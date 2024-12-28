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▲李俊昊將在跨年夜搭飛機來台迎接2025年的到來。（圖／台南市政府提供）

▲可搭乘0路、6路、10路14、路19、路、70路77路等公車前往活動現場。（圖／取自運轉台南好交通臉書）

▲台南跨年晚會將在12月31日下午1點至隔天凌晨2點於周邊路段實施交通管制。（圖／取自運轉台南好交通臉書）

2025台南跨年晚會「台南好Young」即將登場，其中包含首次來台跨年的韓星李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊等超強卡司。《NOWnews今日新聞》特別整理台南跨年活動詳細資訊，讓您一文輕鬆看懂跨年晚會卡司、交通資訊、轉播平台！時間：12月31日（二）18：00至 1月1日（三）00：30地點：永華市政中心西側廣場門票：免費入場吳建恆、徐凱希李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、@onefive孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年TVBS廣場西側有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站，可搭乘0路、6路、10路14、路19、路、70路77路等公車前往。12月31日下午1點至隔天凌晨2點，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動實施交通管制。