冷氣團接力來襲，你加開暖氣了嗎？空調（冷暖氣機）暖氣和電暖爐哪個用起來比較耗電引發討論，事實上，曾有專家實測發現，開空調暖氣比電暖爐省4倍電費，台電分享「出風口朝下」、「拉上窗簾」、「搭配吊扇／循環扇」3招更省電。不過，要注意空調得有「暖氣」功能才行，現在換變頻冷暖氣機，一動作一台再省5000元。
網友在PTT發文表示，最近真的冷到歪腰，想啟動家中冷暖氣機的暖氣功能，又怕很耗電，求問：「空調的暖氣會很耗電嗎？」貼文引發討論，內行網友直言：「跟那些電熱型的電暖器比，根本超省好嗎！」、「變頻省到靠北」、「隨便一種電暖器破千瓦，空調暖氣根本不用」。
空調（冷暖氣機）暖氣真的比較省電？曾有網友在爆料公社曬出冬天8000多元電費單，推測「應該是平常電暖器都開著的原因」。對照另名網有全天開空調暖氣，電費才800元，兩者竟差了10倍。
團購平台《486的大丈夫週記》曾分享，一般小台電暖氣額定消耗功率約1100w至1500w，開1小時就用了1.5度電，一天開8小時就用了12度電；而冷暖氣機用壓縮機來加熱空氣，達到一定溫度就會變成省電的低速運轉，運轉時可能4、500w都不到，一樣開8小時不到4度電，電費整整少了2/3以上，尤其一級能效的又更省，兩者耗電量可以差到至少3-4倍以上。
此外，冬天買冷氣價格比夏天優惠，可趁現在汰換家中老舊冷氣，換購具暖氣功能的變頻冷暖氣機，還可享有貨物稅減免和汰舊換新節能補助可以領，一台最高可以領5000元補助。
日立、Panasonic現在都有購機優惠，日立買指定「變頻冷（暖）氣機分離式／窗型」抽322萬保時捷（Porsche）Macan購車金，Panasonic也有「買家用空調指定冷暖機種」最高現省1萬2000元優惠。
相關新聞：冬天買冷氣超划算！Panasonic、日立驚人優惠曝 一票後悔太早買
🟡 汰舊換新節能補助申請期限？哪些家電適用？
◾ 申請期限：2024年度至12/31止
◾ 適用家電：一級能效冷（暖）氣機、冰箱
◾ 行政院8/8通過「深度節能推動計畫」，住家節能加電補助3000元延至2026年
🟡 貨物稅減免申請期限？哪些家電適用？
◾申請期限：延長至2025年6月14日
◾ 適用家電：一級能效冷（暖）氣機、冰箱、除濕機，一台最高補助2000元
🟡 如何申請節能補助？
步驟一、依家中需求，挑選1級能效的冷氣機或電冰箱。可先至「住宅家電汰舊換新節能補助」網頁，點選「補助產品查詢」，查詢可補助產品型號。
步驟二、於補助期間內購置1級能效的冷氣機或電冰箱並完成安裝。業者於家中回收舊冷氣或冰箱，務必索取「廢四機回收聯單第三聯」，也就是消費者收執聯。
步驟三、準備文件提出申請，可網路線上申請或掛號郵寄2選1。
資料來源：經濟部住宅家電汰舊換新節能補助
🟡 如何申請貨物稅減免？
線上申請：民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
資料來源：財政部購買節能電器退還減徵貨物稅專區
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空調（冷暖氣機）暖氣真的比較省電？曾有網友在爆料公社曬出冬天8000多元電費單，推測「應該是平常電暖器都開著的原因」。對照另名網有全天開空調暖氣，電費才800元，兩者竟差了10倍。
團購平台《486的大丈夫週記》曾分享，一般小台電暖氣額定消耗功率約1100w至1500w，開1小時就用了1.5度電，一天開8小時就用了12度電；而冷暖氣機用壓縮機來加熱空氣，達到一定溫度就會變成省電的低速運轉，運轉時可能4、500w都不到，一樣開8小時不到4度電，電費整整少了2/3以上，尤其一級能效的又更省，兩者耗電量可以差到至少3-4倍以上。
此外，冬天買冷氣價格比夏天優惠，可趁現在汰換家中老舊冷氣，換購具暖氣功能的變頻冷暖氣機，還可享有貨物稅減免和汰舊換新節能補助可以領，一台最高可以領5000元補助。
日立、Panasonic現在都有購機優惠，日立買指定「變頻冷（暖）氣機分離式／窗型」抽322萬保時捷（Porsche）Macan購車金，Panasonic也有「買家用空調指定冷暖機種」最高現省1萬2000元優惠。
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◾ 申請期限：2024年度至12/31止
◾ 適用家電：一級能效冷（暖）氣機、冰箱
◾ 行政院8/8通過「深度節能推動計畫」，住家節能加電補助3000元延至2026年
🟡 貨物稅減免申請期限？哪些家電適用？
◾申請期限：延長至2025年6月14日
◾ 適用家電：一級能效冷（暖）氣機、冰箱、除濕機，一台最高補助2000元
🟡 如何申請節能補助？
步驟一、依家中需求，挑選1級能效的冷氣機或電冰箱。可先至「住宅家電汰舊換新節能補助」網頁，點選「補助產品查詢」，查詢可補助產品型號。
步驟二、於補助期間內購置1級能效的冷氣機或電冰箱並完成安裝。業者於家中回收舊冷氣或冰箱，務必索取「廢四機回收聯單第三聯」，也就是消費者收執聯。
步驟三、準備文件提出申請，可網路線上申請或掛號郵寄2選1。
資料來源：經濟部住宅家電汰舊換新節能補助
🟡 如何申請貨物稅減免？
線上申請：民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直接退稅到提供帳戶或支票退稅。
資料來源：財政部購買節能電器退還減徵貨物稅專區