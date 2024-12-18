冷空氣接連侵襲台灣，超低溫的天氣也讓人忍不住想喝上一碗熱湯！許多媽媽們也在家開始嘗試煮麻油雞、香菇雞湯等等佳餚，其中最具暖身效果的「蒜頭雞湯」，很多人在家總是煮不出餐廳賣的好滋味，對此，型男大廚詹姆士與廚神網友們也紛紛公布「蒜頭雞湯」料理祕訣與步驟，讓你在家也能煮出香氣四溢的蒜頭雞！
蒜頭雞湯煮出來沒味道！少了關鍵步驟
日前在臉書廚藝社團中，有新手廚師發文表示，自己想要煮蒜頭雞湯給長輩喝，結果煮出來的湯味道接近白開水，僅有淡淡蒜味，讓他不禁好奇「蒜頭雞湯怎麼煮才有味道？」
隨後他也公布自己的料理步驟為「雞肉丟進滾水汆燙1分鐘，然後清水洗淨，雞肉和蒜頭直接放進鍋中，加水開大火，水滾後轉小火煮20分鐘20分鐘後加入蔥花，轉大火滾1分鐘，加鹽巴，上桌」。貼文一出，立刻引來一票婆媽熱心解答，指出「蒜頭沒有爆香炒過」、「水放太多、蒜片太少」等等原因。
蒜頭雞湯大廚這樣做！成品味道濃郁、蒜頭雙重口感
事實上，型男主廚詹姆士過去就拍攝影片教學「蒜頭雞湯」的最佳煮法，準備的食材包含蒜頭、紹興酒、蔥、帶骨雞腿塊2隻，作法依序為「預熱鍋子放入雞腿、鹽巴少許炒出雞油，再放入1/2量蒜仁翻炒出香氣（最終呈現馬鈴薯般鬆軟口感）。之後將蔥切蔥花備用，隨後將同鍋放入清水適量。」
開始燉煮之後，再將剩下另一半的蒜仁（可保留脆度）加入滾煮約10分鐘，隨後再放入紹興酒、蔥花，最後等待待酒精揮發即完成，就能煮出蒜味十足、又有鬆軟與爽脆的2種蒜頭口感的大廚級別蒜頭雞湯。
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日前在臉書廚藝社團中，有新手廚師發文表示，自己想要煮蒜頭雞湯給長輩喝，結果煮出來的湯味道接近白開水，僅有淡淡蒜味，讓他不禁好奇「蒜頭雞湯怎麼煮才有味道？」
隨後他也公布自己的料理步驟為「雞肉丟進滾水汆燙1分鐘，然後清水洗淨，雞肉和蒜頭直接放進鍋中，加水開大火，水滾後轉小火煮20分鐘20分鐘後加入蔥花，轉大火滾1分鐘，加鹽巴，上桌」。貼文一出，立刻引來一票婆媽熱心解答，指出「蒜頭沒有爆香炒過」、「水放太多、蒜片太少」等等原因。
蒜頭雞湯大廚這樣做！成品味道濃郁、蒜頭雙重口感
事實上，型男主廚詹姆士過去就拍攝影片教學「蒜頭雞湯」的最佳煮法，準備的食材包含蒜頭、紹興酒、蔥、帶骨雞腿塊2隻，作法依序為「預熱鍋子放入雞腿、鹽巴少許炒出雞油，再放入1/2量蒜仁翻炒出香氣（最終呈現馬鈴薯般鬆軟口感）。之後將蔥切蔥花備用，隨後將同鍋放入清水適量。」
開始燉煮之後，再將剩下另一半的蒜仁（可保留脆度）加入滾煮約10分鐘，隨後再放入紹興酒、蔥花，最後等待待酒精揮發即完成，就能煮出蒜味十足、又有鬆軟與爽脆的2種蒜頭口感的大廚級別蒜頭雞湯。