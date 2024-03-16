趙薇遭封殺3年！遭爆要全面復出 知情人士：已聯繫單位準備上工
女星趙薇憑藉《還珠格格》小燕子一角爆紅，未料2021年突然被中國列為「劣跡藝人」封殺，使得過去作品全面下架，就連未上線的作品也遭到換角，拍到一半的戲都也用AI技術換臉。由於趙薇被封殺的原因至今沒人知道，因此粉絲們都好奇她何時能復出。今（16）日傳出好消息，有粉絲發現趙薇的微博已經可以使用，過去幾部被馬賽克的戲劇及電影也相繼恢復正常，更有知情人士透露趙薇正在聯繫各大單位積極復工。
記者張一笙／綜合報導
趙薇2021年時，無預警遭中國官方點名「劣跡藝人」，原因至今尚未公布，粉絲們只能透過IG得知趙薇的近況。近期傳出好消息，有粉絲發現趙薇的微博不但恢復正常，過去出演的《還珠格格》、《畫皮》等戲劇、電影都相繼恢復上線，並且沒有馬賽克。
據悉，趙薇將於今年6月重返工作崗位，目前她正在積極聯繫各大單位，為自己的復出做準備，消息一出都讓粉絲十分開心。有粉絲們指出，Angelababy也被封殺過都能成功復出，趙薇也一定可以的。
不過也有粉絲擔心，相較於幾名被封殺的藝人，趙薇是被中國當局直接點名，並且下架所有她的作品，其中連極具代表性的《還珠格格》甚至也一度被全網封殺，就連被封殺前拍攝的陸劇《學區房》，也因事件發生後用AI技術將趙薇換成蔣欣的臉，此舉等同將趙薇相關痕跡都徹底被抹去，因此對於趙薇是否能成功復出，仍抱持懷疑態度。
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