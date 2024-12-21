2024年即將迎來尾聲，今年度不少爭議與熱門議題掀起廣大討論，其中孕育話題的最大搖籃莫過於台灣眾多優秀且精彩的「綜藝節目」，《NOWnews今日新聞》特此參考論壇《網路溫度計》數據整理出「2024十大人氣綜藝節目」名單，有吳宗憲的《綜藝玩很大》、王仁甫的《飢餓遊戲》、小S的《小姐不熙娣》、詹仁雄製作的《原子少年2》、近日爆紅的《夜市王》等，帶你／妳一塊回顧有哪些節目屹立不搖？哪些又跌落神壇？以及哪些不能錯過的超精彩節目！
TOP10《來吧！哪裡怕》狂掀回憶殺 團魂情誼大噴發
聚集昔日男團「棒棒堂Lollipop@F」成員敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）及王子（邱勝翊）打造的全新實境團綜《來吧！哪裡怕》，掀起一波回憶殺，節目播出後一舉躍升Netflix台灣節目TOP5排行榜，可見六棒人氣與魅力依舊不減。
節目中六位大男孩引領著觀眾一起上山下海，不論是背著西瓜攻佔龜山島、對戰世界冠軍拔河隊或是與奧運羽球金牌冠軍王齊麟、李洋切磋，六人之間及嘉賓的互動成為看點，透過螢幕都能感受到六位「真正的兄弟情誼」，受到許多粉絲喜愛。
TOP9《綜藝一級棒》華麗巨星齊聚 金曲唱入人心
大型歌唱綜藝節目《綜藝一級棒》找來音樂人們擔任主持群，包括康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森及杜忻恬，每週設定限定歌曲主題，集集力邀大咖歌手擔任嘉賓，像是胡瓜、蕭煌奇、張秀卿、曹雅雯、龍千玉、翁立友及安心亞獻唱經典曲目，也會由固定班底們郭婷筠、陳怡婷、吳美琳、談詩玲、吳俊宏、沈建豪等人輪番演唱致敬當集嘉賓，節目水準豐富精彩，時而歡樂爆笑，時而感人溫馨，好聽又好看的內容讓人不禁想準時鎖定，擁有廣大死忠觀眾群眾。
TOP8《綜藝玩很大》10年都在玩 死忠玩粉佈滿街
2014年開播即轟動的《綜藝玩很大》締造許多話題與笑料，許多參與過的藝人紛紛打響知名度，主持人為吳宗憲、林柏昇（KID）、黃鴻升（小鬼）及謝坤達，以敢玩、敢衝、敢拚最具特色的遊戲內容搭配用心製作的花絮直擊、關卡知識含量等，並深刻展現出藝人真實樣貌的型態讓節目深獲好評，不僅培養出大票「玩粉」支持，也屢次受到金鐘獎項肯定，今年節目邁入第10週年，遠赴土耳其拍攝外景之外，也發售「10週年有笑有淚全紀錄」回饋粉絲，未來將持續陪伴觀眾度過下一個十年。
TOP7《原子少年2》打造夢想舞台 新秀男團超火紅
超火紅男團選秀節目《原子少年2》自今年8月24日開播，由都是偶像男團出身的坤達、歐漢聲及健志擔任星際導師，並找來A-Lin、王ADEN、敖犬、艾怡良、李千娜、安心亞、千田愛紗、具俊曄及徐若瑄等重量級巨星擔綱流星導師，在六個星球、共54位選手之中挖掘男團新秀，直至上（11）月順利舉行完總決賽，且於往後三週播出《原子少年2》夏日限定團綜，隨著節目播出，不僅帶動一陣粉絲追隨熱潮，也讓各個懷抱夢想的少年們得以站上舞台，更重要的是將在本月28、29日盛大舉辦「FUTURE+」畢業演唱會，齊聚所有少年登台輪番演出，邀請歌迷粉絲見證少年們發光發亮的一刻。
TOP6《完全娛樂》屹立不搖30年 男女老幼都愛看
