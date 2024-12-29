新北跨年晚會即將登場！2025「閃耀新北・1314 跨河煙火」首創雙舞台「星光舞台」及「耀動舞台」形式，也打破過往紀錄，將是全台最早迎接2025年的跨年煙火，當天20時25分準時施放，煙火秀長達13分14秒，創下歷年來的新紀錄，且演唱會卡司各個大有來頭，邀請到SUPER JUNIOR-L.S.S、許富凱、陳勢安、U:NUS、宇宙人、卓文萱及范逸臣輪番演出，陪伴新北民眾度過難忘一夜。你／妳準備好了嗎？《NOWnews今日新聞》特別整理新北跨年活動詳細資訊，一次看完全攻略出門跨年！

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🎆 2025閃耀新北・1314 跨河煙火

◾️時間：2024／12／31（二）15：00－2024／12／31（二）21：30

◾️地點：新北市淡水漁人碼頭八里左岸

◾️主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷

◾️卡司出場順序：OPEN將！家族（嗨跳開場）、許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦、范逸臣、SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）（煙火施放後壓軸）

▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲▼2025新北跨年演唱會卡司及演出順序，陪你／妳嗨翻2024年最後一天。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
 
◾️電視轉播：無

◾️網路轉播新北市文化局官方臉書粉絲專頁新北市文化局官方YouTube頻道

◾️煙火亮點：施放時間為20：25－20：38，長達13分14秒煙火秀，使用超過3萬發煙火，搭配音樂、採用4大色系以展現自然及人文之美。

◾️煙火觀賞點

・淡水端觀賞地點－漁人碼頭活動主舞台油車口木棧道海關碼頭淡水金色水岸

・八里端觀賞地點－十三行博物館園區八里北堤沙灘十三行文化公園觀海長堤賞鳥區水筆仔公園漫步廣場八里左岸公園

▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲「閃耀新北1314跨河煙火」煙火觀賞攻略。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
◾️交通管制

・淡水端管制路段－中正路二段51巷禁止一般車輛與自行車進入，公車、救護車及公務車除外，YouBike暫停服務站點（輕軌漁人碼頭站、漁人碼頭站、輕軌沙崙站）；增設腳踏車停放區：中正路二段10號／沙崙路口（黃金海岸大樓前綠化步道）。

・八里端管制路段－請民眾配合警察及義交人員指示，並利用觀海路、淡海路、中正路等外圍道路疏散。

◾️交通資訊

👉捷運－捷運淡水站：轉乘紅26公車至跨年活動臨時站點下車；捷運紅樹林站：轉乘淡海輕軌至漁人碼頭站

👉公車－紅26：每8～12分鐘一班；新增臨時站點：中正路一段87巷8弄；取消停靠站點：淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心（以上雙邊暫停停靠）、天生國小、淡江新村、世界觀（三站為往捷運淡水站暫停停靠）

👉淡海輕軌－漁人碼頭站下車：14：00－18：00每12分鐘一班、18：00－22：30每6分鐘一班

▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲▼新北跨年當日公共運輸及交通管制資訊。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
 

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