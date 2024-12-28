2025台東跨年晚會「東飄去旅行」即將登場，其中包含暌違5年跨年合體的頑童MJ116、熱狗MC HotDog、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光，將為民眾帶來一個難忘的跨年晚會。《NOWnews今日新聞》特別整理台東跨年活動詳細資訊，讓您輕鬆看懂跨年晚會卡司、交通資訊！

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2025台東跨年晚會–東飄去旅行

時間：12月31日（二）19：00至1月1日（三）00：30

地點：台東市國際地標

門票：免費入場

■主持人：咖啡糖賢齡、張柏謙

▲台東跨年晚會邀請到張柏謙、咖啡糖賢齡擔任主持人。（圖／取自台東跨年晚會臉書）
▲台東跨年晚會邀請到張柏謙、咖啡糖賢齡擔任主持人。（圖／取自台東跨年晚會臉書）
■跨年晚會卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光

▲熊仔、頑童MJ116、MC HotDog熱狗、李權哲等人都將參與2025台東跨年晚會。（圖／取自台東跨年晚會臉書）
▲熊仔、頑童MJ116、MC HotDog熱狗、李權哲等人都將參與2025台東跨年晚會。（圖／取自台東跨年晚會臉書）
■電視直播：TVBS精彩台

■網路直播：TVBS NEWS YTTVBS NEWS FB食尚玩家YT食尚玩家FB公視+公視YT LIVE

■交通資訊：搭乘市區公車（普悠瑪客運）觀光循環線於台東海濱公園站下車，沿著海濱公園步道即可到達國際地標。

■周圍停車場：汽車及大客車可至馬亨亨大道路邊停放。

■交通管制：

管制時段：12/31（二）上午9時起台東市國際地標實施車輛管制，非工作汽機車須配合工作人員指示離場。

周圍道路管制時段：臨海路、四維路及馬亨亨大道於12月30日（一）凌晨0時至1月1日凌晨2時實施交通管制。

▲2025台東跨年晚會將實施交通管制。（圖／取自台東跨年晚會臉書）
▲2025台東跨年晚會將實施交通管制。（圖／取自台東跨年晚會臉書）

台東跨年再添重磅卡司！蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、王若琳加入演出

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