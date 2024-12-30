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▲COMEBUY跨年爽喝「買一送一」到元旦。（圖／翻攝自COMEBUY FB）

▲五桐號太妃糖奶茶、紅心芭樂綠茶「買一送一」。（圖／五桐號提供）

▲COZY TEA御私藏「台灣肉乾珍珠奶茶買一送一」喝3天。（圖／COZY TEA御私藏提供）

▲TEA TOP外送一堆手搖「買一送一」慶跨年。（圖／珍鼎記茶飲提供）

▲茶湯會門市還獨賣海豹小玩偶、海豹絨毛鑰匙圈等週邊商品。（圖／茶湯會提供）

即將迎接跨年，快喝12月31日最後一檔9大手搖飲料「買一送一」優惠！COMEBUY買一送一喝到2025年1月1日元旦，CoCo都可門市、2大外送都半價，珍煮丹、五桐號、天仁茗茶、COZY TEA御私藏也都「買一送一」，換算下來一杯免30元超便宜菜單一次整理。還有鶴茶樓「草莓甘露」今開賣「買一送一」搶先喝；先喝道跨年「三杯88元」、茶湯會全台門市「草莓系列第2杯75折」。2024跨年狂歡，COMEBUY「買一送一」門市優惠，12月31日至明年1月1日，購買烏瓦紅茶拿鐵或港式厚奶，免費送「斯里蘭卡烏瓦紅茶」一杯。提醒大家，每人每筆最多買2送2(無寄杯服務)；每日限量100組，數量有限，售完為止；線上點餐、外送平台、自助點餐機皆不適用。12月31日跨年就喝CoCo都可門市、2大外送都有優惠！即日起至2025年1月7日，外送小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)「買一送一」優惠；則是即日起至2025年1月5日，開喝CoCo都可QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，詳見平台供應品項；商品數量有限，售完為止。CoCo12月31日至2025年1月1日連續2天，透過官方LINE或你訂系統，預訂外帶「QQ奶茶(L)第二杯半價」，平均1杯只要45元，糖度、溫度由顧客選擇，數量有限，售完為止。珍煮丹跨年手搖飲料買一送一！即日起至12月31日，Uber Eats外送平台開喝芋圓冬瓜拿鐵、復刻紅茶、不知春都「買一送一」，換算復刻紅茶一杯22.5元有找。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。五桐號跨年手搖飲料買一送一！即日起至12月31日，外送平台Uber Eats點得到太妃糖奶茶、紅心芭樂綠茶都「買一送一」，換算太妃糖奶茶一杯29.5元有找。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。鶴茶樓季節限定17顆草莓搭配招牌鶴頂紅茶與醇香鮮乳打成的「草莓甘露」冰沙，喝得到草莓丁、手作鶴頂紅茶凍，今12月30日開賣，一日限定購買「草莓甘露」免費送「純茶(M)」任選一杯，雖然還沒跨年，今天先把優惠喝起來！提醒大家，每人限購兩組；限來店購買，外送/電話/線上預訂不適用。跨年爽喝天仁茗茶買一送一！即日起至12月31日，外送平台Uber Eats爽喝913 茶王、六条麥茶、六条麥茶冬露都「買一送一」，換算六条麥茶一杯27.5元。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。準備跨年迎接2025元旦，COZY TEA御私藏全台門市12月31日至2025年1月2日，台灣肉乾珍珠奶茶「買一送一」連喝3天有夠大方。先喝道跨年也推出手搖飲料優惠！12月31日跨年「錫蘭高地莊園紅茶三杯88元」優惠、2025年1月1日跨年「花開茉綠茶三杯88元」優惠，換算下來每杯29.3元好划算。聖誕節使用外送平台Uber Eats點購TEA TOP一堆手搖飲料買一送一！即日起至12月31日，喝得到巨峰葡萄青（含茶凍）、茉茗青妙、招牌高山青、日月潭紅茶、茉香綠茶、仙楂108（茶王）都有「買一送一」優惠，換算下來招牌高山青、茉香綠茶一杯都只要22.5元，日月潭紅茶一杯25元。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。Mr.Wish鮮果茶玩家即日起至12月31日，Uber Eats外送點得到鮮粒百香綠、光果茶「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。即日起至2025年1月12日，全台Mr.Wish門市購買會員卡（100元）並綁定Mr.Wish APP，即可立即獲得「100元APP優惠券」，再加碼獲贈一杯「草莓提拉米蘇」（聯名造型罐470ml，價值95元）；會員單筆儲值滿500元，即可免費獲得一杯「草莓提拉米蘇」（聯名造型罐470ml，價值95元）。活動可累贈，滿1000元贈2杯，以此類推。提醒大家，限來店現場現金儲值使用，外送與第三方外送平台不適用；贈送的飲料為申辦會員當下立即贈送，限於辦卡門市做兌換，不可於其他門市兌換；優惠不併用。茶湯會最新與全球知名IP碰碰狐、Baby Shark公司合作，與動畫SEALOOK(海豹看看)聯名推出「喝了會戀愛杯」設計好可愛。即日起至2025年1月1日，全台門市還有「草莓系列第2杯75折」優惠，有「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」2款可選，每人限購2組。