濟州航空發生空難，181名乘客僅有2名空服員生還，韓國電視台紛紛停播綜藝節目，原預計29日舉辦的MBC演藝大賞也取消，而Super Junior子團「Super Junior-L.S.S.」以及「2PM」李俊昊將在明（31）日來台參加跨年晚會，主辦單位表示會如期舉辦，不受影響。

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濟州航空空難　韓國綜藝節目停播、韓星動向受矚

濟州航空空難，全機181人僅有2名空服員生還，也有許多乘客是到泰國朝聖「第9屆亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）的韓國粉絲，搭上死亡班機讓家人悲慟不已，韓國當地綜藝節目紛紛停播，舉國哀悼。

但有許多韓星將在31日來台參加跨年晚會，包括SJ利特、始源、神童，以及SJ子團體Super Junior-L.S.S.、2PM李俊昊等，對此主辦單位表示「不受影響」，活動仍如期舉行。

▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」邀來許富凱、U:NUS、宇宙人及魅力男團「SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）」陪伴觀眾嗨翻跨年夜。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲▼2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」邀來許富凱、U:NUS、宇宙人及魅力男團「SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）」陪伴觀眾嗨翻跨年夜。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」邀來許富凱、U:NUS、宇宙人及魅力男團「SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）」陪伴觀眾嗨翻跨年夜。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
 
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