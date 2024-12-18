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▲「聖誕跨年享樂餐」特價719元起外帶買大送大／外送買大送小＋副食4選1。（圖／必勝客提供）

▲必勝客披薩優惠菜單一次看，划算吃到明年。（圖／必勝客提供）

▲達美樂「起司火山披薩」天天半價；年末狂歡派對組合好吃又好玩。（圖／達美樂提供）

▲買拿坡里7塊炸雞桶「免費贈送1個小披薩」。（圖／記者蕭涵云攝）

歲末年終把握3大披薩優惠倒數！比買一送一便宜的必勝客「大披薩199元」剩3天、「個人披薩＋3種副食＋飲料」222元；達美樂25款披薩買一送一、「起司火山披薩」天天半價；拿坡里優惠買7塊炸雞桶「免費送小披薩」倒數2天。還有年末豪華派對組合大套餐優惠一次整理。必勝客年末最後一檔超值必勝嗑優惠，平日限定「7款大披薩199元」超狂好康剩3天！即日起至12月20日，週一至週五使用「94199」優惠碼超值單點「7款大披薩199元」，爽吃13吋大披薩、最多現省461元，CP值比買一送一還便宜。包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯，指定口味最高原價660元、現在通通只要199元。即日起至12月30日不限平假日，必勝客私廚披薩獨饗盒特價222元吃「個人披薩＋3種副食＋飲料」特價222元（原價354元）；「嫩牛大蝦起司大披薩」外帶單點半價459元起、「美式炭烤小肋排拼盤」套餐加價購170元；聖誕節派對就選特價719元起「聖誕跨年享樂餐」外帶買大送大／外送買大送小＋副食4選1。達美樂也犒賞大家，天氣冷到懶得出門，外送達美樂「全品項25款披薩買一送一」全部都有優惠，全台門市平日、假日都適用還免運費！外送買小送小、買大送小、買巨送大；披薩以二者當中，原價價位高者計價。近日話題超高的達美樂獨家「起司火山披薩」也有外帶「天天半價」優惠，最便宜345元就爽吃。多人聚餐推薦799元限定組合餐爽吃「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」，或1199元聖誕跨年主打派對組合餐「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」。拿坡里披薩即日起至12月19日最後2天，全台137家門市內用或外帶，買1桶7塊炸雞就「免費贈送1個小披薩」特價406元（原價675元），現省269元、相當於下殺6折優惠；而且炸雞桶還可更換為烤雞，不過雞塊部位無法自由挑選喔。