靠《還珠格格》紅遍亞洲的知名作家瓊瑤在今（4）日傳出於淡水家中身亡的死訊，震驚世人。瓊瑤一生著書無數，以其獨特浪漫的少女情懷，寫出多部膾炙人口的作品，甚至改編為劇本後還開創獨樹一幟的「瓊瑤劇」風格，捧紅無數女明星。今日瓊瑤身亡被發現後已無呼吸心跳，她臉書也上傳早就做好的影片和粉絲告別。
瓊瑤突驚爆過世 臉書拍影片向粉絲最後道別
瓊瑤死訊曝光震驚社會，她的臉書稍早也貼出一段2分多鐘的影片跟粉絲道別，瓊瑤告訴大家她只是「翩然歸去」，希望大家不要為她傷心，而是為她高興。瓊瑤說死亡是她的選擇，「我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」，影片則是交由好友代發的，她向所有摯愛之人說再見，「慶幸此生，曾經和你們相遇相知」。
20歲以《窗外》爆紅 創作經典愛情作品成文壇教母
回顧瓊瑤生平，她在1938年出生於中國湖南衡陽，父親陳致平是知名教育家，母親周鑾美擅長寫作，家庭文學氛圍濃厚。1949年瓊瑤隨家人移居台灣，定居於台北。她自幼熱愛文學，但求學時期因成績不佳，曾因壓力嘗試輕生。後來，她在16歲開始嘗試寫作，20歲時創作的小說《窗外》獲得關注，但由於故事影射師生戀引發爭議，一度被禁。這段經歷奠定了她作為小說家的基礎。
瓊瑤的寫作風格以細膩、感性的筆觸著稱，內容多聚焦於愛情、親情、女性自我價值的探索，深受大眾喜愛。她的作品量豐質優，自1963年出版首部長篇小說《窗外》後，開啟了輝煌的寫作生涯。代表作包含《一簾幽夢》、《還珠格格》、《煙雨濛濛》，這些大紅大紫的作品讓瓊瑤在華人圈地位難以動搖。
多部小說改編影視作品 捧紅兩岸三地大咖藝人
後來，瓊瑤的許多小說被改編為電影與電視劇，包括《青青河邊草》、《梅花三弄》、《庭院深深》等，成為台灣與中國影視業的經典之作。她的劇情多以強烈情感衝突和浪漫愛情為核心，形成獨特的「瓊瑤式」風格。
私下愛情生活也坎坷 曾與平鑫濤8年婚外情
瓊瑤的婚姻生活同樣充滿戲劇性。她與前夫曾德銘結婚後育有一子，但因與平鑫濤（皇冠出版社創辦人）的感情發展，結束了第一段婚姻，最終與平鑫濤攜手走過多年。無論瓊瑤為人、個性如何，瓊瑤對華語文學及影視的貢獻無可否認，她的作品啟發了無數創作者，也為台灣與中國影視產業的繁榮奠定了基礎。
【瓊瑤小檔案】
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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瓊瑤死訊曝光震驚社會，她的臉書稍早也貼出一段2分多鐘的影片跟粉絲道別，瓊瑤告訴大家她只是「翩然歸去」，希望大家不要為她傷心，而是為她高興。瓊瑤說死亡是她的選擇，「我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」，影片則是交由好友代發的，她向所有摯愛之人說再見，「慶幸此生，曾經和你們相遇相知」。
20歲以《窗外》爆紅 創作經典愛情作品成文壇教母
回顧瓊瑤生平，她在1938年出生於中國湖南衡陽，父親陳致平是知名教育家，母親周鑾美擅長寫作，家庭文學氛圍濃厚。1949年瓊瑤隨家人移居台灣，定居於台北。她自幼熱愛文學，但求學時期因成績不佳，曾因壓力嘗試輕生。後來，她在16歲開始嘗試寫作，20歲時創作的小說《窗外》獲得關注，但由於故事影射師生戀引發爭議，一度被禁。這段經歷奠定了她作為小說家的基礎。
瓊瑤的寫作風格以細膩、感性的筆觸著稱，內容多聚焦於愛情、親情、女性自我價值的探索，深受大眾喜愛。她的作品量豐質優，自1963年出版首部長篇小說《窗外》後，開啟了輝煌的寫作生涯。代表作包含《一簾幽夢》、《還珠格格》、《煙雨濛濛》，這些大紅大紫的作品讓瓊瑤在華人圈地位難以動搖。
多部小說改編影視作品 捧紅兩岸三地大咖藝人
後來，瓊瑤的許多小說被改編為電影與電視劇，包括《青青河邊草》、《梅花三弄》、《庭院深深》等，成為台灣與中國影視業的經典之作。她的劇情多以強烈情感衝突和浪漫愛情為核心，形成獨特的「瓊瑤式」風格。
私下愛情生活也坎坷 曾與平鑫濤8年婚外情
瓊瑤的婚姻生活同樣充滿戲劇性。她與前夫曾德銘結婚後育有一子，但因與平鑫濤（皇冠出版社創辦人）的感情發展，結束了第一段婚姻，最終與平鑫濤攜手走過多年。無論瓊瑤為人、個性如何，瓊瑤對華語文學及影視的貢獻無可否認，她的作品啟發了無數創作者，也為台灣與中國影視產業的繁榮奠定了基礎。
【瓊瑤小檔案】
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 生命線專線：1995
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