濟州航空發生空難，181名乘客僅有2名空服員生還，韓國電視台紛紛停播綜藝節目，原預計29日舉辦的MBC演藝大賞也取消，而Super Junior子團「Super Junior-L.S.S.」以及「2PM」李俊昊將在明（31）日來台參加跨年晚會，主辦單位表示會如期舉辦，不受影響。
濟州航空空難 韓國綜藝節目停播、韓星動向受矚
濟州航空空難，全機181人僅有2名空服員生還，也有許多乘客是到泰國朝聖「第9屆亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）的韓國粉絲，搭上死亡班機讓家人悲慟不已，韓國當地綜藝節目紛紛停播，舉國哀悼。
但有許多韓星將在31日來台參加跨年晚會，包括SJ利特、始源、神童，以及SJ子團體Super Junior-L.S.S.、2PM李俊昊等，對此主辦單位表示「不受影響」，活動仍如期舉行。
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但有許多韓星將在31日來台參加跨年晚會，包括SJ利特、始源、神童，以及SJ子團體Super Junior-L.S.S.、2PM李俊昊等，對此主辦單位表示「不受影響」，活動仍如期舉行。
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