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▲麥當勞APP跨年優惠搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）

▲三商炸雞年末「33歡樂餐」超值優惠，相當於炸雞「買6送6」。（圖／三商餐飲提供）

▲必勝客x街口支付下殺披薩「買1送5」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

本週即將迎接2025跨年，幫大家搶先劇透麥當勞、肯德基、三商炸雞「買一送一」優惠，必勝客披薩更有「買1送5」！想吃划算大餐，4大速食優惠一次整理別錯過。本週麥當勞最新APP全球版歡樂送優惠到今天，12月29日單點「蛋捲冰淇淋特價10元」、單點「豬肉鬆餅特價60元」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)特價42元」、單點「經典那堤(冰/熱)特價65元」。搶先看麥當勞跨年優惠！APP限定麥當勞歡樂送優惠，即日起至2025年1月14日，單點「蘋果派買一送一」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)買一送一」、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」，相當於麥克雞塊「買4送4」。◾️即日起12月31日PK APP限時優惠碼「40626」爽吃8塊雞塊「買一送一」◾️即日起至12月23日，「40552」優惠碼「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元下殺57折◾️即日起至2025年1月6日，雪花起司脆雞歡樂餐「雪花起司脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 6＋雙色轉轉QQ球＋大瓶可樂」特價499元◾️即日起至2025年2月26日，「14463」優惠碼「3塊青花椒香麻脆雞＋3塊咔啦脆雞＋點心盒B: 10顆雙色轉轉QQ球＋香酥脆薯(小)＋2杯冰無糖綠茶(小)」特價393元（原價583元）。三商炸雞年末「33歡樂餐」超值優惠！即日起至2025年1月2日，凡內用與外帶購；因應聚餐需求祭出兩組特價599元（原價1078元）立享55折優惠。而且炸雞桶提供原味及辣味兩種選擇、贈送的6隻酥炸棒腿還有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司三種口味可選，外送不適用。還全新推出「咔啦雞柳條」，新品上市就給嚐鮮優惠，即日起至2025年1月2日，「咔啦雞柳條買一送一」特價139元（原價298元），讓肉肉控們開吃炸雞優惠，從聖誕節吃到跨年。◾️：「買1個鬆厚大披薩(限定690元起(含)以上口味)」，送2個鬆厚小披薩(限定410元(含)以下口味＋薯金幣(小)＋BBQ烤雞(2腿2翅或翅腿/二節翅)＋1.25L可樂」特價690元起，現省985元！即日起至2025年3月31日，限定街口支付付費。◾️：外送或外帶「單點買小厚披薩1個(限460元以上(含)口味)送4塊厚燒醬烤腿排貨黃金雞柳條8條(2選1)＋送6條德國芝心腸或10塊黃金和風鱈魚塊或黃金雞軟骨(3選1)」只要460元起！即日起至2025年3月31日，限定街口支付付費。