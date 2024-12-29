韓國爆出22年來最大型空難！濟州航空今（29）日發生一起大型空難，一架載有181人的客機從泰國曼谷飛往韓國，沒想到在務安國際機場墜毀。對此有網友猜測機上是否有到泰國朝聖「第9屆亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）的韓國粉絲，更有網友挖出先前有人發文求助：「金XX跟我說好看完AAA就回來，結果到現在都聯繫不上。」疑似是罹難者之一。
韓國濟州航空爆大型空難 粉絲朝聖AAA疑遇墜機
韓國今天發生嚴重墜機意外，該客機上僅有2名空服員生還，而消防當居雖然全力展開救援，不過仍猜測剩餘179人應該已經全數罹難，與此同時，一篇貼文也在網路上發酵。一名韓國網友在網路上發文求助：「今天凌晨1點半搭機從曼谷到務安機場的金XX，能聯繫上她或者在現場聽到任何消息的人，拜託請聯絡我，說好看完AAA就回來，結果到現在都聯繫不上，拜託大家了，她的包上掛著娃娃的吊飾。」
如今爆炸性消息傳出，網友發現該名韓國人所指的「失聯友人」，疑似就是濟州航空空難的罹難者之一，紛紛難過直呼：「整個人都悶悶的」、「看了真的很難過」、「心疼啊，沒想到去看了表演卻再也回不來了」、「去追星，沒想到卻是見偶像最後一面」、「同為追星人，實在太傷心。」
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韓國今天發生嚴重墜機意外，該客機上僅有2名空服員生還，而消防當居雖然全力展開救援，不過仍猜測剩餘179人應該已經全數罹難，與此同時，一篇貼文也在網路上發酵。一名韓國網友在網路上發文求助：「今天凌晨1點半搭機從曼谷到務安機場的金XX，能聯繫上她或者在現場聽到任何消息的人，拜託請聯絡我，說好看完AAA就回來，結果到現在都聯繫不上，拜託大家了，她的包上掛著娃娃的吊飾。」
如今爆炸性消息傳出，網友發現該名韓國人所指的「失聯友人」，疑似就是濟州航空空難的罹難者之一，紛紛難過直呼：「整個人都悶悶的」、「看了真的很難過」、「心疼啊，沒想到去看了表演卻再也回不來了」、「去追星，沒想到卻是見偶像最後一面」、「同為追星人，實在太傷心。」
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