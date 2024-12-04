瓊瑤過世，享壽86歲。回顧她的一生，執筆神作《還珠格格》三部曲令人至今難忘，第一、二部的「小燕子」趙薇、「紫薇」林心如、「爾康」周杰、「永琪」蘇有朋更是因此走紅，如今作者瓊瑤離去，主要演員紛紛發聲表示心痛，被中國封殺沉寂3年的趙薇，更為此浮出水面更新微博，連發3個雙手合十的貼圖，哀悼恩人一路好走。
瓊瑤的遺體於今日下午在淡水雙映樓住處發現，現場留有遺書，祕書淑玲稍早在瓊瑤的臉書上，公開瓊瑤已於3日就寫好的告別文，她表示：「我已經『翩然』的去了！」更提到：「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。」堅定走絕路的選擇，引發讀者不捨。
瓊瑤是知名作家，撰寫的多本小說都被改編成電視電影，包含《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《還珠格格》三部曲等等。而她死訊公開後，《還珠格格》一、二部的要角林心如、蘇有朋陸續發聲，林心如痛哭表示瓊瑤是她人生的第一位恩人，過年都會和老公霍建華帶著女兒「小海豚」去拜訪她，如今天人永隔，無法接受；蘇有朋則說：「很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑翩然！」
2021年8月無預警遭中國官方點名「劣跡藝人」而遭封殺的趙薇，已有3年未在螢光幕前亮相，微博發文也停留在當年月份，隨著瓊瑤過世消息傳到中國，趙薇罕見浮出水面，更新社群寫下：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」貼文雖然隻字未提瓊瑤，但根據搭配的3個雙手合十的貼圖，很明顯是在悼念恩師，許多《還珠格格》的粉絲也落淚回覆：「我就知道，小燕子會出現的！」、「燕，快回歸吧」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
瓊瑤是知名作家，撰寫的多本小說都被改編成電視電影，包含《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《還珠格格》三部曲等等。而她死訊公開後，《還珠格格》一、二部的要角林心如、蘇有朋陸續發聲，林心如痛哭表示瓊瑤是她人生的第一位恩人，過年都會和老公霍建華帶著女兒「小海豚」去拜訪她，如今天人永隔，無法接受；蘇有朋則說：「很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑翩然！」
2021年8月無預警遭中國官方點名「劣跡藝人」而遭封殺的趙薇，已有3年未在螢光幕前亮相，微博發文也停留在當年月份，隨著瓊瑤過世消息傳到中國，趙薇罕見浮出水面，更新社群寫下：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」貼文雖然隻字未提瓊瑤，但根據搭配的3個雙手合十的貼圖，很明顯是在悼念恩師，許多《還珠格格》的粉絲也落淚回覆：「我就知道，小燕子會出現的！」、「燕，快回歸吧」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「瓊瑤過世」相關新聞。