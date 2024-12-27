藝人曾國城主持益智節目《一字千金》榮獲金鐘獎主持人獎，近日他遭台大生駱小姐來賓指控在節目中以言詞訕笑其身材當作效果，不當言論引發軒然大波，然而，同樣身為資深主持大哥的吳宗憲今（27）日出席女星愛雅的婚宴，對此替該名台大生說話，直言要是他為當事人，就會當下砲轟對方：「電視台的容忍度真的很高，16：9還容下你這種胖子在這裡主持」，同時吳宗憲也藉此事件感嘆，「台灣缺乏一種幽默感」，呼籲眾人在面對這類事件時，可以用幽默感及智慧化解，聰穎回應相當高情商。
曾國城訕笑言論惹議 吳宗憲不忍開砲
吳宗憲主持節目多年，說話風格直率又中肯，堪稱演藝圈中最敢講的大哥級人物，一被問到對曾國城一事有何看法？吳宗憲脫口說，「開玩笑有什麽關係，因為我們夠熟啊，素人我就不會冒這種險，我們就變成開玩笑開在自己身上，所以自嘲可以」，也透露設身處地換作自己是被開玩笑的當事人，吳宗憲則會當場嗆曾國城，「電視台的容忍度真的很高，16：9還容下你這種胖子在這裡主持！」
吳宗憲也分享，先前自己在節目中調侃關韶文的案例，「他買了一個房子五十幾坪，我說扣掉公設三十幾坪，以你的身材來說來講是有點小」，一句玩笑話逗樂全場，就連當事人關韶文也害羞得笑嘻嘻，所以說，吳宗憲強調藝人畢竟在舞台表演，難免有些戲劇張力存在，而說者無心聽者有意，早知自己言行會被檢視，就會在這方面加以謹慎，最後也感嘆「台灣缺乏一種幽默感」，盼人人培養出幽默感及智慧化解較為尖銳的言詞。
然而曾國城失言不只這一次，他就曾在節目《天才衝衝衝》提到自己老家是種蓮霧的，讓徐乃麟甚是驚訝：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過！」讓曾國城開玩笑回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」儘管當時眾人以歡樂方式帶過，且徐乃麟也並未展現出不滿，可是當時仍被部分觀眾覺得不妥當，質疑曾國城似乎在影射性相關議題，強調若是闔家觀賞的節目應避免出現諸如此類的詞彙與言論。
👉更多曾國城失言報導
曾國城遭北一女畢業生控低俗訕笑！本人道歉發聲了 公視火速回應
曾國城陷失言風波！唐綺陽「神準警示」早說了：這星座會有挫折感
曾國城羞辱台大生遭出征！徐乃麟「沒關心對方」烙狠話：自己解決
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳宗憲主持節目多年，說話風格直率又中肯，堪稱演藝圈中最敢講的大哥級人物，一被問到對曾國城一事有何看法？吳宗憲脫口說，「開玩笑有什麽關係，因為我們夠熟啊，素人我就不會冒這種險，我們就變成開玩笑開在自己身上，所以自嘲可以」，也透露設身處地換作自己是被開玩笑的當事人，吳宗憲則會當場嗆曾國城，「電視台的容忍度真的很高，16：9還容下你這種胖子在這裡主持！」
吳宗憲也分享，先前自己在節目中調侃關韶文的案例，「他買了一個房子五十幾坪，我說扣掉公設三十幾坪，以你的身材來說來講是有點小」，一句玩笑話逗樂全場，就連當事人關韶文也害羞得笑嘻嘻，所以說，吳宗憲強調藝人畢竟在舞台表演，難免有些戲劇張力存在，而說者無心聽者有意，早知自己言行會被檢視，就會在這方面加以謹慎，最後也感嘆「台灣缺乏一種幽默感」，盼人人培養出幽默感及智慧化解較為尖銳的言詞。
然而曾國城失言不只這一次，他就曾在節目《天才衝衝衝》提到自己老家是種蓮霧的，讓徐乃麟甚是驚訝：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過！」讓曾國城開玩笑回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」儘管當時眾人以歡樂方式帶過，且徐乃麟也並未展現出不滿，可是當時仍被部分觀眾覺得不妥當，質疑曾國城似乎在影射性相關議題，強調若是闔家觀賞的節目應避免出現諸如此類的詞彙與言論。
👉更多曾國城失言報導
曾國城遭北一女畢業生控低俗訕笑！本人道歉發聲了 公視火速回應
曾國城陷失言風波！唐綺陽「神準警示」早說了：這星座會有挫折感
曾國城羞辱台大生遭出征！徐乃麟「沒關心對方」烙狠話：自己解決