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▲網友分享自家都喜歡煮麻油雞時丟入荷包蛋，結果社團內也有許多同好，紛紛表示「荷包蛋是麻油雞不可或缺的配料」。（圖/家常菜）

▲煮麻油雞千萬不要只會丟高麗菜、米血、玉米！荷包蛋吃法學起來，搭白飯吃真的是絕配！（圖/家常菜）

▲寒冷的天氣，超讚的麻油雞湯誰能抗拒！名廚吳秉承也曾在自己的YouTube頻道教大家超簡易麻油雞湯做法，趕快學起來在家就能輕鬆做。（圖/YT@吳秉承）

麻油雞不要只會加高麗菜、米血了！今（14）日受到大陸冷氣團影響，清晨最低溫已經來到10.1度，明天冷空氣還會更強，這時如果來一碗熱雞湯暖胃，除了舒適找不到其他形容詞。而說到雞湯，寒冬最多人愛煮麻油雞湯，可以說是天冷大熱門的佳餚，一名網友在臉書社團「家常菜」貼文指出「今天煮麻油雞給全家人喝，，夾起來配也可以當作一道菜，最後吃雞肉喝湯，真的非常好吃！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「這道我家寒流來是必煮，真的超級好吃大推薦。」而《NOWnews》記者家中媽媽煮的麻油雞也是跟該網友所說同款，荷包蛋會放入麻油雞湯中，通常這不會只是單一料理，而是家常菜中的一道湯品，，加入自己愛吃的配料，一碗熱騰騰的麻油麵線也可以點亮你的冬天啦！如果想要冬天喝上一晚麻油雞湯，又覺得外面賣太貴想要自己煮，不要擔心，名廚吳秉承也曾在自己的YouTube頻道教大家超簡易麻油雞湯做法！寒冷的冬天冷空氣一波接一波，想喝麻油雞湯暖胃，食譜趕快先收進口袋裡！