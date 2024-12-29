新北跨年晚會即將登場！2025「閃耀新北・1314 跨河煙火」首創雙舞台「星光舞台」及「耀動舞台」形式，也打破過往紀錄，將是全台最早迎接2025年的跨年煙火，當天20時25分準時施放，煙火秀長達13分14秒，創下歷年來的新紀錄，且演唱會卡司各個大有來頭，邀請到SUPER JUNIOR-L.S.S、許富凱、陳勢安、U:NUS、宇宙人、卓文萱及范逸臣輪番演出，陪伴新北民眾度過難忘一夜。你／妳準備好了嗎？《NOWnews今日新聞》特別整理新北跨年活動詳細資訊，一次看完全攻略出門跨年！
🎆 2025閃耀新北・1314 跨河煙火
◾️時間：2024／12／31（二）15：00－2024／12／31（二）21：30
◾️地點：新北市淡水漁人碼頭＆八里左岸
◾️主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️卡司出場順序：OPEN將！家族（嗨跳開場）、許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦、范逸臣、SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）（煙火施放後壓軸）
◾️電視轉播：無
◾️網路轉播：新北市文化局官方臉書粉絲專頁、 新北市文化局官方YouTube頻道
◾️煙火亮點：施放時間為20：25－20：38，長達13分14秒煙火秀，使用超過3萬發煙火，搭配音樂、採用4大色系以展現自然及人文之美。
◾️煙火觀賞點
・淡水端觀賞地點－漁人碼頭活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭、淡水金色水岸
・八里端觀賞地點－十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場、八里左岸公園
◾️交通管制
・淡水端管制路段－中正路二段51巷禁止一般車輛與自行車進入，公車、救護車及公務車除外，YouBike暫停服務站點（輕軌漁人碼頭站、漁人碼頭站、輕軌沙崙站）；增設腳踏車停放區：中正路二段10號／沙崙路口（黃金海岸大樓前綠化步道）。
・八里端管制路段－請民眾配合警察及義交人員指示，並利用觀海路、淡海路、中正路等外圍道路疏散。
◾️交通資訊
👉捷運－捷運淡水站：轉乘紅26公車至跨年活動臨時站點下車；捷運紅樹林站：轉乘淡海輕軌至漁人碼頭站
👉公車－紅26：每8～12分鐘一班；新增臨時站點：中正路一段87巷8弄；取消停靠站點：淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心（以上雙邊暫停停靠）、天生國小、淡江新村、世界觀（三站為往捷運淡水站暫停停靠）
👉淡海輕軌－漁人碼頭站下車：14：00－18：00每12分鐘一班、18：00－22：30每6分鐘一班
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◾️時間：2024／12／31（二）15：00－2024／12／31（二）21：30
◾️地點：新北市淡水漁人碼頭＆八里左岸
◾️主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️卡司出場順序：OPEN將！家族（嗨跳開場）、許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦、范逸臣、SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）（煙火施放後壓軸）
◾️電視轉播：無
◾️網路轉播：新北市文化局官方臉書粉絲專頁、 新北市文化局官方YouTube頻道
◾️煙火亮點：施放時間為20：25－20：38，長達13分14秒煙火秀，使用超過3萬發煙火，搭配音樂、採用4大色系以展現自然及人文之美。
◾️煙火觀賞點
・淡水端觀賞地點－漁人碼頭活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭、淡水金色水岸
・八里端觀賞地點－十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場、八里左岸公園
◾️交通管制
・淡水端管制路段－中正路二段51巷禁止一般車輛與自行車進入，公車、救護車及公務車除外，YouBike暫停服務站點（輕軌漁人碼頭站、漁人碼頭站、輕軌沙崙站）；增設腳踏車停放區：中正路二段10號／沙崙路口（黃金海岸大樓前綠化步道）。
・八里端管制路段－請民眾配合警察及義交人員指示，並利用觀海路、淡海路、中正路等外圍道路疏散。
◾️交通資訊
👉捷運－捷運淡水站：轉乘紅26公車至跨年活動臨時站點下車；捷運紅樹林站：轉乘淡海輕軌至漁人碼頭站
👉公車－紅26：每8～12分鐘一班；新增臨時站點：中正路一段87巷8弄；取消停靠站點：淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心（以上雙邊暫停停靠）、天生國小、淡江新村、世界觀（三站為往捷運淡水站暫停停靠）
👉淡海輕軌－漁人碼頭站下車：14：00－18：00每12分鐘一班、18：00－22：30每6分鐘一班