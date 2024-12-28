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▲2025高雄跨年晚會將於高雄夢時代廣場盛大展開。（圖／高雄旅遊網臉書）

▲高雄跨年晚會公開卡司演出順序。（圖／高雄市政府提供）

▲2NE1成員Sandara Park將在高雄獻出她個人在台灣的跨年首秀。（圖／ABYSS Company）

▲高雄跨年晚會主持人由歐漢聲（右）、陳明珠（左）擔任。（圖／記者郭凱杰攝）

▲高雄跨年「六金級」卡司重磅登場，粉絲們千萬別錯過。（圖／高雄市政府提供）

▲2025高雄跨年晚會轉播及直播平台。（圖／高雄市政府提供）

2025高雄跨年晚會即將登場！由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首次攜手主持，還邀請20組豪華卡司，包括盧廣仲、徐佳瑩、滅火器、女團「幻藍小熊」以及韓國女團2NE1成員Sandara Park（ Dara）登台演出，消息一出讓粉絲們直呼超興奮，而除了精彩演出外，也將帶來250秒的璀璨煙火，為南台灣打造超難忘跨年盛宴。《NOWnews今日新聞》特別整理高雄跨年晚會等詳細資訊，讓您一文掌握！時間：2024/12/31（二）18:55～2025/1/1（三）01:00地點：高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）◾️：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊華視、年代MUCH台、壹電視綜合台◾️◾️「2025高雄跨年晚會」將從12月31日下午3點至隔天凌晨2點於復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東等指定路段實施交通管制◾️捷運：紅線R6凱旋站下車，3號出口步行可抵達輕軌：C3前鎮之星站或C6經貿園區站下車