冷氣團來襲，保暖外套準備好了嗎？日本國民品牌UNIQLO的羽絨外套是不少人冬天的保暖外套選擇之一，不過，也有愈來愈多人、尤其是崇尚CP值與機能性的工程師改買北臉（The North Face）三合一外套，北臉官網目前舉行雙12優惠，指定萬元外套半價就能買到，此外台灣機能服飾品牌One Boy衝鋒衣有新材質，《NOWnews》整理UNIQLO、北臉與One Boy三品牌推薦保暖外套、優惠與清洗注意事項一次看。
🟡 UNIQLO保暖外套
◾防風無縫羽絨連帽外套
UNIQLO台北旗艦店小編指出，「無縫羽絨連帽外套」是UNIQLO最厚的厚絨外套，為無縫設計，風不會從縫線處灌進去，超防風保暖。和去年一樣採寬短版設計，穿起來不會像米其林寶寶，今年特別的是在領口處加高設計，拉鍊拉到頂、直接遮住嘴巴。男裝4990元、女裝3990元，各有5色選擇。
商品說明欄註明，洗滌方式為手洗，不可乾洗也不能烘乾，而且因羽毛特性的原因，遇到靜電或穿著時產生摩擦情況下，有時會從縫合處露出羽絨或羽毛。如有露出部分羽絨或羽毛時，請勿任意拉扯，請由內側拉回。
◾PUFFTECH輕暖科技薄型外套
PUFFTECH和羽絨外套有何差別？UNIQLO小編解釋， PUFFTECH是類鋪棉概念，輕盈又保暖，比羽絨外套更好照顧。女裝原價1690元、現特價1490元（至12/12）；男裝原價1990元、現特價1690元（至12/12）。商品說明欄註明，洗滌方式可手洗，不可乾洗也不能烘乾。另款童裝PUFFTECH輕暖可機洗連帽外套則可丟洗衣機清洗。
資料來源：UNIQLO官網
🟡 The North Face保暖外套
北臉（The North Face）的三合一外套（Triclimate），結合了保暖的內層和防風防水的外層，可根據天氣狀況調整穿著方式。外層衝鋒衣採DryVent™科技，可防水、防風，又兼顧透氣，依適應溫度有「抓絨三合一」、「軟殼三合一」、「棉服三合一」及「羽絨三合一」，羽絨三合一可在適應5°C 以下氣溫。
The North Face官網現正舉行雙12線上優惠，指定款抓絨內裡三合一外套，原價1萬1880元，現特價5169元就能入手，比半價還殺。男款紅色DWR防潑水羽絨外套原價1萬3380元，現特價5888元入手，比半價還殺。另款防潑水保暖連帽羽絨外套原價1萬3380元，現特價6958元入手，接近半價。
北臉保暖外套怎麼清洗？The North Face建議，洗滌前要仔細閱讀洗滌標示，不論選擇機洗或手洗，都要謹記口訣：輕刷髒污處、慢速清洗、低溫洗淨。使用洗衣機清洗時，要先輕輕刷去表面污漬、拉起所有拉鍊與扣好扣子，裝入洗衣袋中，設定溫和模式清洗，不要用漂白水、柔軟精。
資料來源：The North Face官網
🟡 One Boy保暖外套
台灣機能服飾品牌One Boy的衝鋒衣有新材質，命名為「羽絨棉衝鋒衣2.0」，強調採科技Clo加上蓄熱防水機能，外套表面是防潑水最高等級5級，內裡蓄熱值高達2.32，外套有多色選擇，原價3900元、現特價1950元，接近半價就能入手。洗滌方式，不可烘乾，也不可使用漂白成分的洗劑。One Boy雙12優惠，全館消費滿1212元，現折120元。
資料來源：One Boy官網
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◾防風無縫羽絨連帽外套
UNIQLO台北旗艦店小編指出，「無縫羽絨連帽外套」是UNIQLO最厚的厚絨外套，為無縫設計，風不會從縫線處灌進去，超防風保暖。和去年一樣採寬短版設計，穿起來不會像米其林寶寶，今年特別的是在領口處加高設計，拉鍊拉到頂、直接遮住嘴巴。男裝4990元、女裝3990元，各有5色選擇。
商品說明欄註明，洗滌方式為手洗，不可乾洗也不能烘乾，而且因羽毛特性的原因，遇到靜電或穿著時產生摩擦情況下，有時會從縫合處露出羽絨或羽毛。如有露出部分羽絨或羽毛時，請勿任意拉扯，請由內側拉回。
◾PUFFTECH輕暖科技薄型外套
PUFFTECH和羽絨外套有何差別？UNIQLO小編解釋， PUFFTECH是類鋪棉概念，輕盈又保暖，比羽絨外套更好照顧。女裝原價1690元、現特價1490元（至12/12）；男裝原價1990元、現特價1690元（至12/12）。商品說明欄註明，洗滌方式可手洗，不可乾洗也不能烘乾。另款童裝PUFFTECH輕暖可機洗連帽外套則可丟洗衣機清洗。
資料來源：UNIQLO官網
🟡 The North Face保暖外套
北臉（The North Face）的三合一外套（Triclimate），結合了保暖的內層和防風防水的外層，可根據天氣狀況調整穿著方式。外層衝鋒衣採DryVent™科技，可防水、防風，又兼顧透氣，依適應溫度有「抓絨三合一」、「軟殼三合一」、「棉服三合一」及「羽絨三合一」，羽絨三合一可在適應5°C 以下氣溫。
The North Face官網現正舉行雙12線上優惠，指定款抓絨內裡三合一外套，原價1萬1880元，現特價5169元就能入手，比半價還殺。男款紅色DWR防潑水羽絨外套原價1萬3380元，現特價5888元入手，比半價還殺。另款防潑水保暖連帽羽絨外套原價1萬3380元，現特價6958元入手，接近半價。
北臉保暖外套怎麼清洗？The North Face建議，洗滌前要仔細閱讀洗滌標示，不論選擇機洗或手洗，都要謹記口訣：輕刷髒污處、慢速清洗、低溫洗淨。使用洗衣機清洗時，要先輕輕刷去表面污漬、拉起所有拉鍊與扣好扣子，裝入洗衣袋中，設定溫和模式清洗，不要用漂白水、柔軟精。
資料來源：The North Face官網
🟡 One Boy保暖外套
台灣機能服飾品牌One Boy的衝鋒衣有新材質，命名為「羽絨棉衝鋒衣2.0」，強調採科技Clo加上蓄熱防水機能，外套表面是防潑水最高等級5級，內裡蓄熱值高達2.32，外套有多色選擇，原價3900元、現特價1950元，接近半價就能入手。洗滌方式，不可烘乾，也不可使用漂白成分的洗劑。One Boy雙12優惠，全館消費滿1212元，現折120元。
資料來源：One Boy官網