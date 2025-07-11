女星蔡允潔（蔡小潔）在2022年結婚後，同年生下女兒「小福星」，今年1月再度宣布懷上第二胎，預產期在本月15日。但沒想到今（11）日，預產期4天前，蔡允潔竟還有行程，參加「信義老人服務暨日照中心」的28周年慶祝活動，只見她身穿露腰的貼身禮服，挺著超巨孕肚，燦笑的拍下多張照片，還有與老公詹甫彥（Fraser Chan）超甜的背後環抱照，狀態看起來非常好。而蔡允潔也透露將會在預產期那天，先自行在深夜搭計程車去醫院，老公則是在安頓好大女兒後再趕去。
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紅心字會信義老人服務暨日間照顧中心，於今日在台北市信義老人服務中心舉辦28周年慶祝活動，蔡允潔表示一得知老人中心要舉辦周年慶，就想要親自到場獻祝福。紅心字會的夥伴看到蔡允潔挺著孕肚到場參加活動，也忍不住笑說：「我們是請妳來參加生日，而不是請妳來表演生小孩」。而蔡允潔也透露預產期那天，會在半夜先自己搭計程車去醫院，老公安頓好大女兒再跟上。她還開玩笑說在現場唱生日快樂歌時，只要唱到「祝你生」，就會有要生的感覺，還說如果真的生了，就請現場同仁叫計程車送她到產檢醫院，因為怕救護車只載到附近醫院，不過紅心字會的人竟叫她放心，因為現場很多長輩有接生經驗。
蔡允潔預產期前不休息 產前超狂工作8小時
蔡允潔在今年1月驚喜宣布懷上二胎，並即將在預產期本月15日剖腹生子，但沒想到她竟然在生產前也不休息，行程滿滿，日前還在IG透露一天之內就完成3個工作，2場錄影，結束後還拍了影片，挺巨肚依然狀態超好，她也自豪表示「我都想為我自己鼓掌」。
而她也透露在臨盆前工作的原因，表示不管在哪，如果突然要生，都會馬上搭計程車去醫院，所以與其悶在家，忍受身體上的不舒服，不如維持正常的步調，繼續工作，還表示待在家感覺時間過更慢，就連不舒服感覺都會被放大。
蔡允潔模特出身 在展場被發掘後踏入演藝圈
蔡允潔今年36歲，是展場模特兒出身，在展埸中被發掘後踏入演藝圈，2011年出道，2012年以電視劇《我們發財了》開始往演員發展，之後陸續出演多部戲劇、綜藝節目，以及MV等。接著在2022年5月，與小2歲的助理男友詹甫彥登記結婚，同年12月，女兒「小福星」誕生，而二胎兒子預產期則在4天後的15日。
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而她也透露在臨盆前工作的原因，表示不管在哪，如果突然要生，都會馬上搭計程車去醫院，所以與其悶在家，忍受身體上的不舒服，不如維持正常的步調，繼續工作，還表示待在家感覺時間過更慢，就連不舒服感覺都會被放大。
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