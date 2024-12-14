麻油雞不要只會加高麗菜、米血了！今（14）日受到大陸冷氣團影響，清晨最低溫已經來到10.1度，明天冷空氣還會更強，這時如果來一碗熱雞湯暖胃，除了舒適找不到其他形容詞。而說到雞湯，寒冬最多人愛煮麻油雞湯，可以說是天冷大熱門的佳餚，就有網友分享「麻油雞加入荷包蛋」的吃法，引起廣大迴響，不少人狂讚這是童年的味道，有阿嬤的味道！
一名網友在臉書社團「家常菜」貼文指出「今天煮麻油雞給全家人喝，我家阿嬤那一代流傳下來的麻油雞精華就是要加入荷包蛋，很多人都會加米血或者玉米，我們家是除了高麗菜之外會加入半熟荷包蛋，蛋黃微微的混入湯中，喝起來口感更加不同，夾起來配也可以當作一道菜，最後吃雞肉喝湯，真的非常好吃！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒有錯！荷包蛋真的是最讚的麻油雞配料」、「我家也是阿嬤那一代傳下來的，都加荷包蛋不加玉米跟米血」、「天氣冷就是要來個麻油全酒雞，再加上荷包蛋之後整個入味，夾起來放在白飯上，配三碗都不夠」、「這道我家寒流來是必煮，真的超級好吃大推薦。」
麻油雞配料不要只加米血、玉米！荷包蛋搭白飯一字「絕」
而《NOWnews》記者家中媽媽煮的麻油雞也是跟該網友所說同款，荷包蛋會放入麻油雞湯中，在煮麻油雞之前荷包蛋就會先煎至半熟後先備著，在麻油雞煮完之後，就會將荷包蛋鋪在上層並且開小火燉煮，在酒氣揮發同時，讓荷包蛋吸飽雞湯的湯汁。
通常這不會只是單一料理，而是家常菜中的一道湯品，把半熟的荷包蛋夾起放在白飯上戳開，蛋黃液配上麻油雞香，搭配白飯真的只有一字「絕」的評價。而如果不愛吃白飯，也可以直接在煮麻油雞時丟入麵線，加入自己愛吃的配料，一碗熱騰騰的麻油麵線也可以點亮你的冬天啦！
在家人人都能做！名廚教你「麻油雞簡易做法」學起來
如果想要冬天喝上一晚麻油雞湯，又覺得外面賣太貴想要自己煮，不要擔心，名廚吳秉承也曾在自己的YouTube頻道教大家超簡易麻油雞湯做法！首先將首先要將把鍋子燒熱後放入切好的薑片，炒到水分乾了薑片有點微翹之後，接著觀火下麻油，等到沒有冒煙時再把火打開，接著下雞肉煸出雞油來，炒到差不多時加入冰糖，這可以讓麻油雞煮起來會帶回甘又微甜，也可綜合薑片太辣的問題。
接下來先下水一半、米酒一半，放著煮沸蓋上鍋蓋轉小火燉煮，十分鐘到之後加入剩下的米酒，把剩下的黑麻油也倒入，接著一樣轉到小火不用加蓋，讓酒氣蒸發掉，等到再滾沸時，聞起來沒有米酒的嗆味，麻油雞湯就大功告成啦！寒冷的冬天冷空氣一波接一波，想喝麻油雞湯暖胃，食譜趕快先收進口袋裡！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒有錯！荷包蛋真的是最讚的麻油雞配料」、「我家也是阿嬤那一代傳下來的，都加荷包蛋不加玉米跟米血」、「天氣冷就是要來個麻油全酒雞，再加上荷包蛋之後整個入味，夾起來放在白飯上，配三碗都不夠」、「這道我家寒流來是必煮，真的超級好吃大推薦。」
麻油雞配料不要只加米血、玉米！荷包蛋搭白飯一字「絕」
而《NOWnews》記者家中媽媽煮的麻油雞也是跟該網友所說同款，荷包蛋會放入麻油雞湯中，在煮麻油雞之前荷包蛋就會先煎至半熟後先備著，在麻油雞煮完之後，就會將荷包蛋鋪在上層並且開小火燉煮，在酒氣揮發同時，讓荷包蛋吸飽雞湯的湯汁。
通常這不會只是單一料理，而是家常菜中的一道湯品，把半熟的荷包蛋夾起放在白飯上戳開，蛋黃液配上麻油雞香，搭配白飯真的只有一字「絕」的評價。而如果不愛吃白飯，也可以直接在煮麻油雞時丟入麵線，加入自己愛吃的配料，一碗熱騰騰的麻油麵線也可以點亮你的冬天啦！
在家人人都能做！名廚教你「麻油雞簡易做法」學起來
如果想要冬天喝上一晚麻油雞湯，又覺得外面賣太貴想要自己煮，不要擔心，名廚吳秉承也曾在自己的YouTube頻道教大家超簡易麻油雞湯做法！首先將首先要將把鍋子燒熱後放入切好的薑片，炒到水分乾了薑片有點微翹之後，接著觀火下麻油，等到沒有冒煙時再把火打開，接著下雞肉煸出雞油來，炒到差不多時加入冰糖，這可以讓麻油雞煮起來會帶回甘又微甜，也可綜合薑片太辣的問題。
接下來先下水一半、米酒一半，放著煮沸蓋上鍋蓋轉小火燉煮，十分鐘到之後加入剩下的米酒，把剩下的黑麻油也倒入，接著一樣轉到小火不用加蓋，讓酒氣蒸發掉，等到再滾沸時，聞起來沒有米酒的嗆味，麻油雞湯就大功告成啦！寒冷的冬天冷空氣一波接一波，想喝麻油雞湯暖胃，食譜趕快先收進口袋裡！