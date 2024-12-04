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▲瓊瑤留下超過65本小說著作，版權金額難以估量。（圖／資料庫）

▲瓊瑤在《雪花飄落之前》發表會上一度落淚。（圖／記者葉政勳攝）

▲瓊瑤豪宅「可園」在2022年時拆除，目前還在改建中。（GoogleMaps）

華語界言情小說教母瓊瑤，今（4）日傳在淡水住家輕生，享壽86歲。瓊瑤生涯留下無數經典作品，其中包含65本小說著作，過去更曾幾度發生版權爭議，瓊瑤也曾獲得8位數天價賠償金，還直接將所有錢全捐公益用途，瓊瑤的真實身價已難以估量。瓊瑤自9歲起就執筆開始創作，學生時期也持續不斷發表文章作品，並在25歲正式於《皇冠雜誌》發表了出道作《窗外》，後來繼續寫出了《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列（婉君、啞妻、三朵花）、《望夫崖、雪珂、青青河邊草》、《梅花三弄》系列 —《梅花烙、鬼丈夫、水雲間》以及最具知名度的《還珠格格》三部曲，總計下來至少超過65本著作。瓊瑤後來在1979年與第二任丈夫平鑫濤結婚，平鑫濤也是皇冠雜誌社的創辦人，因此瓊瑤先前著作的版權都在皇冠文化。直到2017年，瓊瑤與平家子女，因平鑫濤是否插鼻胃管延續生命鬧翻，於是寄存證信函，要求拿回自己在丈夫出版公司皇冠所出的65本書版權。當時瓊瑤受訪也表示，自己在皇冠所出版的書籍，全都沒有簽約關係「我對皇冠沒有功勞也有苦勞吧，真要說我們的簽約，只有我跟鑫濤的『愛的約』」，並在2017年8月份的《雪花飄落之前》發表會上，瓊瑤證實已經帶著65本書版權離開皇冠。究竟瓊瑤這多達65本創作有多值錢？雖然文化財與版權金額很難以實際數字來呈現，但在2015年，瓊瑤就曾在中國大陸控告電視劇《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》，隨即提起訴訟，最終法院二審判瓊瑤獲勝，並獲得隨後瓊瑤在2016年在上海成立「瓊瑤文化基金」，這筆500萬人民幣全捐，要提供給未來兩岸青年學生交流，鼓勵原創創作等用途。此外，2007年在中國的版權收入據悉高達2億人民幣；最紅的的版權費，全球各地至少上看10億台幣。瓊瑤名下還有台北東區「可園」豪宅還在改建中。從這些案例就可看出，瓊瑤的著作具有極高之價值，以及難以估量的真實身價。