自1995年起開播的《完全娛樂》，堪稱是娛樂新聞節目始祖，也無疑是六、七、八、九年級生們的共同回憶，2016年曾宣布結束電視節目的型態，轉型為網路現場直播節目，不過自2022年節目改版後再度回歸電視，並在Youtube頻道上同步播出，現今則是以短影片、直擊、花絮及新聞現場等主題影片廣及網路市場，至今YouTube官方頻道訂閱數已突破323萬人次，節目經歷近30年的改朝換代，仍在綜藝與娛樂之間取得相當穩健的平衡，深受大朋友小朋友的喜愛，可說是老少咸宜的一大節目。
TOP5《飢餓遊戲》打造半虛擬實境 創新內容引盛讚
《飢餓遊戲》於2016年10月開播，主持人為孫協志、王仁甫、許孟哲，五年後主持陣容加入女力軍蔡黃汝及吳函峮（峮峮），新鮮組合迸出不少意想不到的火花，節目首創以「飢餓」為主軸，激發出參與來賓強烈的企圖心，還特別為主持群及來賓製作「飢餓值」與戰力分析，打造猶如線上遊戲般的既視感，同時更效仿網路節目形式有「藏鏡人」出聲，極具創意且多元的內容令觀眾耳目一新，隨著節目播出今年也來到八週年，製作單位日前特別安排三天環台行程，定點駐留與各地粉絲相見歡，近距離回饋觀眾們長期的支持與喜愛。
TOP4《食尚玩家》走遍大街小巷 美食地圖就在這
《食尚玩家》自2007年開始播出，打著生活融入美食的旗號尋遍全台各個縣市，從米其林精選高級餐廳，小至隱藏在巷弄間的小吃，無所不包介紹給觀眾，節目內容也不斷推陳出新，發展了多樣化的單元型態，甚至每個單元都找來風格截然不同的主持人，包括有陳零九、小賴（賴晏駒）、林莎、李易、曾子余、納豆、威廉、風田等，帶給粉絲新鮮又有趣的視聽覺饗宴，至今屹立不搖超過17個年頭，成為台灣最廣為人知的指標性美食綜藝節目，聲量穩居第四名。
TOP3《SCOOL》台韓選秀爭霸 偶像成團掀商機
男團偶像選秀節目《SCOOL》，找來Super Junior「利特」作為節目主持人及其餘6位台韓導師群，包括銀赫、羅志祥、李洪基、崔容俊、YUJU與婁峻碩，從42名選手最終決選出7位璀璨之星成團出道，依名次列序為陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔及朴鎮佑，人氣與實力兼具的他們，成團後火速舉辦演唱會，在台、韓兩地娛樂圈刮起偶像風潮，相關話題、商機與活動更是絡繹不絕，成了2024年度聲量第三名的綜藝選秀節目。
TOP2《夜市王》掀起美食風潮 人氣夜市你選誰
大型實境美食節目《夜市王》未開播就引發話題，將從全台超過300家各大夜市中，在經過九回合的評比之後，決選出屬於台灣的「最強夜市」，找來Lulu、阿達與美麗本人主持，而來自各國籍的曾志偉、韓勾ㄟ金針菇、Alizabeth娘娘擔任評選員。
節目目前播至五集YouTube觀看次數已逼近500萬，前三集各自破百萬點擊，電視方面也開出亮眼成績，新穎題材不僅相當接地氣，更藉此帶動夜市商機，各家夜市的攤販引來大批朝聖潮，而各地擁護的美食不盡相同，使得網上討論度居高不下，奪得年度綜藝節目聲量亞軍一點也不為過。
TOP1《小姐不熙娣》小S殺出血路 再攀事業高峰
繼《康熙來了》經典之作，小S再創另一事業高峰，2022年搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，以她犀利敢言風格加上無厘頭率真性格，搭配派翠克靈機反應與無情吐槽，兩者在無意間就能製造許多笑料，值得一提的是，節目也時常邀請到時下超夯人物、熱門影劇宣傳及重量級來賓受訪，小S每每都能挖掘這些藝人們有別於螢幕形象的另一面，叫人愛不釋手。
