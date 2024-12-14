大白菜被封是「冬季蔬菜王」，新莊公有市場賣菜郎廖炯程分享，寒流前葉菜類價格大幅下修了，大白菜、高麗菜一斤40元都搞得定。不過，不論東北大白菜還是包心大白菜體積都不小，一大顆買回家放冰箱超占空間。日本專家分享，其實大白菜只要簡單兩動作，不放冰箱就能保鮮至少30天，除常溫外，還有冷藏、冷凍保存方法，一起學起來。
日本「野菜侍酒師」一職指管理蔬菜專家。野菜侍酒師大久保老師在YouTube頻道「ベジフルキッチンエッセンス」，分享大白菜常溫、冷藏及冷凍保存方法，首先建議挑選大白菜時，要選「有重量且葉子緊密包裹」的大白菜。
🟡 大白菜常溫保存
常溫保存法適用於整顆大白菜。大久保老師表示，買回家的整顆大白菜先用刀尖在大白菜菜芯劃上十字切口，可防止葉片繼續生長，保持鮮度，再用報紙或是廚房紙巾包裹整顆大白菜，將其立著放在陽光無法直接照射的陰涼處，約可以保鮮30天。也可用插牙籤或蔬果保鮮叉替代用刀劃十字切口。
🟡 大白菜冷藏保存
在全聯、家樂福等超市賣場通常會賣剖半的大白菜，大久保老師指出，剖開的切面會變乾，應用保鮮膜或保鮮袋包好再放進冰箱冷藏，建議要依蔬菜生長方向擺放，也就是直立，不過要是冰箱空間不允許也不勉強，建議在一週內吃完。如果超過這個時間，建議在鮮度尚好的情況下進行冷凍保存。
🟡 大白菜冷凍保存
大久保老師建議，大白菜可以依用途切好後放入保存袋內，壓平排出空氣後冷凍。例如切大塊可用來炒或煮火鍋，切絲可以作涼拌菜等，分類冷凍保存，料理時十分方便。她也分享，可以用整片大白菜葉，加上調味的豬或雞絞肉製成白菜捲，一條條裝進保鮮袋冷凍，要煮關東煮或火鍋都很美味。
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🟡 大白菜常溫保存
常溫保存法適用於整顆大白菜。大久保老師表示，買回家的整顆大白菜先用刀尖在大白菜菜芯劃上十字切口，可防止葉片繼續生長，保持鮮度，再用報紙或是廚房紙巾包裹整顆大白菜，將其立著放在陽光無法直接照射的陰涼處，約可以保鮮30天。也可用插牙籤或蔬果保鮮叉替代用刀劃十字切口。
🟡 大白菜冷藏保存
在全聯、家樂福等超市賣場通常會賣剖半的大白菜，大久保老師指出，剖開的切面會變乾，應用保鮮膜或保鮮袋包好再放進冰箱冷藏，建議要依蔬菜生長方向擺放，也就是直立，不過要是冰箱空間不允許也不勉強，建議在一週內吃完。如果超過這個時間，建議在鮮度尚好的情況下進行冷凍保存。
🟡 大白菜冷凍保存
大久保老師建議，大白菜可以依用途切好後放入保存袋內，壓平排出空氣後冷凍。例如切大塊可用來炒或煮火鍋，切絲可以作涼拌菜等，分類冷凍保存，料理時十分方便。她也分享，可以用整片大白菜葉，加上調味的豬或雞絞肉製成白菜捲，一條條裝進保鮮袋冷凍，要煮關東煮或火鍋都很美味。