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▲2025跨年晚會「臺北最High新年城」卡司演出順序出爐。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）

▲男團「Energy」將登上臺北最High新年城舞台，嗨爆跨年夜。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）

▲臺北最High新年城邀請由李多慧及林襄領軍的「Dragon Beauties」火辣開場。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）

▲搖滾天團將在臺北最High新年城陪伴民眾嗨到隔夜1時。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）

▲天后梁詠琪將在臺北最High新年城陪伴民眾倒數。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）

▲▼「臺北最High新年城」2025跨年晚會當日實施三階段交通管制。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）

▲▼2025跨年晚會「臺北最High新年城」交通資訊。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）

2025「臺北最High新年城」跨年晚會即將登場，本月31日晚間7時在台北市政府府前廣場隆重舉辦，邀請超過17組歌手及樂團重量級陣容，包括由南韓啦啦隊女神李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties」、強勢男團「Energy」、南韓女團「Apink」、金曲歌后戴佩妮及搖滾樂團「TRASH」輪番上陣，還有梁詠琪及八三夭獨家演出，陪民眾倒數完後一路嗨到凌晨1時。《NOWnews今日新聞》特別整理台北跨年晚會活動詳細資訊，懶人包一次看讓你／妳快樂跨年去！◾️：2024／12／31（二）19：00－2024／1／1（三）01：00◾️◾️：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉◾️：李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties」、怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、Apink、Energy、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振、City4舞團、梁詠琪、八三夭。◾️：TVBS歡樂台（CH56）、公視（CH13）、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道◾️◾️：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video◾️：今年跨年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，煙火將以台灣隊奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。◾️・第1階段－12月31日19時至20時，管制區域包含松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北及逸仙路與基隆路以東。管制區域內車輛只出不進。・第2階段－12月31日20時至22時，擴大範圍至逸仙路及仁愛路，基隆路車行地下道開始管制。・第3階段－12月31日22時至1月1日3時，擴大範圍至光復南路以東、忠孝東路以南、信義路莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西；信義快速道路可出城，進城車輛僅能右轉松德路、左轉市府路管制。・停車管制－光復南路、忠孝東路、信義路、松仁路及松智路管制範圍內之路邊汽、機停車格皆於12月31日17時至1 月1日3時禁止停車（將視交管解除提前解除停車管制），以散場接駁公車集結路段、救護站使用需求及主要幹道為優先拖吊路段，其餘路段如有特殊狀況，轄區分局視現場狀況執行拖吊。・YouBike2.0營運管制－光復南路、忠孝東路、信義路、松仁路及松智路管制範圍內之YouBike2.0站位於12月31日17時至1月1日3時暫停營運，管制期間導引停車場站為富台公園、松山家商、臺北醫學大學、捷運大安站2號及4號出口、龍門廣場。◾️👉捷運－市政府站2號出口，步行約7分鐘，其他鄰近捷運站：台北101／世貿站4號出口，步行約9分鐘。42小時不收班，貓纜行駛時間至1月1日2時，行駛貓空地區公車小10末班車延長至1月1日1時發車、棕15末班車延長至1月1日1時30分發車。👉公車－可搭乘612、669、藍10抵達市政府（松壽）站👉開車－府前廣場地下停車場，離會場步行約7分鐘👉散場接駁公車－1月1日0時至1時30分【往捷運忠孝新生站】：於仁愛路與延吉街口搭乘。【往捷運公館站】：於基隆路與信義路四段450巷搭乘。【往木柵、景美地區】：於松德路與信義路口搭乘。