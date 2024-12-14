我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪卡儂三合一防水冬季登山健行外套 SH100，結合可拆卸刷毛內膽可以在低至 0°C 的多變天氣條件下應對不同季節。（圖／迪卡儂官網）

▲迪卡儂-10°C 冬季防水登山健行外套 SH500具可調式連帽、保暖口袋及拉鍊後方的寬擋片，可讓溫度額外增加 3°C。防水，溫度低至 -10°C 時仍相當舒適。（圖／迪卡儂官網）

▲不少人大推UNIQLO防風防潑水刷毛連帽外套，讚是中南部冬天必備騎車戰衣。（圖／UNIQLO官網）

▲無縫羽絨連帽外套女裝原價3990元，現折500元，有5色選擇。同款男裝則現省1000元。（圖／UNIQLO官網）

▲PUFFTECH輕暖科技襯衫式外套男女適穿。（圖／UNIQLO官網）

冷氣團來襲，最低溫可能跌破10度！冬天騎車保暖外套該怎麼選？除了日本國民品牌UNIQLO的羽絨外套、工程師最愛的北臉（The North Face）三合一外套與台灣機能服飾品牌One Boy衝鋒衣外，內行推薦法國運動品牌「迪卡儂」（Decathlon）的保暖外套又暖又防水，重點是只要2000元有找，CP值爆高。原PO近日在Dcard發文，表示天氣降溫了，她正在選購騎車時可以擋風保暖的外套，列出迪卡儂、GU及50% 3way三品牌保暖外套，詢問網友意見。內行網友大推：「真的要有用，我會選迪卡儂欸！CP值還高！」而原PO隔天也到迪卡儂實際試穿保暖外套，大讚「真的很厚」。過來人分享，「花的低價位買到更厚實、更機能性的產品，CP值高啊！只是他家的三合一比較厚重而已，其他很對得起這個價位」。此外，也有網友推薦UNIQLO一款保暖外套，一度在中南部引發搶購熱潮，防風且內裡刷毛設計都很適合機車族，但也有人認為此款「寒流稱不太住」。《NOWnews》整理相關品牌保暖外套資訊一次看。結合可拆卸刷毛內膽，配有多個拉鍊口袋，可以在低至 0°C 的多變天氣條件下應對不同季節。外套防水係數為5000 mm H²0 塗層（Schmerbers）。通過 2 小時沖淋測試。防水接縫貼條。有多色選擇。外套評論獲4.91分（滿分5分），購買者評論「版型合身顯瘦，兩件式可拆，內外層分別都有隱藏式口袋，出國旅遊可以放錢或護照，很安全」、「透氣防水」。洗滌方式不能乾洗、也不能烘乾。建議手洗，水溫最高30度。可調式連帽、保暖口袋及拉鍊後方的寬擋片，可讓溫度額外增加 3°C。防水，溫度低至 -10°C 時仍相當舒適。非常適合雪地登山健行。防水塗層 5,000 H²O（Schmerber）。防水接縫貼條。外套評論獲4.8分（滿分5分），購買者留言評論「有防水功能就是讚」、「雪地也很保暖」、「很保暖防風，如果能再更有腰身更好」。洗滌方式不能乾洗、不可漂白，可在烘衣機低溫乾燥。建議手洗，水溫最高30度。外套表面為防潑水設計，可彈撥小雨程度雨水，內裡是保暖且膚觸柔滑的微絨材質，下擺處附有拉繩，可防止冷風進入。洗滌方式，可用洗衣機以弱水流清洗，不可乾洗也 不可烘乾。女裝原價1490元、現特價1290元（至12/19止）UNIQLO台北旗艦店小編指出，「無縫羽絨連帽外套」是UNIQLO最厚的厚絨外套，為無縫設計，風不會從縫線處灌進去，超防風保暖。和去年一樣採寬短版設計，穿起來不會像米其林寶寶，今年特別的是在領口處加高設計，拉鍊拉到頂、直接遮住嘴巴。男裝4990元、女裝3990元，各有5色選擇。商品說明欄註明，洗滌方式為手洗，不可乾洗也不能烘乾，而且因羽毛特性的原因，遇到靜電或穿著時產生摩擦情況下，有時會從縫合處露出羽絨或羽毛。如有露出部分羽絨或羽毛時，請勿任意拉扯，請由內側拉回。PUFFTECH和羽絨外套有何差別？UNIQLO小編解釋， PUFFTECH是類鋪棉概念，輕盈又保暖，比羽絨外套更好照顧。UNIQLO PUFFTECH外套有襯衫式、輕薄型，童裝還有可機洗款式。商品說明欄註明，洗滌方式可手洗，不可乾洗也不能烘乾。另款童裝PUFFTECH輕暖可機洗連帽外套則可丟洗衣機清洗。