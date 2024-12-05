我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林青霞23歲時的盛世美顏，在《月朦朧鳥朦朧》完整呈現。（圖／怡人傳播提供、藝萌友整理）

▲林青霞在瓊瑤的「巨星」影業出品電影《奔向彩虹》中造型優雅、美麗。（圖／摘自微博）

▲林青霞（右）的事業與感情，都有很大部分受到瓊瑤（左）的影響，彼此的交情維持很久，一直都是好友。（圖／摘自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤的愛犬「雪球」，曾在《雁兒在林梢》演林青霞的寵物。（圖／摘自瓊瑤臉書）

▲林青霞在微博發文，回憶最後與瓊瑤聯繫的情況，對她離世感到心好痛。（圖／摘自微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

華人影劇史上至今影響力無與倫比的女作家瓊瑤（本名陳喆）昨（4）日在淡水住處自己結束生命，享壽86歲，過往合作過的紅星們紛紛致哀。曾是瓊瑤自組的「巨星」影業當家女主角的林青霞，除了盛讚她是堅強女性、懊悔上次返台沒能見面外，又在微博上表示自己的心好痛，透露最後與瓊瑤聯繫是16天前，當時在微信上傳給她一些以往拍她電影的片段，她還回應道：「好多美麗的記憶！」林青霞則認為最好的是留下了青春的印記。瓊瑤小說曾是影視圈熱門的拍片題材，捧出好幾代的票房女星，林青霞正是最具代表性的一位，也跟瓊瑤的緣分最奇妙。林青霞從影處女作《窗外》雖是瓊瑤小說改編，卻因為被視為她本人的「類自傳」，發表後引起當年阻斷她「師生戀」的母親不滿，曾經由李敖的舊愛吳海蒂主演了黑白電影版本，台灣上映時掀起家中風暴、母親還鬧自殺，使瓊瑤打定主意不要再讓《窗外》上銀幕，偏偏導演宋存壽想要將之重拍為彩色版，瓊瑤完全沒能阻止，片子已經拍畢、準備要推出上映。因此瓊瑤發動版權訴訟，硬是讓《窗外》在台灣不得上映，林青霞第一次當女主角就因為原著作者的抵制，沒有辦法在家鄉的大銀幕上亮相，只能在香港作為進入演藝圈後為作品宣傳、打知名度的開始，所幸在當地《窗外》的票房不差，讓林青霞以新秀之姿製造了一些些的話題，台灣的影界人士才開始對她產生濃厚興趣，之後是劉家昌力捧她在自己執導的《雲飄飄》擔任女主角之一、廣告上強打她的名字，才讓她以主演的第2部片，卻是第1部能在台灣上映的作品，正式在台成為紅星。過去瓊瑤曾透露自己對林青霞的《窗外》氣憤已極，多年不願欣賞，因此林青霞絕非瓊瑤以《窗外》捧紅，而是在台灣具有知名度以後，才正式與瓊瑤攜手，演藝事業攀上巔峰。《窗外》後林青霞又演了瓊瑤小說改編的《在水一方》、《女朋友》和《秋歌》，但這些電影瓊瑤大都只是將版權授與電影公司，自己除了劇本提供意見外，沒有太多的涉入，就連選角也只能建議、沒有最終決定權。不過她自組「巨星」之後的創業第一砲《我是一片雲》，3位主角就敲定了林青霞、秦祥林與秦漢，卻是因為當年他們在文藝片的領域中最為走紅。林青霞在《我是一片雲》後成了「巨星」的當家花旦，和瓊瑤開始密切合作，接下來又主演了《奔向彩虹》、《月朦朧鳥朦朧》、《一顆紅豆》等片，連瓊瑤的愛犬「雪球」都在《雁兒在林梢》演林青霞的寵物，彼此不但共創票房榮景，交情也越來越深厚。原先林青霞在瓊瑤的「巨星」出品影片中，搭配的男主角是秦祥林，就算在《我是一片雲》，秦漢也只是男二，然而當年報導有稱瓊瑤後來替自美求學返國的趙寧與林青霞牽線，林青霞的父母對於趙寧的學經歷很欣賞，已被與林青霞傳緋聞的秦祥林，覺得瓊瑤幫外人不幫自己，與「巨星」的合作情誼也生變。也有傳秦祥林爭取在《一顆紅豆》漲價、又和片中另一位男主角馬永霖不和，所以最後決定退出，瓊瑤改找秦漢接手，對外秦祥林表示自認不適合該片的角色，卻從此與「巨星」緣盡，秦漢成了接下來與林青霞演一堆感情對手戲的男主角，到最後戲假情真、鬧出風波。由於秦漢當年已是人夫、人父，林青霞受到外界很大壓力，在拍完《金盞花》之後，拋下原定主演的《夢的衣裳》赴美遊學，而秦祥林聞訊趕到美國，撫慰她惡劣的心情，最後與她宣告訂婚。當年的新聞報導，稱林青霞在這感情風波中，都有持續與瓊瑤討論、溝通，瓊瑤也提供她建議，甚至幫她釋放出一些訊息，可見交情之深。雖然後來林青霞因此也淡出「巨星」，甚至與2秦的感情都畫下句點，與瓊瑤的情誼始終保持，直到瓊瑤離世前都還有聯絡。去年林青霞返台領取金馬獎「終身成就獎」的榮耀，主辦單位安排在金馬影展裡播映她歷來幾部重要作品，第一部電影《窗外》自然不能漏掉，據傳是林青霞親自讓瓊瑤看了這部片，才在多年後得到她的同意，能讓片子在台灣的巨幕大廳放映，瓊瑤「巨星」出品的《奔向彩虹》與《我是一片雲》近年來也曾在金馬影展再度登場。在「巨星」的影片中，林青霞各種美麗姿態被完美保存，她也將過去的片段傳給瓊瑤，讓瓊瑤感嘆：「好多美麗的記憶！」林青霞回答：「最好的是留下了青春的印記」，結果瓊瑤最後回覆了「不錯！」林青霞在微博中寫明那是11月18日的13:22，16天前，沒想到兩個多禮拜之後，彼此已是天人永隔，難怪林青霞要直呼「心好痛。」【瓊瑤小檔案】本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