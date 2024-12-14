2024台北馬拉松15日登場，今年共計2.8萬名跑者參加。而被譽為跑圈「1111購物節」的台北馬拉松博覽會也跟著登場，今（14）是活動最後一天，地點就在圓山花博爭豔館，馬拉松跑者報到處博覽會裡，領完物資可以慢慢逛。《NOWnews今日新聞》 2024台北馬拉松博覽會時間、地點、入場方式，adidas全面7折起、A.S.O醫療級鞋墊2雙現折1000元，跑圈爆紅On昂「雲端跑鞋」也有展場限定優惠。
🟡 2024台北馬拉松博覽會資訊
◾時間：12/14 10:00-18:00
◾地點：花博爭艷館 台北市中山區玉門街 1 號
◾亮點：路跑商品大折扣
◾入場方式：
2024台北馬拉松選手：出示賽事號碼布、回執通知即可免費參觀
一般民眾：加入官方LINE好友、馬拉松運動博覽會FB粉專按讚的畫面出示給入口工作人員，即可免費參觀
🟡 台北馬拉松博覽會4大主題、展場優惠
2024台北馬拉松博覽會共吸引84廠商參展，博覽會分「路跑用品、服飾暨配區」、「營養補充食品保健區」、「運動器材用品暨配件區」及「城市馬拉松專區」。
◾adidas
破紀錄成癮ADIZERO PRO EVO 1、首發白色ADIZERO ADIOS PRO 4 限量販售，另箱根驛傳ADIZERO ADIOS PRO 4 獨家優惠。相關商品，全面7折起。現場單筆消費滿$5500，贈送 adidas拖鞋乙雙(需消費內含一雙鞋)。adiclub會員單日單筆消費滿$7,200，憑發票兌換adidas限量衣保袋乙個。
◾A.S.O
現場體驗足部檢測，完成足部檢測再送健康襪，數量有限。掃QRcode抽「超正步鞋墊」。超正步鞋墊展場優惠1雙現折300元、2雙現折1000元。
◾ISPO⁺
ISPO⁺ （星裕國際）集結HOKA、On、Under Armour、2XU、SIDAS等知名品牌，提供頂尖專業運動用品、機能運動服飾及配件。展覽現場優惠，加入星裕官方LINE現賺1,000元（展場500元抵用券、官網500元抵用券），消費滿4000元使用1張（不累抵）。
資料來源：2024台北馬拉松博覽會官網
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◾時間：12/14 10:00-18:00
◾地點：花博爭艷館 台北市中山區玉門街 1 號
◾亮點：路跑商品大折扣
◾入場方式：
2024台北馬拉松選手：出示賽事號碼布、回執通知即可免費參觀
一般民眾：加入官方LINE好友、馬拉松運動博覽會FB粉專按讚的畫面出示給入口工作人員，即可免費參觀
🟡 台北馬拉松博覽會4大主題、展場優惠
2024台北馬拉松博覽會共吸引84廠商參展，博覽會分「路跑用品、服飾暨配區」、「營養補充食品保健區」、「運動器材用品暨配件區」及「城市馬拉松專區」。
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資料來源：2024台北馬拉松博覽會官網