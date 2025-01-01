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在NBA達拉斯獨行俠球星Luka Doncic的家中遭遇竊盜後，FBI指出，這些犯罪集團的目標是運動員的住宅，因為他們通常被認為擁有奢侈品，如設計師手袋、珠寶、高端手錶和現金等。「據報導，這些竊盜案件多與南美洲的組織犯罪集團有關，他們專門針對這些身價不凡的運動員。職業運動員憑藉數百萬美元的合同成為美國最富有的名人之一。他們不僅是賽場上的明星，也經常活躍於社交媒體，展示奢華生活。這些曝光讓他們的住處和財物成為犯罪分子的鎖定目標。FBI建議，運動員應避免在社交媒體上透露太多個人資訊，例如住址、家中裝潢或個人物品，尤其是在度假或客場比賽期間，防止提供犯罪分子更多機會。今年，甚至有NFL新秀在一次搶劫未遂事件中遭到槍擊。雖然大多數案件發生時，受害者及其家人並不在家，但這些事件仍對運動員的安全和心理帶來威脅。此外，儘管犯罪活動通常由國際組織犯罪集團發起，但對於這些明星運動員所處的城市來說，這些事件仍可能對城市形象造成負面影響，尤其當球員考慮搬遷或公開批評當地的安全問題時。