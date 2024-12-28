2025高雄跨年晚會即將登場！由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首次攜手主持，還邀請20組豪華卡司，包括盧廣仲、徐佳瑩、滅火器、女團「幻藍小熊」以及韓國女團2NE1成員Sandara Park（ Dara）登台演出，消息一出讓粉絲們直呼超興奮，而除了精彩演出外，也將帶來250秒的璀璨煙火，為南台灣打造超難忘跨年盛宴。《NOWnews今日新聞》特別整理高雄跨年晚會卡司、直播平台、交通方式等詳細資訊，讓您一文掌握！
2025高雄「亞灣星海奇航」跨年晚會
時間：2024/12/31（二）18:55～2025/1/1（三）01:00
地點：高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）
◾️主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
◾️演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊
◾️電視轉播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台
◾️網路轉播：中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、ETtoday新聞雲、陳其邁 Chen Chi-Mai FB、高雄市政府FB、高雄旅遊網FB、華視綜藝頻道YT
◾️交通管制：「2025高雄跨年晚會」將從12月31日下午3點至隔天凌晨2點於復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東等指定路段實施交通管制
◾️交通資訊：
捷運：紅線R6凱旋站下車，3號出口步行可抵達
輕軌：C3前鎮之星站或C6經貿園區站下車
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時間：2024/12/31（二）18:55～2025/1/1（三）01:00
地點：高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）
◾️主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
◾️演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊
◾️電視轉播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台
◾️網路轉播：中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、ETtoday新聞雲、陳其邁 Chen Chi-Mai FB、高雄市政府FB、高雄旅遊網FB、華視綜藝頻道YT
◾️交通管制：「2025高雄跨年晚會」將從12月31日下午3點至隔天凌晨2點於復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東等指定路段實施交通管制
◾️交通資訊：
捷運：紅線R6凱旋站下車，3號出口步行可抵達
輕軌：C3前鎮之星站或C6經貿園區站下車