母親袁行恕是建中國文老師，家庭文學氛圍濃厚。1949年瓊瑤隨家人移居台灣，定居於台北。她自幼熱愛文學，但求學時期因成績不佳，曾因壓力嘗試輕生。後來，她在16歲開始嘗試寫作，25歲時創作的小說《窗外》獲得關注，但由於故事影射師生戀引發爭議，一度被禁。這段經歷奠定了她作為小說家的基礎。
瓊瑤的寫作風格以細膩、感性的筆觸著稱，內容多聚焦於愛情、親情、女性自我價值的探索，深受大眾喜愛。她的作品量豐質優，自1963年出版首部長篇愛情小說《窗外》後，開啟了輝煌的寫作生涯。代表作包含《一簾幽夢》、《還珠格格》、《煙雨濛濛》，這些大紅大紫的作品讓瓊瑤在華人圈地位難以動搖。並捧紅了「二秦二林」秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞；以及劉雪華、俞小凡、林心如、趙薇、林瑞陽、馬景濤、蘇有朋、范冰冰等。
私下愛情生活也坎坷 曾與平鑫濤8年婚外情
瓊瑤的婚姻生活同樣充滿戲劇性。她與前夫曾德銘結婚後育有一子，恢復單身後又受到皇冠出版社創辦人、已婚的平鑫濤的猛烈追求，兩人維持至少8年的婚外情，直到平鑫濤和前妻離婚後才娶了瓊瑤，最終瓊瑤也與平鑫濤攜手走過多年。無論瓊瑤為人、個性如何，瓊瑤對華語文學及影視的貢獻無可否認，她的作品啟發了無數創作者，也為台灣與中國影視產業的繁榮奠定了基礎。瓊瑤晚年定區在淡水家中，離世前一週才發文思念亡夫平鑫濤，還說「不如歸去」，沒想到一週後就輕生離開。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
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※ 生命線專線：1995
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