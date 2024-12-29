2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會來了，本月31日晚間7時在桃園高鐵站前廣場盛大舉行，力邀共13組歌手及樂團華麗陣容，包括南韓男神「姜丹尼爾KANG DANIEL」、超人氣南韓新秀男團「DAYCHILD」、「原子少年Saturnday」、「ELL&s未來少女」、搖滾樂團「TRASH」及情歌天后「丁噹」等大咖輪番演出，專屬桃園跨年場的驚喜等著民眾到來。《NOWnews今日新聞》特別整理桃園跨年活動詳細資訊，懶人包一次看讓你／妳免煩惱輕鬆跨年去！
🎆 2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會
◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2024／1／1（三）00：30
◾️地點：桃園市中壢區高鐵站前廣場（近領航南路三段）
◾️主持人：小鐘、何妤玟、啦啦隊女神短今、潘君侖
◾️藝人卡司：姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女
◾️電視轉播：中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）
◾️網路轉播：中視新聞台YouTube、ETtoday新聞雲YouTube、中時新聞網YouTube、樂遊桃園官方臉書粉絲專頁、中視新聞官方臉書粉絲專頁
◾️煙火亮點：長達180秒的絢爛煙火將與民眾一起迎接新的一年，焰火綻放閃爍於夜空中，象徵著照亮未來的光芒，點燃新的希望與夢想。
◾️交通管制
・第一階段 12／30 13：00－1／1 23：59
【跨年美食市集區】站前東路一段左側（青山路至領航南路）
・第二階段 12／31 17：00－1／1 01：00
【行人徒步區】站前東路一段左側（站前路至青山路）、領航南路三段北側慢車道（站前東路至站前西路）
【辨證通行區憑停車證、通行證等】站前西路一段右側（青園路至領航南路）
【調撥管制區視人潮狀況】領航南路三段雙向快車道（站前東路至站前西路）
・第三階段12／31 23：50－1／1 00：15
【煙火施放管制區】站前東路一段右側（青山路至領航南路）、青心路左側（青山路至領航南路）
◾️交通資訊
👉機場捷運－A18高鐵桃園站，於2號出口出站，12／31 06：00－1／1 23：00開放時段，41小時不收班
👉公車－302、206D（桃園－高鐵桃園站）、170、171（中壢－高鐵桃園站）、5087、208
👉免費接駁車－
【桃園線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：桃園火車站後站－高鐵桃園站
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：高鐵桃園站（5號出口）－桃園火車站後站
【中壢線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：中壢火車站桃園客運公車總站－機捷A22老街溪站（1號出口）
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：機捷A22老街溪站（1號出口）－中壢火車站桃園客運公車總站
【大溪線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5096公車路線沿途停靠（八德、大溪）
【龍潭線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5053公車路線沿途停靠（八德、龍潭）
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◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2024／1／1（三）00：30
◾️地點：桃園市中壢區高鐵站前廣場（近領航南路三段）
◾️主持人：小鐘、何妤玟、啦啦隊女神短今、潘君侖
◾️藝人卡司：姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女
◾️電視轉播：中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）
◾️網路轉播：中視新聞台YouTube、ETtoday新聞雲YouTube、中時新聞網YouTube、樂遊桃園官方臉書粉絲專頁、中視新聞官方臉書粉絲專頁
◾️煙火亮點：長達180秒的絢爛煙火將與民眾一起迎接新的一年，焰火綻放閃爍於夜空中，象徵著照亮未來的光芒，點燃新的希望與夢想。
◾️交通管制
・第一階段 12／30 13：00－1／1 23：59
【跨年美食市集區】站前東路一段左側（青山路至領航南路）
・第二階段 12／31 17：00－1／1 01：00
【行人徒步區】站前東路一段左側（站前路至青山路）、領航南路三段北側慢車道（站前東路至站前西路）
【辨證通行區憑停車證、通行證等】站前西路一段右側（青園路至領航南路）
【調撥管制區視人潮狀況】領航南路三段雙向快車道（站前東路至站前西路）
・第三階段12／31 23：50－1／1 00：15
【煙火施放管制區】站前東路一段右側（青山路至領航南路）、青心路左側（青山路至領航南路）
◾️交通資訊
👉機場捷運－A18高鐵桃園站，於2號出口出站，12／31 06：00－1／1 23：00開放時段，41小時不收班
👉公車－302、206D（桃園－高鐵桃園站）、170、171（中壢－高鐵桃園站）、5087、208
👉免費接駁車－
【桃園線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：桃園火車站後站－高鐵桃園站
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：高鐵桃園站（5號出口）－桃園火車站後站
【中壢線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：中壢火車站桃園客運公車總站－機捷A22老街溪站（1號出口）
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：機捷A22老街溪站（1號出口）－中壢火車站桃園客運公車總站
【大溪線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5096公車路線沿途停靠（八德、大溪）
【龍潭線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5053公車路線沿途停靠（八德、龍潭）