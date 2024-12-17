冷氣團來襲，全台溫度直降！這種天氣窩在家吃火鍋最舒適，不過超市、賣場賣的火鍋湯底哪個好吃？全聯、家樂福日前公布自家常溫鍋底排行引發討論，石二鍋、寧記、無老鍋、小蒙牛、馬辣等知名連鎖火鍋品牌都各有支持者，不過卻有內行大推「康寶酸白菜火鍋湯底」，湯品調理包龍頭出品、湯底酸香開胃超好吃，重點是目前在全聯買一送一，實在太划算。
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原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團發文，表示現在在家吃火鍋真的很方便，尤其在全聯就能買到各式各樣的火鍋鍋底，想吃什麼口味都有。她推薦「台酒酒粕酸菜魚」火鍋湯底，大讚「這次回購第二次，很喜歡他的湯頭有點兒酸、又有點兒辣，還帶了點淡淡酒香」，加入喜歡的食材一起煮，全家都愛吃。
火鍋餃變貴了 康寶三款火鍋湯底全聯現正買一送一
貼文引發討論，不少饕客分享自家喜愛的火鍋湯底，石二鍋、寧記、無老鍋都有人推薦，也有不少網友抱怨「所有火鍋類的配餃東西都漲蠻多，以前常有三盒105元的火鍋餃，今年都一盒50元以上」。
省錢達人則推薦「康寶酸白菜火鍋湯底」，湯底酸香開胃，大讚「湯底跟開水1：1稀釋，還是超好吃，比冷凍的湯底夠味」，饕客指出，當底的白菜比較細小，再加新鮮大白菜入鍋超美味。
重點是，目前全聯至12月19日止，有三款康寶火鍋常溫湯底買一送一，包括康寶酸白菜火鍋湯底、康寶胡椒豚骨火鍋湯底及康寶爆炒風味蒜頭雞白湯火鍋湯底，原價一包750公克314元，換算一包特價157元就能入手，超划算。
全聯、家樂福常溫火鍋湯底熱銷排行
根據全聯、家樂福先前公布的2023年常溫火鍋湯底排行，「康寶酸白菜火鍋湯底」是家樂福榜上的第二名，另款「康寶麻辣鴨血火鍋湯底」位居第三，冠軍則是「得意的一天 香草羅宋牛腱燉湯」。
全聯常溫火鍋湯底榜前三名則是「石二鍋 經典爆香石頭鍋火鍋湯底」、「太和殿大骨煲湯火鍋湯底」及「小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底」。綜合兩家熱銷湯底口味來看，麻辣鍋、酸白菜最受歡迎。
🟡 全聯2024年（1/1~10/31）常溫湯底熱銷榜
第一名：石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底
第二名：太和殿大骨煲湯火鍋湯底
第三名：小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底
第四名：石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底(全素)
第五名：小蒙牛蒙古麻辣鍋火鍋湯底
第六名：十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋
第七名：無老鍋無老豆腐白湯鍋火鍋湯底
第八名： 太和殿麻辣紅湯火鍋湯底
第九名：馬辣麻辣鍋火鍋湯底
第十名：這一鍋秘藏老火湯火鍋湯底
🟡 家樂福2023年常溫鍋底排行
第一名：得意的一天 香草羅宋牛腱燉湯
第二名：康寶酸白菜火鍋湯底
第三名：康寶麻辣鴨血火鍋湯底
第四名：DAISHO鲜魚亭蟹風味湯底
第五名：寧記 酸菜湯
第六名：寧記-麻辣紅湯鍋底
第七名：牛頭牌干貝汕頭鍋960G
第八名：漢來 干貝花膠雞湯
第九名：漢來 飄香血旺煲
第十名：小杜良品 一級鄉民辣麻辣鴨血
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原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團發文，表示現在在家吃火鍋真的很方便，尤其在全聯就能買到各式各樣的火鍋鍋底，想吃什麼口味都有。她推薦「台酒酒粕酸菜魚」火鍋湯底，大讚「這次回購第二次，很喜歡他的湯頭有點兒酸、又有點兒辣，還帶了點淡淡酒香」，加入喜歡的食材一起煮，全家都愛吃。
火鍋餃變貴了 康寶三款火鍋湯底全聯現正買一送一
貼文引發討論，不少饕客分享自家喜愛的火鍋湯底，石二鍋、寧記、無老鍋都有人推薦，也有不少網友抱怨「所有火鍋類的配餃東西都漲蠻多，以前常有三盒105元的火鍋餃，今年都一盒50元以上」。
省錢達人則推薦「康寶酸白菜火鍋湯底」，湯底酸香開胃，大讚「湯底跟開水1：1稀釋，還是超好吃，比冷凍的湯底夠味」，饕客指出，當底的白菜比較細小，再加新鮮大白菜入鍋超美味。
重點是，目前全聯至12月19日止，有三款康寶火鍋常溫湯底買一送一，包括康寶酸白菜火鍋湯底、康寶胡椒豚骨火鍋湯底及康寶爆炒風味蒜頭雞白湯火鍋湯底，原價一包750公克314元，換算一包特價157元就能入手，超划算。
全聯、家樂福常溫火鍋湯底熱銷排行
根據全聯、家樂福先前公布的2023年常溫火鍋湯底排行，「康寶酸白菜火鍋湯底」是家樂福榜上的第二名，另款「康寶麻辣鴨血火鍋湯底」位居第三，冠軍則是「得意的一天 香草羅宋牛腱燉湯」。
全聯常溫火鍋湯底榜前三名則是「石二鍋 經典爆香石頭鍋火鍋湯底」、「太和殿大骨煲湯火鍋湯底」及「小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底」。綜合兩家熱銷湯底口味來看，麻辣鍋、酸白菜最受歡迎。
🟡 全聯2024年（1/1~10/31）常溫湯底熱銷榜
第一名：石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底
第二名：太和殿大骨煲湯火鍋湯底
第三名：小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底
第四名：石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底(全素)
第五名：小蒙牛蒙古麻辣鍋火鍋湯底
第六名：十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋
第七名：無老鍋無老豆腐白湯鍋火鍋湯底
第八名： 太和殿麻辣紅湯火鍋湯底
第九名：馬辣麻辣鍋火鍋湯底
第十名：這一鍋秘藏老火湯火鍋湯底
🟡 家樂福2023年常溫鍋底排行
第一名：得意的一天 香草羅宋牛腱燉湯
第二名：康寶酸白菜火鍋湯底
第三名：康寶麻辣鴨血火鍋湯底
第四名：DAISHO鲜魚亭蟹風味湯底
第五名：寧記 酸菜湯
第六名：寧記-麻辣紅湯鍋底
第七名：牛頭牌干貝汕頭鍋960G
第八名：漢來 干貝花膠雞湯
第九名：漢來 飄香血旺煲
第十名：小杜良品 一級鄉民辣麻辣鴨血