除此之外，《小姐不熙娣》中「小本本爆料」單元也成了大篇媒體報導的題材來源，導致節目片段傳遍四處，引發的熱度及曝光量實在太過驚人，成為年度聲量排行第一的綜藝節目想必是實至名歸。
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聚集昔日男團「棒棒堂Lollipop@F」成員敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）及王子（邱勝翊）打造的全新實境團綜《來吧！哪裡怕》，掀起一波回憶殺，節目播出後一舉躍升Netflix台灣節目TOP5排行榜，可見六棒人氣與魅力依舊不減。
節目中六位大男孩引領著觀眾一起上山下海，不論是背著西瓜攻佔龜山島、對戰世界冠軍拔河隊或是與奧運羽球金牌冠軍王齊麟、李洋切磋，六人之間及嘉賓的互動成為看點，透過螢幕都能感受到六位「真正的兄弟情誼」，受到許多粉絲喜愛。
TOP9《綜藝一級棒》華麗巨星齊聚 金曲唱入人心
大型歌唱綜藝節目《綜藝一級棒》找來音樂人們擔任主持群，包括康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森及杜忻恬，每週設定限定歌曲主題，集集力邀大咖歌手擔任嘉賓，像是胡瓜、蕭煌奇、張秀卿、曹雅雯、龍千玉、翁立友及安心亞獻唱經典曲目，也會由固定班底們郭婷筠、陳怡婷、吳美琳、談詩玲、吳俊宏、沈建豪等人輪番演唱致敬當集嘉賓，節目水準豐富精彩，時而歡樂爆笑，時而感人溫馨，好聽又好看的內容讓人不禁想準時鎖定，擁有廣大死忠觀眾群眾。
TOP8《綜藝玩很大》10年都在玩 死忠玩粉佈滿街
2014年開播即轟動的《綜藝玩很大》締造許多話題與笑料，許多參與過的藝人紛紛打響知名度，主持人為吳宗憲、林柏昇（KID）、黃鴻升（小鬼）及謝坤達，以敢玩、敢衝、敢拚最具特色的遊戲內容搭配用心製作的花絮直擊、關卡知識含量等，並深刻展現出藝人真實樣貌的型態讓節目深獲好評，不僅培養出大票「玩粉」支持，也屢次受到金鐘獎項肯定，今年節目邁入第10週年，遠赴土耳其拍攝外景之外，也發售「10週年有笑有淚全紀錄」回饋粉絲，未來將持續陪伴觀眾度過下一個十年。
TOP7《原子少年2》打造夢想舞台 新秀男團超火紅
超火紅男團選秀節目《原子少年2》自今年8月24日開播，由都是偶像男團出身的坤達、歐漢聲及健志擔任星際導師，並找來A-Lin、王ADEN、敖犬、艾怡良、李千娜、安心亞、千田愛紗、具俊曄及徐若瑄等重量級巨星擔綱流星導師，在六個星球、共54位選手之中挖掘男團新秀，直至上（11）月順利舉行完總決賽，且於往後三週播出《原子少年2》夏日限定團綜，隨著節目播出，不僅帶動一陣粉絲追隨熱潮，也讓各個懷抱夢想的少年們得以站上舞台，更重要的是將在本月28、29日盛大舉辦「FUTURE+」畢業演唱會，齊聚所有少年登台輪番演出，邀請歌迷粉絲見證少年們發光發亮的一刻。
TOP6《完全娛樂》屹立不搖30年 男女老幼都愛看
自1995年起開播的《完全娛樂》，堪稱是娛樂新聞節目始祖，也無疑是六、七、八、九年級生們的共同回憶，2016年曾宣布結束電視節目的型態，轉型為網路現場直播節目，不過自2022年節目改版後再度回歸電視，並在Youtube頻道上同步播出，現今則是以短影片、直擊、花絮及新聞現場等主題影片廣及網路市場，至今YouTube官方頻道訂閱數已突破323萬人次，節目經歷近30年的改朝換代，仍在綜藝與娛樂之間取得相當穩健的平衡，深受大朋友小朋友的喜愛，可說是老少咸宜的一大節目。
