冬至在家裡煮鹹湯圓要加什麼菜？相信「茼蒿」是不少人心中首選，不過今年茼蒿產量較少、價格偏貴，新莊公有市場賣菜郎廖炯程分享，可用「高茼蒿」替代，它是日本人很愛的「春菊」。此外，社群平台也有不少自家鹹湯圓食譜用大白菜、高麗菜煮鹹湯圓。除了紅蔥頭以外，內行還會加「高湯」，讓湯頭瞬間升級。
茼蒿是火鍋、鹹湯圓的好朋友，根據台北農產運銷公司單日交易行情，茼蒿21日平均成交價來到每公斤73.8元。記者實際到全聯買茼蒿，一小包就要55元。廖炯程日前分享，茼蒿量少價高，可改買「山茼蒿」替代，山茼蒿在日本叫「春菊」，葉片小、呈現鋸齒狀，獨特香氣比茼蒿還濃烈。
美食家陳鴻推薦的台北士林鹹湯圓名店「Dr.Q湯圓」，配菜是芹菜末、白菜；雙連市場旁「燕山湯圓」配菜也是芹菜末、白菜；高雄左營70年「菜市場嬤」古早味香菇鹹湯圓，配菜則是榨菜、蔥花、韭菜和芹菜。
然而，不少網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團，分享自家鹹湯圓作法，用到的蔬菜有大白菜、茼蒿。也有內行煮鹹湯圓，除了茼蒿、白菜外，必加大蒜、香菜、芹菜、韭菜等蔬菜。而內行「傳統阿嬤好味道」的煮法是加雞湯塊或雞高湯，油蔥和茼蒿起鍋前再加最美味。
在鹹湯圓青菜的選擇上，其實很多元。《NOWnews》整理鹹湯圓材料、作法一次看，來鍋美味鹹湯圓，闔家團圓，暖暖過冬至。
🟡 鹹湯圓材料
◾湯圓：鮮肉大湯圓、紅白小湯圓適量
◾肉絲
◾蝦米
◾油蔥酥
◾乾香菇（有痛風，可不加）
◾青菜：茼蒿、山茼蒿、大白菜、高麗菜、韭菜、大蒜、香菜、芹菜（可是喜好酌量選2-3樣）
◾醬油
◾胡椒粉
◾雞湯塊（或雞高湯）
🟡 鹹湯圓做法
◾前置作業：
1.乾蝦米、乾香菇先泡水，香菇切絲備用
2.各式蔬菜切塊或段，芹菜建議切末備用
3.水滾後下湯圓，用鍋鏟輕輕推動，避免黏鍋。注意水量要蓋過湯圓，湯圓稍微膨脹浮起來時，用鍋鏟背面壓一壓湯圓「點水」，可以讓湯圓熟度更均勻
◾開始料理：
1.下油鍋爆香香菇絲、蝦米，飄出香味後下肉絲，翻炒至肉絲變白
2.加入香菇水、雞高湯（或用開水加高湯塊）、大匙醬油及蔬菜煮滾
3.加入煮熟的湯圓，一起煮滾，可加適量胡椒粉、鹽巴調味
4.起鍋前加入油蔥酥、茼蒿，稍微拌煮一下就可起鍋。芹菜、香菜末也可在此時加入
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美食家陳鴻推薦的台北士林鹹湯圓名店「Dr.Q湯圓」，配菜是芹菜末、白菜；雙連市場旁「燕山湯圓」配菜也是芹菜末、白菜；高雄左營70年「菜市場嬤」古早味香菇鹹湯圓，配菜則是榨菜、蔥花、韭菜和芹菜。
然而，不少網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團，分享自家鹹湯圓作法，用到的蔬菜有大白菜、茼蒿。也有內行煮鹹湯圓，除了茼蒿、白菜外，必加大蒜、香菜、芹菜、韭菜等蔬菜。而內行「傳統阿嬤好味道」的煮法是加雞湯塊或雞高湯，油蔥和茼蒿起鍋前再加最美味。
在鹹湯圓青菜的選擇上，其實很多元。《NOWnews》整理鹹湯圓材料、作法一次看，來鍋美味鹹湯圓，闔家團圓，暖暖過冬至。
🟡 鹹湯圓材料
◾湯圓：鮮肉大湯圓、紅白小湯圓適量
◾肉絲
◾蝦米
◾油蔥酥
◾乾香菇（有痛風，可不加）
◾青菜：茼蒿、山茼蒿、大白菜、高麗菜、韭菜、大蒜、香菜、芹菜（可是喜好酌量選2-3樣）
◾醬油
◾胡椒粉
◾雞湯塊（或雞高湯）
🟡 鹹湯圓做法
◾前置作業：
1.乾蝦米、乾香菇先泡水，香菇切絲備用
2.各式蔬菜切塊或段，芹菜建議切末備用
3.水滾後下湯圓，用鍋鏟輕輕推動，避免黏鍋。注意水量要蓋過湯圓，湯圓稍微膨脹浮起來時，用鍋鏟背面壓一壓湯圓「點水」，可以讓湯圓熟度更均勻
◾開始料理：
1.下油鍋爆香香菇絲、蝦米，飄出香味後下肉絲，翻炒至肉絲變白
2.加入香菇水、雞高湯（或用開水加高湯塊）、大匙醬油及蔬菜煮滾
3.加入煮熟的湯圓，一起煮滾，可加適量胡椒粉、鹽巴調味
4.起鍋前加入油蔥酥、茼蒿，稍微拌煮一下就可起鍋。芹菜、香菜末也可在此時加入