大白菜被封是「冬季蔬菜王」，和高麗菜一樣，都是火鍋好搭檔。不過，超大一顆的大白菜只拿來煮火鍋，小家庭可能得吃好久。日本料理達人奶奶就分享一道名為「大白菜五花肉番茄千層鍋」料理，只要一鍋到底，煮法不算太難，在TikTok頻道創下390萬次觀看，全球瘋傳。

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日本料理網紅奶奶經常在TikTok「grandma_cooking_recipes」頻道，分享各種創意料理。關於冬季盛產的大白菜，奶奶一道「大白菜五花肉番茄千層鍋」超出名。《NOWnews》記者跟著使用鑄鐵鍋試作了兩次，配飯或麵包都很搭，料理方式不難，只是前置作業要花點功夫，也要留意火候，以免燒焦。家中沒有鑄鐵鍋的話，也可以用陶鍋試試看。

▲大白菜五花肉番茄千層酥是一鍋到底料理，配飯或麵包都很搭。（圖／grandma_cooking_recipes TikTok）
▲大白菜五花肉番茄千層酥是一鍋到底料理，配飯或麵包都很搭。（圖／grandma_cooking_recipes TikTok）
🟡 大白菜五花肉番茄千層鍋材料
◾大白菜
◾豬五花肉片
◾番茄糊
◾蒜末
◾乳酪絲（起司絲）

▲大白菜五花肉番茄千層酥鍋材料很簡單，主材料只有大白菜、豬五花肉片及番茄糊。（圖／記者徐銘穗攝）
▲大白菜五花肉番茄千層鍋材料很簡單，主材料只有大白菜、豬五花肉片及番茄糊。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡 大白菜五花肉番茄千層鍋做法
1.大白菜切1/4剝成一片片洗淨並瀝乾備用
2.一片大白菜加一片豬五花肉片，疊6-7層數疊
3.將疊好的千層大白菜切段，適長度切3-4段
4.大白菜千層由外而內排放入鍋（奶奶使用日本超有名無水鑄鐵鍋 Vermicular）
5.倒入番茄糊，加蒜末調味及少許的水
6.蓋上鍋蓋並開火煮，見鍋緣冒出白煙。開蓋撒上乳酪絲，再悶煮3-5分鐘就完成。喜歡大白菜軟爛口感的話，可悶煮久一點。

▲大白菜葉和肉片一層一層排好，再依長度切成3-4段。（圖／記者徐銘穗攝）
▲大白菜葉和肉片一層一層排好，再依長度切成3-4段。（圖／記者徐銘穗攝）
▲把切層段的大白菜肉片從外而內放進鑄鐵鍋裡，再倒入番茄糊。（圖／記者徐銘穗攝）
▲把切層段的大白菜肉片從外而內放進鑄鐵鍋裡，再倒入番茄糊。（圖／記者徐銘穗攝）

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