2024台北馬拉松15日清晨6點半，將在攝氏十度出頭低溫下開跑，心臟科醫師劉中平提醒，馬拉松猝死率約10萬分之一，「特別容易發生在40歲以上的男性，在比賽的最後四分之一階段上演」。跑者除了面臨低溫考驗外，胸腔內科醫師蘇一峰也提醒，低溫環境下若再加上空氣品質不佳，「進行激烈運動，其實與自殺無異」。
相關新聞：2024台北馬拉松12/15開跑 「路線圖、交通管制、天氣預報」一覽
根據環境部空氣品質監測網一週空品預告，受大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外污染影響台灣及離島，2024台北馬拉松15日開跑的這天，除了東半部以外，西半部從基隆到屏東呈現一片橘色、黃色交雜，空氣品質要提高警覺。
蘇一峰曾提醒，空氣污染嚴重時不要出去運動！他說明，國外研究發現空氣污染環境下，運動血管緊張硬化，可能容易猝死，直言：「很多人不看空氣品質，紅紫爆時仍出門跑步，這樣子其實跟自殺差不多。」
台灣男模明星高以翔2019年在中國錄製節目《追我吧》猝死，享年35歲。高以翔正當青壯年、沒有心臟病史。蘇一峰認為，「背後的隱藏殺手很有可能就是：當天的氣溫+空氣污染指數」！
蘇一峰說明，人一天不運動時的呼吸換氣量就有1萬公升，當人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的髒污超乎想像。
空氣品質不佳又遇上低溫，情形會更嚴重。蘇一峰指出，心肺功能都已經因為天氣冷加上空氣污染來到緊繃的狀態了，如果此時又進行高強度的運動，一面增加心臟負擔，另一面又大量換氣吸入大量的懸浮微粒（PM2.5與PM10），造成心血管系統極大的負擔，就算是平時心血管系統正常的年輕人，也有可能在此時突然出問題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據環境部空氣品質監測網一週空品預告，受大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外污染影響台灣及離島，2024台北馬拉松15日開跑的這天，除了東半部以外，西半部從基隆到屏東呈現一片橘色、黃色交雜，空氣品質要提高警覺。
蘇一峰曾提醒，空氣污染嚴重時不要出去運動！他說明，國外研究發現空氣污染環境下，運動血管緊張硬化，可能容易猝死，直言：「很多人不看空氣品質，紅紫爆時仍出門跑步，這樣子其實跟自殺差不多。」
台灣男模明星高以翔2019年在中國錄製節目《追我吧》猝死，享年35歲。高以翔正當青壯年、沒有心臟病史。蘇一峰認為，「背後的隱藏殺手很有可能就是：當天的氣溫+空氣污染指數」！
蘇一峰說明，人一天不運動時的呼吸換氣量就有1萬公升，當人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的髒污超乎想像。
空氣品質不佳又遇上低溫，情形會更嚴重。蘇一峰指出，心肺功能都已經因為天氣冷加上空氣污染來到緊繃的狀態了，如果此時又進行高強度的運動，一面增加心臟負擔，另一面又大量換氣吸入大量的懸浮微粒（PM2.5與PM10），造成心血管系統極大的負擔，就算是平時心血管系統正常的年輕人，也有可能在此時突然出問題。