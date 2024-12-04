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▲潘越雲和瓊瑤去年才第一次見面，沒想到如今就天人永隔。（圖／TAA臺灣音響發展協會提供）

▲瓊瑤個人檔案。（圖／資料庫）

知名作家、編劇瓊瑤今（4）日下午被發現陳屍在淡水住處，享壽86歲，消息一出震驚演藝圈。曾演唱她第一部電視劇《幾度夕陽紅》主題曲的潘越雲，稍早得知此消息後相當悲痛，透露自己唱完這首歌之後一直沒有和瓊瑤見面的機會，直到去年才在演唱會上首次見面，沒想到如今再聽到消息卻已經天人永隔。潘越雲曾替瓊瑤第一部電視劇《幾度夕陽紅》演唱同名主題曲〈幾度夕陽紅〉以及〈終須一別〉，後續電視劇《煙鎖重樓》的〈七重門〉也是她演唱的，去年潘越雲也受邀在「瓊瑤創作60周年演唱會」上開唱。如今聽到瓊瑤離世消息，潘越雲悲傷表示，「當時她還到後台來跟我道謝，我那次也是第一次碰到瓊瑤女士，是很親切的文人，聽到這消息很難過。」瓊瑤曾在2017年在臉書發布一封公開信給兒子、兒媳，表示自己晚年拒絕做任何急救措施，如果是生病過世也希望可以盡速火化，並採取花葬方式回歸塵土。今日稍早她的臉書也更新貼文，是由好友替她上傳的遺言影片，「這是我最後的選擇，時間已到生命不會更好，不拖累所愛也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂」，留給粉絲無盡悲傷。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