TOP5《飢餓遊戲》打造半虛擬實境 創新內容引盛讚
《飢餓遊戲》於2016年10月開播，主持人為孫協志、王仁甫、許孟哲，五年後主持陣容加入女力軍蔡黃汝及吳函峮（峮峮），新鮮組合迸出不少意想不到的火花，節目首創以「飢餓」為主軸，激發出參與來賓強烈的企圖心，還特別為主持群及來賓製作「飢餓值」與戰力分析，打造猶如線上遊戲般的既視感，同時更效仿網路節目形式有「藏鏡人」出聲，極具創意且多元的內容令觀眾耳目一新，隨著節目播出今年也來到八週年，製作單位日前特別安排三天環台行程，定點駐留與各地粉絲相見歡，近距離回饋觀眾們長期的支持與喜愛。
TOP4《食尚玩家》走遍大街小巷 美食地圖就在這
《食尚玩家》自2007年開始播出，打著生活融入美食的旗號尋遍全台各個縣市，從米其林精選高級餐廳，小至隱藏在巷弄間的小吃，無所不包介紹給觀眾，節目內容也不斷推陳出新，發展了多樣化的單元型態，甚至每個單元都找來風格截然不同的主持人，包括有陳零九、小賴（賴晏駒）、林莎、李易、曾子余、納豆、威廉、風田等，帶給粉絲新鮮又有趣的視聽覺饗宴，至今屹立不搖超過17個年頭，成為台灣最廣為人知的指標性美食綜藝節目，聲量穩居第四名。
TOP3《SCOOL》台韓選秀爭霸 偶像成團掀商機
男團偶像選秀節目《SCOOL》，找來Super Junior「利特」作為節目主持人及其餘6位台韓導師群，包括銀赫、羅志祥、李洪基、崔容俊、YUJU與婁峻碩，從42名選手最終決選出7位璀璨之星成團出道，依名次列序為陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔及朴鎮佑，人氣與實力兼具的他們，成團後火速舉辦演唱會，在台、韓兩地娛樂圈刮起偶像風潮，相關話題、商機與活動更是絡繹不絕，成了2024年度聲量第三名的綜藝選秀節目。
TOP2《夜市王》掀起美食風潮 人氣夜市你選誰
大型實境美食節目《夜市王》未開播就引發話題，將從全台超過300家各大夜市中，在經過九回合的評比之後，決選出屬於台灣的「最強夜市」，找來Lulu、阿達與美麗本人主持，而來自各國籍的曾志偉、韓勾ㄟ金針菇、Alizabeth娘娘擔任評選員。
節目目前播至五集YouTube觀看次數已逼近500萬，前三集各自破百萬點擊，電視方面也開出亮眼成績，新穎題材不僅相當接地氣，更藉此帶動夜市商機，各家夜市的攤販引來大批朝聖潮，而各地擁護的美食不盡相同，使得網上討論度居高不下，奪得年度綜藝節目聲量亞軍一點也不為過。
TOP1《小姐不熙娣》小S殺出血路 再攀事業高峰
繼《康熙來了》經典之作，小S再創另一事業高峰，2022年搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，以她犀利敢言風格加上無厘頭率真性格，搭配派翠克靈機反應與無情吐槽，兩者在無意間就能製造許多笑料，值得一提的是，節目也時常邀請到時下超夯人物、熱門影劇宣傳及重量級來賓受訪，小S每每都能挖掘這些藝人們有別於螢幕形象的另一面，叫人愛不釋手。
除此之外，《小姐不熙娣》中「小本本爆料」單元也成了大篇媒體報導的題材來源，導致節目片段傳遍四處，引發的熱度及曝光量實在太過驚人，成為年度聲量排行第一的綜藝節目想必是實至名歸。