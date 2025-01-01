年輕人元旦領錢了！政府發1200元文化幣及500元青春動滋券，年滿16歲至22歲兩者能全拿，等於一次領了1700元的元旦紅包。此外，今年文化幣擴大至13歲至15歲也有600元文化幣能領。文化幣、動滋券領取資格、方式與怎麼用、使用限制等重點一文搞懂。
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🟡 114年度（2025）青春動滋券相關資訊
◾領取資格：16歲至22歲國民。即出生日期為2003年1月1日至2009年12月31日者
◾使用期限：使用期限至114年12月31日
◾使用限制：限本人使用，禁止轉售、購買等非供本人自行使用或違反規定之行為
◾使用範圍：觀看體育比賽、上健身課程、上瑜珈課程，健身房、運動中心、游泳池、攀岩場等運動場館都能用，還能用來買合作店家賣的運動用品、運動鞋等
◾領取方式：
📍步驟一：登記
進入【動滋網】點選【民眾登記】，輸入基本資料（姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼、電子信箱）後，點選【登記】按鈕，將資料送出，完成登記後須待審查通過，收到簡訊驗證。
📍步驟二：領券
完成驗證後，在【動滋網】點選【民眾領券】，輸入【身分證字號、出生年月日、在學相關資訊】，並點選【登記驗證碼】將手機簡訊及電子信箱收取到的【驗證碼】輸入後點選【確認】按鈕，即可取得QRcode（內有500元額度）。
📍步驟三：掃描抵用
在【動滋網】【我的青春動滋券】點選 【付款碼】按鈕，輸入簡訊驗證碼，即可取得QR Code。在動滋券規定的合作店家當日臨櫃消費時出示QR code，並提供身分證末4碼驗證供店家抵用。
體育署提醒，加強保障民眾的個資安全，114年度「我的青春動滋券」使用期限縮短為1小時，如QR Code或付款碼超過使用期限，需重新領券再消費抵用。
🟡 2025文化幣相關資訊
◾領取資格：16至22歲青年領200點文化幣；13至15歲少年領600點文化幣(1點相當1元)
◾使用期限：登記後至2025年12月31日前使用完畢
◾使用範圍：看藝文表演、購買文創與藝文圖書商品等
◾使用限制：不能找零跟轉售
◾有手機領取方式：
📍步驟一：下載文化幣APP並註冊
📍步驟二：點選「我要領文化成年禮金」，填寫姓名、身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址及戶籍地址進行驗證，符合資格者即可領取
◾沒有手機領取方式：
先跟客服聯繫、填寫完申請表後就可以領取紙本 QR-Code
📍客服電話：0809-081806（每日上午 10 點至晚間 8 點）
📍客服e-mail：cp.service@tradevan.com.tw
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🟡 114年度（2025）青春動滋券相關資訊
◾領取資格：16歲至22歲國民。即出生日期為2003年1月1日至2009年12月31日者
◾使用期限：使用期限至114年12月31日
◾使用限制：限本人使用，禁止轉售、購買等非供本人自行使用或違反規定之行為
◾使用範圍：觀看體育比賽、上健身課程、上瑜珈課程，健身房、運動中心、游泳池、攀岩場等運動場館都能用，還能用來買合作店家賣的運動用品、運動鞋等
◾領取方式：
📍步驟一：登記
進入【動滋網】點選【民眾登記】，輸入基本資料（姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼、電子信箱）後，點選【登記】按鈕，將資料送出，完成登記後須待審查通過，收到簡訊驗證。
📍步驟二：領券
完成驗證後，在【動滋網】點選【民眾領券】，輸入【身分證字號、出生年月日、在學相關資訊】，並點選【登記驗證碼】將手機簡訊及電子信箱收取到的【驗證碼】輸入後點選【確認】按鈕，即可取得QRcode（內有500元額度）。
📍步驟三：掃描抵用
在【動滋網】【我的青春動滋券】點選 【付款碼】按鈕，輸入簡訊驗證碼，即可取得QR Code。在動滋券規定的合作店家當日臨櫃消費時出示QR code，並提供身分證末4碼驗證供店家抵用。
體育署提醒，加強保障民眾的個資安全，114年度「我的青春動滋券」使用期限縮短為1小時，如QR Code或付款碼超過使用期限，需重新領券再消費抵用。
🟡 2025文化幣相關資訊
◾領取資格：16至22歲青年領200點文化幣；13至15歲少年領600點文化幣(1點相當1元)
◾使用期限：登記後至2025年12月31日前使用完畢
◾使用範圍：看藝文表演、購買文創與藝文圖書商品等
◾使用限制：不能找零跟轉售
◾有手機領取方式：
📍步驟一：下載文化幣APP並註冊
📍步驟二：點選「我要領文化成年禮金」，填寫姓名、身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址及戶籍地址進行驗證，符合資格者即可領取
◾沒有手機領取方式：
先跟客服聯繫、填寫完申請表後就可以領取紙本 QR-Code
📍客服電話：0809-081806（每日上午 10 點至晚間 8 點）
📍客服e-mail：cp.service@tradevan.com.tw