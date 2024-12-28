台中跨年晚會即將登場！2025台中跨年夜「蛇現幸福」眾星雲集，由金曲天后蔡健雅、MAMAMOO輝人陪伴大家倒數，而台中身為許多樂團的發跡地，更邀來血肉果汁機、芒果醬Mango Jump、告五人等樂團來和觀眾一起嗨翻跨年夜，加上180秒國際級煙火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會，《NOWnews今日新聞》特別整理台中跨年晚會詳細資訊，懶人包看這邊。
2025台中「蛇現幸福」最強跨年夜
時間：2024/12/31（二）18:00～2025/1/1（三）01:00
地點：台中水湳中央公園
◾️主持人：阿Ken、蔡尚樺
◾️卡司出場順序：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）
◾️電視轉播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）
◾️網路轉播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube、MyVideo
◾️煙火亮點：眾星雲集搭配180秒國際級煙火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會。
◾️交通管制：「2025台中市跨年晚會」將從12月31日下午6點至隔日凌晨1點於水湳中央公園舉辦，周邊實施交通管制，管制路段包括中科路、煙火施放區域，以及活動會場一帶。
◾️交通資訊
捷運：文心櫻花站、文華高中站下車，步行甘肅路的行人通廊至活動會場。
接駁車：往會場首班車17:30、末班車23:00；回接駁站首班車22:00、末班車01:30（每10～15分鐘一班）
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時間：2024/12/31（二）18:00～2025/1/1（三）01:00
地點：台中水湳中央公園
◾️主持人：阿Ken、蔡尚樺
◾️卡司出場順序：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）
◾️電視轉播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）
◾️網路轉播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube、MyVideo
◾️煙火亮點：眾星雲集搭配180秒國際級煙火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會。
◾️交通管制：「2025台中市跨年晚會」將從12月31日下午6點至隔日凌晨1點於水湳中央公園舉辦，周邊實施交通管制，管制路段包括中科路、煙火施放區域，以及活動會場一帶。
◾️交通資訊
捷運：文心櫻花站、文華高中站下車，步行甘肅路的行人通廊至活動會場。
接駁車：往會場首班車17:30、末班車23:00；回接駁站首班車22:00、末班車01:30（每10～15分鐘一班）