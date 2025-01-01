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▲星巴克使用行動預點，消費滿額送「買一送一」好友分享券。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲CoCo都可小湯圓奶茶、QQ奶茶買一送一，咀嚼控會愛。（圖／翻攝自CoCo都可臉書）

▲五桐號元旦爽喝太妃奶茶、紅心芭樂綠茶「買一送一」。（圖／翻攝自五桐號FB）

▲參加日出茶太社群活動，爽抽獎「太極珍珠奶茶買一送一」、全品項第二杯半價。​​​​​​​（圖／日出茶太提供）

2025新年快樂！元旦一招爽喝「星巴克買一送一」好友分享咖啡飲品半價，CoCo都可、五桐號、COMEBUY、翰林茶館、日出茶太等9大手搖飲料也買1送1，各種咀嚼控最愛的珍珠奶茶、國宴珍奶、QQ奶茶都半價，新年第一天划算優惠一次整理喝起來。星巴克2025年第一檔優惠活動，1月1日至1月14日，活動期間星禮程會員使用行動預點，單筆結帳金額滿300元，可額外獲贈行動預點飲料好友分享券乙張，爽喝「星巴克買一送一」。（每次消費獲贈一次，每帳號無限定獲贈上限）。翰林茶館元旦1月1日祭出國宴珍奶「買一送一」優惠！提醒大家，限量114杯／日；每人限購2組，優惠不併用；翰林茶館-松山機場店/桃園機場店、翰林茶棧-台南民族店、翰林鍋物-台中麗寶店不適用。元旦COMEBUY「買一送一」門市優惠，1月1日購買烏瓦紅茶拿鐵或港式厚奶，免費送「斯里蘭卡烏瓦紅茶」一杯。提醒大家，每人每筆最多買2送2(無寄杯服務)；每日限量100組，數量有限，售完為止；線上點餐、外送平台、自助點餐機皆不適用。CoCo都可新年元旦無論門市臨櫃、或2大外送都有優惠！即日起至1月7日，外送小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)「買一送一」優惠；則是即日起至1月5日，開喝CoCo都可QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，詳見平台供應品項；商品數量有限，售完為止。1月1日，透過官方LINE或你訂系統，預訂外帶「QQ奶茶(L)第二杯半價」，平均1杯只要45元，糖度、溫度由顧客選擇，數量有限，售完為止。五桐號即日起至1月5日，Uber Eats＋門市購買太妃奶茶、紅心芭樂綠茶「買一送一」！提醒大家，單筆消費限購一組；優惠不併用；飲品加料不包含於買一送一優惠中；依各門店庫存狀況為主，售完為止。迎接2025元旦，COZY TEA御私藏全台門市即日起至2025年1月2日，每天13:00-18:00祭出「台灣肉乾珍珠奶茶買一送一」！提醒大家，每人每天限購3組，每日數量有限售完為止，粉絲快快喝起來。日出茶太每年舉辦「My First Chatime」活動，迎接2025年也要繼續喝優惠！1月1日至1月12日，於日出茶太FB／IG「我的第一杯日出茶太」指定貼文（1月1日發布），完成指定留言或分享限時動態任務，將有限量隨機優惠券自動發送至FB／IG聊天室，包括：太極珍珠奶茶買一送一、全品項第二杯半價、消費滿百元折20元抵用券。提醒大家，到日出茶太出示優惠券即可享券面優惠，活動說明請見券面說明；優惠不併用。先喝道推出手搖飲料優惠陪大家迎接元旦！2025年1月1日開喝「花開茉綠茶三杯88元」優惠，換算下來每杯只要29.3元，銅板價30元有找好划算。茶湯會最新與全球知名IP碰碰狐、Baby Shark公司合作，與動畫SEALOOK(海豹看看)聯名推出「喝了會戀愛杯」設計有夠萌。1月1日元旦全台門市開喝「草莓系列第2杯75折」優惠，有「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」2款可選，每人限購2組。