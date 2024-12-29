2025新竹跨年晚會即將登場！今年以「共創新城 閃耀竹夢」為主題，演唱會卡司包括安心亞、國民情歌天后丁噹、彭佳慧、人氣樂團麋先生、Ozone等13組歌手輪番演唱，從熱血搖滾到深情金嗓，保證每秒都讓你嗨翻天，不只如此，還有300秒的煙火秀以及百攤市集讓民眾一起同樂。《NOWnews今日新聞》特別整理新竹跨年晚會卡司、直播平台、交通方式等詳細資訊，讓您一文掌握！
2025新竹「共創新城 閃耀竹夢」跨年晚會
時間：2024/12/31（二）18:00～2025/1/1（三）00:30
地點：竹北市縣政六路
◾️主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、 圓圓、鏝鏝
◾️演唱會卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融
◾️電視轉播：中視綜合台（20:00開始）
◾️網路轉播：新竹縣政府臉書粉絲專頁、楊文科縣長臉書專頁（18:00開始）
◾️交通管制：「2025新竹跨年晚會」將從12月31日下午6點至隔天凌晨2點於光明六路（憲政二～憲政九）、光明九路（憲政三～憲政八）實施交通管制
◾️交通資訊：
公車：竹北火車站後站（新泰路）搭乘快捷8號公車於縣政府站下車
接駁車：「新竹縣路線」從高鐵新竹站出發，行經喜來登飯店站、體育場站前往會場站，首班車於12月31日下午5點起從高鐵新竹站出發，從會場回程最晚班次為隔日凌晨0時45分，每20至30分鐘一班車。「新竹市路線」則從新竹火車站及樹林頭停車場直達會場，首班車從12月31日下午5點出發，從會場回程最晚班次為隔日凌晨1時，每20至30分鐘一班車。
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時間：2024/12/31（二）18:00～2025/1/1（三）00:30
地點：竹北市縣政六路
◾️主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、 圓圓、鏝鏝
◾️演唱會卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融
◾️電視轉播：中視綜合台（20:00開始）
◾️網路轉播：新竹縣政府臉書粉絲專頁、楊文科縣長臉書專頁（18:00開始）
◾️交通管制：「2025新竹跨年晚會」將從12月31日下午6點至隔天凌晨2點於光明六路（憲政二～憲政九）、光明九路（憲政三～憲政八）實施交通管制
◾️交通資訊：
公車：竹北火車站後站（新泰路）搭乘快捷8號公車於縣政府站下車
接駁車：「新竹縣路線」從高鐵新竹站出發，行經喜來登飯店站、體育場站前往會場站，首班車於12月31日下午5點起從高鐵新竹站出發，從會場回程最晚班次為隔日凌晨0時45分，每20至30分鐘一班車。「新竹市路線」則從新竹火車站及樹林頭停車場直達會場，首班車從12月31日下午5點出發，從會場回程最晚班次為隔日凌晨1時，每20至30分鐘一班車。