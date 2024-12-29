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▲南韓濟州航空編號7C2216班機，今（29）日上午9時出頭降落全羅南道務安機場時出現失事意外，許多家屬接獲消息後趕往現場。（圖／美聯社／達志影像）

▲有韓國網友發文求助，指出自己的好友說好到泰國朝聖完AAA就會返韓，但卻在搭機後聯繫不上人，疑似是搭上濟州航空的死亡班機。（圖／微博）

韓國爆出22年來最大型空難！濟州航空今（29）日發生一起大型空難，一架載有181人的客機從泰國曼谷飛往韓國，沒想到在務安國際機場墜毀。對此有網友猜測機上是否有到泰國朝聖「第9屆亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）的韓國粉絲，更有網友挖出先前有人發文求助：「金XX跟我說好看完AAA就回來，結果到現在都聯繫不上。」疑似是罹難者之一。韓國今天發生嚴重墜機意外，該客機上僅有2名空服員生還，而消防當居雖然全力展開救援，不過仍猜測剩餘179人應該已經全數罹難，與此同時，一篇貼文也在網路上發酵。一名韓國網友在網路上發文求助：如今爆炸性消息傳出，網友發現該名韓國人所指的「失聯友人」，疑似就是濟州航空空難的罹難者之一，紛紛難過直呼：「整個人都悶悶的」、「看了真的很難過」、「心疼啊，沒想到去看了表演卻再也回不來了」、「去追星，沒想到卻是見偶像最後一面」、「同為追星人，實在太傷心。」