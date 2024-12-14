2024台北馬拉松15日登場，今年共計2.8萬名跑者參加，強碰入冬以來最強冷空氣，最低溫有機會跌破攝氏10度。特別的是，2024台北馬拉松首次晉升世界田徑總會認證的金標籤（Gold Label）賽事，迎來歷年最多的4380名國外選手，包含來自日本、肯亞、衣索比亞、厄利垂亞等的國際級強將。《NOWnews今日新聞》整理路線圖、官方攝影點、賽事獎金、交管措施及天氣預報，一次掌握。
🟡 2024台北馬拉松路線
◾馬拉松組(42.195KM)
市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>右轉愛國東路>愛國西路>右轉中華路一段>右轉忠孝西路>右轉重慶南路>左轉凱達格蘭大道(逆向)>左轉中山南路(逆向)>中山北路一段至三段(逆向)＞中山橋＞右轉北安路＞明水路(逆向)＞樂群一路(逆向)＞堤頂大道(順向後逆向)>環東高架匝道(逆向)>環東高架(東往西高架段)>下經貿一路匝道(逆向)>經貿一路(逆向)>原線折返>經貿一路>右轉港東街>左轉基1號經貿疏散門>南湖左岸河濱公園>成美左岸河濱公園>觀山河濱公園>迎風河濱公園>觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路(逆向)>塔悠路(至健康路口接回順向)>右轉南京東路五至四段(逆向)>左轉臺北田徑場(終點)
◾半程馬拉松組(21.0975KM)
市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>杭州南路(過金華街口後折返)>杭州南路>左轉愛國東路>右轉中山南路＞中山北路一段至三段＞中山橋＞右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道＞右轉南京東路六段>上麥帥一橋＞下南京東路匝道>南京東路五至四段＞南京東路四段(終點)不越過健康路口
🟡 2024台北馬拉松獎金
◾全馬獎金
第一名：破紀錄獎金 USD77,500（約新台幣252萬元）。男子組破2小時09分18秒紀錄、女子組破2小時25分55秒紀錄
未破紀錄獎金 USD67,500（約新台幣219.5萬元）
第二名：USD30,000（約新台幣97.5萬元）
第三名：USD15,000（約新台幣48.8萬元）
為鼓勵臺灣馬拉松運動，特別設立臺灣馬拉松選手男女冠軍獎金各10萬元。
◾半馬獎金
第一名：NT$25,000
第二名：NT$15,000
第三名：NT$10,000
🟡 2024台北馬拉松交管措施
2024台北馬拉松15日清晨5時至下午1時舉行，起跑時間為上午6時30分，自市民廣場起跑至終點台北田徑場，參加人數共計2萬8000人。活動路段都將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行。管制期間範圍內公車暫停服務。交通警察大隊提醒，活動期間請用路人避開交通管制路段，建議改道行駛。
🟡 2024台北馬拉松天氣預報
中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，12月15日台北市氣溫偏冷，降雨機率20%、濕度73%、風速每小時16公里。氣溫部分清晨7時許最低溫14度、最高溫17度。
台北市15日一早就下雨，雨勢預測在上午10時左右趨緩，但下午1時許又會再度降雨。提醒參與馬拉松的跑者應事先準備輕便雨衣。過來人提醒，參加馬拉松要避免穿棉質衣物，以免下雨吸水，棉衣物變重且黏在身上增加摩擦而產生不適。
而冬季雨天跑馬拉松除了要準備輕便雨衣外，也建議準備一套乾淨衣物、有帽沿的帽子、透氣且排水快速的跑鞋與襪子，以及凡士林和OK蹦。此外，雨天跑步不容易感到口渴，但也要記得適時補充水分。
資料來源：2024台北馬拉松官網
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◾馬拉松組(42.195KM)
市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>右轉愛國東路>愛國西路>右轉中華路一段>右轉忠孝西路>右轉重慶南路>左轉凱達格蘭大道(逆向)>左轉中山南路(逆向)>中山北路一段至三段(逆向)＞中山橋＞右轉北安路＞明水路(逆向)＞樂群一路(逆向)＞堤頂大道(順向後逆向)>環東高架匝道(逆向)>環東高架(東往西高架段)>下經貿一路匝道(逆向)>經貿一路(逆向)>原線折返>經貿一路>右轉港東街>左轉基1號經貿疏散門>南湖左岸河濱公園>成美左岸河濱公園>觀山河濱公園>迎風河濱公園>觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路(逆向)>塔悠路(至健康路口接回順向)>右轉南京東路五至四段(逆向)>左轉臺北田徑場(終點)
◾半程馬拉松組(21.0975KM)
市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>杭州南路(過金華街口後折返)>杭州南路>左轉愛國東路>右轉中山南路＞中山北路一段至三段＞中山橋＞右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道＞右轉南京東路六段>上麥帥一橋＞下南京東路匝道>南京東路五至四段＞南京東路四段(終點)不越過健康路口
🟡 2024台北馬拉松獎金
◾全馬獎金
第一名：破紀錄獎金 USD77,500（約新台幣252萬元）。男子組破2小時09分18秒紀錄、女子組破2小時25分55秒紀錄
未破紀錄獎金 USD67,500（約新台幣219.5萬元）
第二名：USD30,000（約新台幣97.5萬元）
第三名：USD15,000（約新台幣48.8萬元）
為鼓勵臺灣馬拉松運動，特別設立臺灣馬拉松選手男女冠軍獎金各10萬元。
◾半馬獎金
第一名：NT$25,000
第二名：NT$15,000
第三名：NT$10,000
🟡 2024台北馬拉松交管措施
2024台北馬拉松15日清晨5時至下午1時舉行，起跑時間為上午6時30分，自市民廣場起跑至終點台北田徑場，參加人數共計2萬8000人。活動路段都將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行。管制期間範圍內公車暫停服務。交通警察大隊提醒，活動期間請用路人避開交通管制路段，建議改道行駛。
🟡 2024台北馬拉松天氣預報
中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，12月15日台北市氣溫偏冷，降雨機率20%、濕度73%、風速每小時16公里。氣溫部分清晨7時許最低溫14度、最高溫17度。
台北市15日一早就下雨，雨勢預測在上午10時左右趨緩，但下午1時許又會再度降雨。提醒參與馬拉松的跑者應事先準備輕便雨衣。過來人提醒，參加馬拉松要避免穿棉質衣物，以免下雨吸水，棉衣物變重且黏在身上增加摩擦而產生不適。
而冬季雨天跑馬拉松除了要準備輕便雨衣外，也建議準備一套乾淨衣物、有帽沿的帽子、透氣且排水快速的跑鞋與襪子，以及凡士林和OK蹦。此外，雨天跑步不容易感到口渴，但也要記得適時補充水分。
資料來源：2024台北馬拉松官網