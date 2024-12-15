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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（15）日迎來第64集，本集節目由主持人鞋頭18哥和AREA 02大隻要來開箱AIR JORDAN JUMPMAN JACK TR TRAVIS SCOTT摩卡配色開箱。若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。2024年末AIR JORDAN再推出一雙倒勾鞋款，相較於上次推出的白色，大隻認為這次發售的摩卡配色更適合在秋冬穿著，超級鞋頭18哥也非常認同大隻的看法，他表示：「這配色有種低調奢華的感覺」。許多熱愛潮鞋的觀眾朋友很好奇，為何同一個平台這雙鞋的價格有所差異，大隻為各位解惑：「因為有些購買時有附贈托特包，所以會比沒有托特包的再貴個2-3000塊」，不過現在有附贈托特包的數量不多，所以想要托特包的觀眾朋友們可以迅速上AREA 02網站上選購喔。另外上次大隻發出「祭品文」，若中華隊在12強奪冠就要送鞋給支持《鞋槓人生》的忠實觀眾，他本人也在節目中透露：「目前正在積極爭取中，預計在過年附近會有好消息」，更多精采內容請鎖定這一集的《鞋槓人生》。